У віці 79 років помер психіатр, правозахисник та колишній дисидент Семен Глузман

Відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень Семен Глузман помер у віці 79 років.

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував, що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління", - зазначив парламентар.

Роберт ван Ворен, який бачився із Глузманом кілька днів тому, написав:

"Сьогодні о 12.00 за київським часом помер мій найкращий друг Семен Глузман, йому було 79 років. У мене немає слів".

Семен Глузман був відомим правозахисником, директором Українсько-Американського бюро захисту прав людини, президентом Асоціації психіатрів України.

Відомо, що Глузман підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі генерала Петра Григоренка - дисидента, якого за часів СРСР покарали за діяльність як захисника прав кримських татар.

У 1972 році Глузмана за це засудили до 7 років таборів та 3 років заслання. Відбував покарання він у Пермській та Тюменській областях РФ.

Також він виступав на захист ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Топ коментарі
Царство Небесне Людині з великої букви
16.02.2026 16:33 Відповісти
16.02.2026 16:33 Відповісти
Велика повага до життєвого шляху патріота Українця ! Царство Небесне!
16.02.2026 16:37 Відповісти
В ініші часи - це було б справді недоречно навіть жахливо! Але зараз краще отаким PATам одразу дати по сусалам. Я завжди спостерігала за шановним Глузманом, коли він був відкритим для ЗМІ- він би це зрозумів правильно. Його життя це приклад українського патртіотизму незалежно від націнальності . Й саме зараз й сьогодні кремль на це спиратиметься.розбурхуючи громадянську думку. Вовка вже почав - військові збирають підписи в окопах в підтримку його, а не опонента від партії Порошенка.
16.02.2026 17:56 Відповісти
прожити в боротьбі як Семен Глузман і просидіти на унітазі як ти у твої 50-т років -
це дві великих різниці

Герою Слава !
земля пухом

співчуття рідним

16.02.2026 17:00 Відповісти
У 1971 р. виконав заочну психіатричну експертизу відомого московського дисидента, генерала, ветерана Великої Вітчизняної війни Петра Григоровича Григоренка, двічі, в 1964 і 1969 роках, визнаному неосудним у Державному науковому центрі соціальної та судової. В. П. Сербського і довів неправомірність виставленого там діагнозу «паранояльний розвиток особистості». Експертиза С. Глузмана набула широкого поширення в самвидаві і згодом, в 1978 році, після еміграції П. Григоренка, була підтверджена в США комісією провідних психіатрів, що обстежили його, невролога і нейропсихолога [1].
Заарештовано 11 травня 1972 р. слідчим відділом УКДБ УРСР та засуджено 19 жовтня 1972 р. судовою колегією у кримінальних справах Київського обласного суду ст. 62 ч. 1 - «Антирадянська агітація та пропаганда» КК УРСР до позбавлення волі на 7 років та 3 роки посилання[2]. Звинувачення Глузмана ґрунтувалося виключно на показаннях свідків - при обшуку нічого підсудного виявлено не було [3].
Висновок відбував у таборах Пермь-35, Пермь-36 та Пермь-37[4].
16.02.2026 16:45 Відповісти
Чому у єврея Нелоха героями та соратниками були Шефіри ( НУ ТІ ЩОТЕКСТАМИ ЙОГО ПРО УКРАЇНУ ПОРНОАКТРИСУ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ) , у котрих дідусь НКВДист розпралявся у лісах Західної України з патіротами України.

ЧОМУ українці надали булаву гетьмана Боневтіку а не послідовниккові покійного Українця
Глузмана?

Чому такий важкий шлях має Україна, й нічому не вчиться, навіть переживши кремлівську владу Яника.
16.02.2026 16:53 Відповісти
ну і що з того ? Це тема для дискусій у 2017 р - саме так?
16.02.2026 17:18 Відповісти
це лиш шматочок його інтерв"ю для англомовного сайту tsn.ua (сайту ЗЕгниди)

"Він думає, що його дуже ******* західні політики. Але вони прихильні радше до народу України. Він (Зеленський - ред.) же не воює, син у нього ще маленький. Мене обурює, коли він намагається спілкуватися з Макроном та іншими на "ти". Хоча він дуже змінився. Він дуже постарів, тяжке життя у нього. Але він винен багато в чому сам. Мене не втішає присутність "віцепрезидента", його прізвище ви знаєте. Ще є негідник, який відповідає за правоохоронну систему - Татаров", - сказав Семен Глузман.

Психіатр і дисидент Семен Глузман зазначив, що за його інформацією, деякі західні лідери ще понад 2 роки тому просили Зеленського прибрати одіозних людей зі своєї команди.
16.02.2026 17:23 Відповісти
16.02.2026 17:24 Відповісти
2024 рік - НЄлох купається з Єрмаком у ванній часів Байденівської НЕНАЧАСНОСТІ на критику... ...
16.02.2026 17:25 Відповісти
Вічна Пам'ять!
16.02.2026 16:37 Відповісти
Царство Небесне. Дуже розумною і порядною була людина!
16.02.2026 16:41 Відповісти
16.02.2026 16:42 Відповісти
На планеті Земля розумні вимирають...
Настають зелено73 - трампівські часи...
16.02.2026 16:41 Відповісти
Царство Вічності й Пам'ять Історії! 💔🙏💙💛
16.02.2026 16:41 Відповісти
Все наше життя - це іспит, і тільки воно визначає хто добродій, а хто негідник, хто герой, а хто зрадник. Він безумовно був і назавжди залищиться дійсно великою Людиною. Сумно, що в цьому світі стало на одну достойну людину менше. Царство Небесне.
16.02.2026 16:52 Відповісти
"оцінюючи перше півріччя президента Зе, Глузман констатував: той розгубився. Зеленський - НЕ ЦИНІК і зокрема робить усе можливе, щоб дистанціюватися від впливу Ігоря Коломойського. Однак даються взнаки погані радники, брак діалогу з виборцями і багато невирішених проблем"

Звичайно ж не ЦИНІК. Зе і його банда "95" висміювали всього лиш Голодомор, Томос, українців і Україну.
Чи вважав би Глузман Зе не циніком, якби той так само висміював Голокост, менору та Ізраїль?
16.02.2026 17:33 Відповісти
Я дала вище лише шматок інтерв"ю Глузмана САМОМУ ЛОГОВУ ЗЕпрезика - каналу ТСН

Це як, тягне на вчинок? Треба зараз до купи ,М а не до розбрату з вимірюванням черепів українства .
16.02.2026 18:01 Відповісти
Велика Людина.... Спочивай з миром..... Слава Україні !!!
16.02.2026 18:45 Відповісти
Нехай люди довго пам'ятають.
16.02.2026 18:48 Відповісти
 
 