УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22784 відвідувача онлайн
Новини Переговори з Путіним
2 615 19

Путін не хоче миру, а лише тягне час, - Bloomberg

Путін тягне час: матеріал Bloomberg про цілі диктатора

Російський диктатор Володимир Путін та його перемовники затягують мирні перемовини, роблячи поступливі заяви, щоб відбити новий тиск зі США, поки російські дрони та ракети б'ють по Україні.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Журналісти наголошують, що якщо Білий дім хоче посприяти тривалому врегулюванню, доведеться зробити війну для Путіна дорожчою.

"Оскільки російські війська демонструють незначний прогрес на передовій, Кремль посилив свої атаки на українських мирних жителів", - пишуть автори.

Удари РФ по енергетиці України мають дві мети: залякати українських цивільних і переконати світ, що перемога Росії неминуча, а підтримка України лише відтягує цей результат із зайвими витратами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не у в’язниці – це найбільший компроміс, на який вже пішов світ, - Зеленський

"Здобутки" РФ

"Фактично, після майже чотирьох років боїв Росія контролює лише п'яту частину території України та з початку війни здобула мізерні територіальні здобутки - за величезні гроші.

За оцінками, 1,2 мільйона російських солдатів загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Приблизно 40% федеральних витрат зараз йде на оборону та безпеку, виснажуючи економіку Росії та скорочуючи її робочу силу", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна не зупинити поцілунками чи квітами. Я не хочу повторювати помилки попередників, - Зеленський

Тиск

Bloomberg пише, що додатковий тиск на Путін справив би ефект, тому його переговорники так намагаються його уникнути. 

"Європа надіслала аварійні генератори та перемістила цілу теплову електростанцію з Литви до України. Але насправді потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту підстанцій та електростанцій, а також більше трансформаторів та обладнання для зміцнення мережі", - пишуть журналісти.

Європа та США мають зосередитися на подальшому обмеженні доходів Росії від експорту нафти. 

Удари РФ по об'єктах критичної інфраструктури, необхідних для виживання цивільних, заборонені Женевськими конвенціями та звичаєвим міжнародним правом. 

"Ідея, що такі атаки наближають мир, смішна. Настав час, щоб США прямо про це заявили", - підсумували автори матеріалу.

Читайте: Законопроєкт про санкції проти РФ можуть винести на голосування, - Блюменталь

Автор: 

путін володимир (25407) росія (70138) війна в Україні (8378)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ТЕ Ж МЕНІ НОВИНА.....

А потім виявиться що? Що Трамп куплений ідіот?.....та не може бути
показати весь коментар
17.02.2026 12:04 Відповісти
+4
у чому ж крамола?

показати весь коментар
17.02.2026 12:20 Відповісти
+4
То не враження, то факт. ЗЕлене чмо привело війну в Україну, теж факт. Дав своїм друганам ********* грошей та втекти, аналогічно факт.
показати весь коментар
17.02.2026 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТЕ Ж МЕНІ НОВИНА.....

А потім виявиться що? Що Трамп куплений ідіот?.....та не може бути
показати весь коментар
17.02.2026 12:04 Відповісти
Газети пишуть - а ми читаєм і вірим навіть
показати весь коментар
17.02.2026 12:05 Відповісти
Все так
показати весь коментар
17.02.2026 12:10 Відповісти
в мене таке враження,що зе заодно з ******
показати весь коментар
17.02.2026 12:12 Відповісти
Крамольну річ написали! Не боязко?
показати весь коментар
17.02.2026 12:18 Відповісти
у чому ж крамола?

показати весь коментар
17.02.2026 12:20 Відповісти
Тоді поясніть, чому ЗЕ і пуйло так рясно одне одного брудом поливають привселюдно? Тільки не пишіть, що це прикриття агента!
показати весь коментар
17.02.2026 12:29 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 12:30 Відповісти
Зараз таку мантру повторює Трамп за 12 трильйонів баксів. Тоді ЗЕ теж за баблоси таке мямляв. Люди вірили, бо хотіли миру без бою. Але з кацапами так не пройде, на жаль. Коли ж Україну злити не вдалося, ЗЕ став в очах пуйла агентом-зрадником.
показати весь коментар
17.02.2026 12:56 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 13:27 Відповісти
Так ЗЕ ж сам признавався про Оман: пуйло хотів, щоб він уступив крісло президента України мертвечуку. Уявіть глибину упоротості хотєлок пуйла, його типових совдепівських хотєлок: зробіть мені щось нереальне типу "комуністичне світле майбутнє", бо я "художнік - я так віжу". Там вже в самій рашці від пуйла охренівають вничку, а дід все марить нездійсненним.
показати весь коментар
17.02.2026 13:40 Відповісти
втомився я вже боятись.
показати весь коментар
17.02.2026 13:06 Відповісти
Він теж тягне час, бо він жеж "молодший за путіна". Треба просто дочекатись, поки той помре і все!
показати весь коментар
17.02.2026 12:20 Відповісти
То не враження, то факт. ЗЕлене чмо привело війну в Україну, теж факт. Дав своїм друганам ********* грошей та втекти, аналогічно факт.
показати весь коментар
17.02.2026 12:22 Відповісти
"If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck".
показати весь коментар
17.02.2026 12:31 Відповісти
"Європа надіслала аварійні генератори та перемістила цілу теплову електростанцію з Литви до України"...
А в цей самий час якась сволота, кацапський посіпака, відмовляється від потужних генераторів та когенераційних установок, які нам хотіла надати Японія. Як же звати цю істоту, не Галущенко часом? Але про "підозру" цьому виродку чомусь не повідомлено. Як і такій самій сволоті - Чернишову з Єрмаком. Чого чекаєте, НАБУ і САП? Не було команди зверху?
показати весь коментар
17.02.2026 12:30 Відповісти
Це все й ідіотам зрозуміло.
Але одному не дуже)
показати весь коментар
17.02.2026 12:39 Відповісти
Європа, США смажать рашу на малому вогні і це дає свій результат, але підтримують вогонь кровью та тілами українців. Реально ніхто з сильних світу цього не зацікавлений у закінченні війни.
показати весь коментар
17.02.2026 13:42 Відповісти
 
 