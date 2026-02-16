У віці 79 років помер психіатр, правозахисник та колишній дисидент Семен Глузман

Відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень Семен Глузман помер у віці 79 років.

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував, що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління", - зазначив парламентар.

Роберт ван Ворен, який бачився із Глузманом кілька днів тому, написав:

"Сьогодні о 12.00 за київським часом помер мій найкращий друг Семен Глузман, йому було 79 років. У мене немає слів".

Семен Глузман був відомим правозахисником, директором Українсько-Американського бюро захисту прав людини, президентом Асоціації психіатрів України.

Відомо, що Глузман підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі генерала Петра Григоренка - дисидента, якого за часів СРСР покарали за діяльність як захисника прав кримських татар.

У 1972 році Глузмана за це засудили до 7 років таборів та 3 років заслання. Відбував покарання він у Пермській та Тюменській областях РФ.

Також він виступав на захист ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

