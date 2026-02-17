Путин не хочет мира, а только тянет время, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин и его переговорщики затягивают мирные переговоры, делая уступчивые заявления, чтобы отразить новое давление со стороны США, пока российские дроны и ракеты бьют по Украине.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Журналисты отмечают, что если Белый дом хочет способствовать длительному урегулированию, придется сделать войну для Путина дороже.

"Поскольку российские войска демонстрируют незначительный прогресс на передовой, Кремль усилил свои атаки на украинских мирных жителей", - пишут авторы.

Удары РФ по энергетике Украины преследуют две цели: запугать украинских гражданских и убедить мир, что победа России неизбежна, а поддержка Украины только оттягивает этот результат с лишними затратами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир, - Зеленский

"Достижения" РФ

"Фактически, после почти четырех лет боев Россия контролирует лишь пятую часть территории Украины и с начала войны добилась мизерных территориальных завоеваний - за огромные деньги.

По оценкам, 1,2 миллиона российских солдат погибли, получили ранения или пропали без вести. Примерно 40% федеральных расходов сейчас идет на оборону и безопасность, истощая экономику России и сокращая ее рабочую силу", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путина не остановить поцелуями или цветами. Я не хочу повторять ошибки предшественников, - Зеленский

Давление

Bloomberg пишет, что дополнительное давление на Путина произвело бы эффект, поэтому его переговорщики так стараются его избежать.

"Европа прислала аварийные генераторы и переместила целую тепловую электростанцию из Литвы в Украину. Но на самом деле нужны дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты подстанций и электростанций, а также больше трансформаторов и оборудования для укрепления сети", - пишут журналисты.

Европа и США должны сосредоточиться на дальнейшем ограничении доходов России от экспорта нефти.

Удары РФ по объектам критической инфраструктуры, необходимым для выживания гражданских лиц, запрещены Женевскими конвенциями и обычным международным правом.

"Идея, что такие атаки приближают мир, смешна. Пришло время, чтобы США прямо об этом заявили", - подытожили авторы материала.

Читайте: Законопроект о санкциях против РФ могут вынести на голосование, - Блюменталь