91 балістичну ракету в січні 2026 року РФ випустила по Україні: найбільше за місяць за час війни, - Міноборони
Міністерство оборони працює з партнерами над тим, аби прискорити постачання Збройним Силам України ракет для американських зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot, які демонструють найвищі показники ефективності серед іноземних та українських ЗРК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони.
Зокрема, нещодавно під час зустрічі у форматі "Рамштайн" за завданням Президента було досягнуто домовленості з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів.
Міноборони розповідає, чому ці ракети критично важливі, які їхні види існують та які цілі знищують.
Чому ракети для Patriot критично важливі
Під час засідання "Рамштайну" Міністр борони України Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики.
"Сьогодні росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну – було запущено понад 24 ракети. Найефективніший засіб протидії балістиці – ракети PAC-3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими", – підкреслював очільник Міноборони.
Крім того, Михайло Федоров акцентував на важливості збільшення внесків у програму PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критичні ракети-перехоплювачі.
Також варто зазначити, що за час повномасштабної війни росії проти України на рахунку Patriot знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них – надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", найсучасніші гіперзвукові ракети "Циркон" тощо.
Які є види ракет для Patriot
Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет.
РАС-2 – це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей – літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.
PAC-3 CRI – це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.
PAC-3 MSE – найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.
Нагадаємо, нещодавно представники Міноборони України провели зустріч із делегацією американської компанії RTX, яка виготовляє комплекси ЗРК Patriot. У фокусі уваги було прискорення постачання ракет для цих систем, а також питання розбудови внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового західного озброєння безпосередньо в Україні.
