Переговоры с Путиным
1 407 16

Путин не хочет мира, а только тянет время, - Bloomberg

Путин тянет время: материал Bloomberg о целях диктатора

Российский диктатор Владимир Путин и его переговорщики затягивают мирные переговоры, делая уступчивые заявления, чтобы отразить новое давление со стороны США, пока российские дроны и ракеты бьют по Украине.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Журналисты отмечают, что если Белый дом хочет способствовать длительному урегулированию, придется сделать войну для Путина дороже.

"Поскольку российские войска демонстрируют незначительный прогресс на передовой, Кремль усилил свои атаки на украинских мирных жителей", - пишут авторы.

Удары РФ по энергетике Украины преследуют две цели: запугать украинских гражданских и убедить мир, что победа России неизбежна, а поддержка Украины только оттягивает этот результат с лишними затратами.

"Достижения" РФ

"Фактически, после почти четырех лет боев Россия контролирует лишь пятую часть территории Украины и с начала войны добилась мизерных территориальных завоеваний - за огромные деньги.

По оценкам, 1,2 миллиона российских солдат погибли, получили ранения или пропали без вести. Примерно 40% федеральных расходов сейчас идет на оборону и безопасность, истощая экономику России и сокращая ее рабочую силу", - говорится в материале.

Давление

Bloomberg пишет, что дополнительное давление на Путина произвело бы эффект, поэтому его переговорщики так стараются его избежать. 

"Европа прислала аварийные генераторы и переместила целую тепловую электростанцию из Литвы в Украину. Но на самом деле нужны дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты подстанций и электростанций, а также больше трансформаторов и оборудования для укрепления сети", - пишут журналисты.

Европа и США должны сосредоточиться на дальнейшем ограничении доходов России от экспорта нефти. 

Удары РФ по объектам критической инфраструктуры, необходимым для выживания гражданских лиц, запрещены Женевскими конвенциями и обычным международным правом. 

"Идея, что такие атаки приближают мир, смешна. Пришло время, чтобы США прямо об этом заявили", - подытожили авторы материала.

Автор: 

путин владимир (14534) россия (22120) война в Украине (7294)
Топ комментарии
+4
ТЕ Ж МЕНІ НОВИНА.....

А потім виявиться що? Що Трамп куплений ідіот?.....та не може бути
17.02.2026 12:04 Ответить
17.02.2026 12:04 Ответить
+3
То не враження, то факт. ЗЕлене чмо привело війну в Україну, теж факт. Дав своїм друганам ********* грошей та втекти, аналогічно факт.
17.02.2026 12:22 Ответить
17.02.2026 12:22 Ответить
+2
в мене таке враження,що зе заодно з ******
17.02.2026 12:12 Ответить
17.02.2026 12:12 Ответить
ТЕ Ж МЕНІ НОВИНА.....

А потім виявиться що? Що Трамп куплений ідіот?.....та не може бути
17.02.2026 12:04 Ответить
17.02.2026 12:04 Ответить
Газети пишуть - а ми читаєм і вірим навіть
17.02.2026 12:05 Ответить
17.02.2026 12:05 Ответить
Все так
17.02.2026 12:10 Ответить
17.02.2026 12:10 Ответить
Угу, саме тому путін висуває конкретні вимоги для закінчення війни, а в іншої сторони постійно якийсь "справедливий мир", "справжні гарантії", "посилити тиск", "зробити війну дорожчою", "сталевий дикобраз" і так далі без жодної конкретизації.
17.02.2026 12:11 Ответить
17.02.2026 12:11 Ответить
в мене таке враження,що зе заодно з ******
17.02.2026 12:12 Ответить
17.02.2026 12:12 Ответить
Крамольну річ написали! Не боязко?
17.02.2026 12:18 Ответить
17.02.2026 12:18 Ответить
у чому ж крамола?

17.02.2026 12:20 Ответить
17.02.2026 12:20 Ответить
Тоді поясніть, чому ЗЕ і пуйло так рясно одне одного брудом поливають привселюдно? Тільки не пишіть, що це прикриття агента!
17.02.2026 12:29 Ответить
17.02.2026 12:29 Ответить
17.02.2026 12:30 Ответить
17.02.2026 12:30 Ответить
Зараз таку мантру повторює Трамп за 12 трильйонів баксів. Тоді ЗЕ теж за баблоси таке мямляв. Люди вірили, бо хотіли миру без бою. Але з кацапами так не пройде, на жаль. Коли ж Україну злити не вдалося, ЗЕ став в очах пуйла агентом-зрадником.
17.02.2026 12:56 Ответить
17.02.2026 12:56 Ответить
втомився я вже боятись.
показать весь комментарий
17.02.2026 13:06 Ответить
Він теж тягне час, бо він жеж "молодший за путіна". Треба просто дочекатись, поки той помре і все!
17.02.2026 12:20 Ответить
17.02.2026 12:20 Ответить
То не враження, то факт. ЗЕлене чмо привело війну в Україну, теж факт. Дав своїм друганам ********* грошей та втекти, аналогічно факт.
17.02.2026 12:22 Ответить
17.02.2026 12:22 Ответить
"If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck".
17.02.2026 12:31 Ответить
17.02.2026 12:31 Ответить
"Європа надіслала аварійні генератори та перемістила цілу теплову електростанцію з Литви до України"...
А в цей самий час якась сволота, кацапський посіпака, відмовляється від потужних генераторів та когенераційних установок, які нам хотіла надати Японія. Як же звати цю істоту, не Галущенко часом? Але про "підозру" цьому виродку чомусь не повідомлено. Як і такій самій сволоті - Чернишову з Єрмаком. Чого чекаєте, НАБУ і САП? Не було команди зверху?
17.02.2026 12:30 Ответить
17.02.2026 12:30 Ответить
Це все й ідіотам зрозуміло.
Але одному не дуже)
17.02.2026 12:39 Ответить
17.02.2026 12:39 Ответить
 
 