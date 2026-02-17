Путін не хоче миру, а лише тягне час, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін та його перемовники затягують мирні перемовини, роблячи поступливі заяви, щоб відбити новий тиск зі США, поки російські дрони та ракети б'ють по Україні.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Журналісти наголошують, що якщо Білий дім хоче посприяти тривалому врегулюванню, доведеться зробити війну для Путіна дорожчою.

"Оскільки російські війська демонструють незначний прогрес на передовій, Кремль посилив свої атаки на українських мирних жителів", - пишуть автори.

Удари РФ по енергетиці України мають дві мети: залякати українських цивільних і переконати світ, що перемога Росії неминуча, а підтримка України лише відтягує цей результат із зайвими витратами.

"Здобутки" РФ

"Фактично, після майже чотирьох років боїв Росія контролює лише п'яту частину території України та з початку війни здобула мізерні територіальні здобутки - за величезні гроші.

За оцінками, 1,2 мільйона російських солдатів загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Приблизно 40% федеральних витрат зараз йде на оборону та безпеку, виснажуючи економіку Росії та скорочуючи її робочу силу", - йдеться в матеріалі.

Тиск

Bloomberg пише, що додатковий тиск на Путін справив би ефект, тому його переговорники так намагаються його уникнути.

"Європа надіслала аварійні генератори та перемістила цілу теплову електростанцію з Литви до України. Але насправді потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту підстанцій та електростанцій, а також більше трансформаторів та обладнання для зміцнення мережі", - пишуть журналісти.

Європа та США мають зосередитися на подальшому обмеженні доходів Росії від експорту нафти.

Удари РФ по об'єктах критичної інфраструктури, необхідних для виживання цивільних, заборонені Женевськими конвенціями та звичаєвим міжнародним правом.

"Ідея, що такі атаки наближають мир, смішна. Настав час, щоб США прямо про це заявили", - підсумували автори матеріалу.

