91 баллистическую ракету в январе 2026 года РФ выпустила по Украине: больше всего за месяц за время войны, - Минобороны

Министерство обороны работает с партнерами над тем, чтобы ускорить поставки Вооруженным Силам Украины ракет для американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot, которые демонстрируют самые высокие показатели эффективности среди иностранных и украинских ЗРК.

В частности, недавно во время встречи в формате "Рамштайн" по заданию Президента была достигнута договоренность с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет для Patriot со своих складов.

Минобороны рассказывает, почему эти ракеты критически важны, какие их виды существуют и какие цели уничтожают.

Почему ракеты для Patriot критически важны

Во время заседания "Рамштайна" министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что ракеты PAC-3 к системам Patriot являются самым эффективным средством против российской баллистики.

"Сегодня Россия осуществила одну из крупнейших баллистических атак на Украину - было запущено более 24 ракет. Самое эффективное средство противодействия баллистике – ракеты PAC-3 к системам Patriot. Нам критически нужны средства для перехвата баллистики, ведь Россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой", – подчеркивал глава Минобороны.

Кроме того, Михаил Федоров акцентировал внимание на важности увеличения взносов в программу PURL, через которую Украина получает PAC-3 и другие критические ракеты-перехватчики.

Также стоит отметить, что за время полномасштабной войны России против Украины на счету Patriot уничтожение почти всех известных воздушных целей. Среди них – сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", самые современные гиперзвуковые ракеты "Циркон" и другие.

Какие есть виды ракет для Patriot

Комплексы Patriot имеют на вооружении три вида ракет.

РАС-2 – это самые первые ракеты для Patriot. Имеют осколочно-фугасные боеголовки, которые взрываются перед воздушной целью, образуя облако из обломков. Такие ракеты эффективны против аэродинамических целей – самолетов или крылатых ракет, в частности они способны поражать самолеты на высоте до 24 км и на расстоянии до 160 км.

PAC-3 CRI – это высокоманевренные ракеты-перехватчики. Они развивают достаточно высокую скорость и попадают непосредственно в цель. Таким образом, для уничтожения эти ракеты используют кинетический принцип поражения. Эффективны против гиперзвуковых аэробаллистических целей, способны перехватывать их на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

PAC-3 MSE – новейшие и наиболее эффективные ракеты-перехватчики с улучшенным двигателем и высокой маневренностью. Также поражают цели по кинетическому принципу, однако имеют лучшую динамику и маневренные возможности. Ракеты PAC-3 MSE способны поражать баллистические цели на высоте до 24 км и на расстоянии до 60 км.

Напомним, недавно представители Минобороны Украины провели встречу с делегацией американской компании RTX, которая производит комплексы ЗРК Patriot. В фокусе внимания было ускорение поставок ракет для этих систем, а также вопросы развития внутренних технических возможностей для обслуживания передового западного вооружения непосредственно в Украине.

