У віці 79 років помер психіатр, правозахисник та колишній дисидент Семен Глузман
Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.
"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував, що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління", - зазначив парламентар.
Роберт ван Ворен, який бачився із Глузманом кілька днів тому, написав:
"Сьогодні о 12.00 за київським часом помер мій найкращий друг Семен Глузман, йому було 79 років. У мене немає слів".
Семен Глузман був відомим правозахисником, директором Українсько-Американського бюро захисту прав людини, президентом Асоціації психіатрів України.
Відомо, що Глузман підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі генерала Петра Григоренка - дисидента, якого за часів СРСР покарали за діяльність як захисника прав кримських татар.
У 1972 році Глузмана за це засудили до 7 років таборів та 3 років заслання. Відбував покарання він у Пермській та Тюменській областях РФ.
Також він виступав на захист ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
це дві великих різниці
Герою Слава !
земля пухом
співчуття рідним
Заарештовано 11 травня 1972 р. слідчим відділом УКДБ УРСР та засуджено 19 жовтня 1972 р. судовою колегією у кримінальних справах Київського обласного суду ст. 62 ч. 1 - «Антирадянська агітація та пропаганда» КК УРСР до позбавлення волі на 7 років та 3 роки посилання[2]. Звинувачення Глузмана ґрунтувалося виключно на показаннях свідків - при обшуку нічого підсудного виявлено не було [3].
Висновок відбував у таборах Пермь-35, Пермь-36 та Пермь-37[4].
"Він думає, що його дуже ******* західні політики. Але вони прихильні радше до народу України. Він (Зеленський - ред.) же не воює, син у нього ще маленький. Мене обурює, коли він намагається спілкуватися з Макроном та іншими на "ти". Хоча він дуже змінився. Він дуже постарів, тяжке життя у нього. Але він винен багато в чому сам. Мене не втішає присутність "віцепрезидента", його прізвище ви знаєте. Ще є негідник, який відповідає за правоохоронну систему - Татаров", - сказав Семен Глузман.
Психіатр і дисидент Семен Глузман зазначив, що за його інформацією, деякі західні лідери ще понад 2 роки тому просили Зеленського прибрати одіозних людей зі своєї команди.
