1 072 22

Украина готова воздержаться от ударов по территории России, вопрос только к россиянам, - Зеленский

Зеленський

Ранее Соединенные Штаты предлагали сторонам российско-украинской войны воздержаться от ударов по энергетике. Украина готова к этому, но остается открытый вопрос к Москве.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в видеообращении 17 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры

Глава государства заявил, что даже день старта мирных переговоров Россия встречает ударами по Украине: это четко демонстрирует, чего хочет Москва и на что она настроена.

"Сегодня будет доклад делегации – после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны задать вопрос об этих ударах – вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина – готова. Нам война не нужна", – подчеркнул он.

Он отметил, что Украина всегда действует зеркально: защищает свое государство и независимость. По словам Зеленского, Киев готов быстро двигаться к "достойному соглашению" о завершении войны.

"Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что "Шахеды", ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия и длительный мир", - отметил президент.

Компоненты в оружии РФ

  • Глава государства добавил, что во всех российских ракетах и дронах, которые были применены 17 февраля, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит.

"Пять "Искандер-М" – это не менее 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты "Х-101" – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить.

Каждый "Шахед" – это сотни таких компонентов, которые завозится в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония. Это важно не только для нас в Украине, но и в целом для глобальной безопасности, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир обращение переговоры Удары по РФ
+14
Подібні вислови росіянці сприймають як слабкість, невдовзі будуть ще масованіше обстріли.
17.02.2026 21:21 Ответить
+11
Він бреше коли говорить про дзеркальність ударів по рф. Дзеркальнісь це коли хоча б масква три місяці посиділа без електро і тепла.
17.02.2026 21:27 Ответить
+7
А кацапам сильно і не болить. Бо удари маловідчутні. Всі гроші на ракети ******** твої дефективні менеджери.
17.02.2026 21:32 Ответить
Подібні вислови росіянці сприймають як слабкість, невдовзі будуть ще масованіше обстріли.
17.02.2026 21:21 Ответить
А клоун голий.
17.02.2026 21:43 Ответить
так они будут независимо от того, что чмоня говорит
17.02.2026 22:15 Ответить
Північні регіони більш залежні від погоди - може не потрібно нам ті домовленості? І бити як били?
17.02.2026 21:27 Ответить
Він бреше коли говорить про дзеркальність ударів по рф. Дзеркальнісь це коли хоча б масква три місяці посиділа без електро і тепла.
17.02.2026 21:27 Ответить
путіну на ту москву чхати. лідор он за києв не дуже переймається, можна сказати що взагалі ні.
17.02.2026 22:43 Ответить
Одні побажання
17.02.2026 21:28 Ответить
Український президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України Олександру Покладу провести очищення СБУ від тих, які служать "іншим інтересам". Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні- ВЧОРА

Це він так завуальовано дав команду надати кращі умови для Галущенка в буцегарні, ніж має навіть Бєня? Галущенка теж в буцегрні СБУ "сахранят" "?
17.02.2026 21:28 Ответить
Як німий з глухим.Хоч пробував домовлятись?
Мабуть,якісь є домовленості: не бити по кремлю,кримському мосту,вони не-по оп,уряду,вр,як на сторонній погляд.
17.02.2026 21:28 Ответить
Ze-hanchirka. Тьфу!
17.02.2026 21:29 Ответить
А кацапам сильно і не болить. Бо удари маловідчутні. Всі гроші на ракети ******** твої дефективні менеджери.
17.02.2026 21:32 Ответить
утриматись від ....а від чого ? ..а від пустого місця - це потужно ))))
17.02.2026 21:35 Ответить
Це все що треба знати про потужне виробництво фламінго.
17.02.2026 21:38 Ответить
Україна готова ? Це шо запрошення на побачення ?!!! Йди вже у відставку 🤡 говнокомандуючий !!!...
17.02.2026 21:38 Ответить
17.02.2026 21:39 Ответить
Балаболістична ракета "Зеленський". Гіпергубошльопна!
17.02.2026 22:22 Ответить
Та розберись, нарешті, у своїй обкуреній голові: Україна готова створити блекаут на москві чи утриматись від ударів!
17.02.2026 21:41 Ответить
Суцільна омана (с)
17.02.2026 21:45 Ответить
Суцільний оман...
17.02.2026 22:32 Ответить
Хватить підлабузничати перед своїм ворогом, кацапи повинні бути знищені і крапка, такі розмови ставлять Зеленського в слабку позицію!
17.02.2026 21:59 Ответить
А хіба Україна била по моцкві? Де обіцяний блекаут в моцкві?
17.02.2026 22:20 Ответить
Може проведемо референдум!
17.02.2026 22:25 Ответить
 
 