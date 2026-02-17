Украина готова воздержаться от ударов по территории России, вопрос только к россиянам, - Зеленский

Ранее Соединенные Штаты предлагали сторонам российско-украинской войны воздержаться от ударов по энергетике. Украина готова к этому, но остается открытый вопрос к Москве.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в видеообращении 17 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры

Глава государства заявил, что даже день старта мирных переговоров Россия встречает ударами по Украине: это четко демонстрирует, чего хочет Москва и на что она настроена.

"Сегодня будет доклад делегации – после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны задать вопрос об этих ударах – вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина – готова. Нам война не нужна", – подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехсторонние переговоры в Женеве завершились: обсудили практические вопросы

Он отметил, что Украина всегда действует зеркально: защищает свое государство и независимость. По словам Зеленского, Киев готов быстро двигаться к "достойному соглашению" о завершении войны.

"Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что "Шахеды", ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия и длительный мир", - отметил президент.

Компоненты в оружии РФ

Глава государства добавил, что во всех российских ракетах и дронах, которые были применены 17 февраля, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит.

"Пять "Искандер-М" – это не менее 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты "Х-101" – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить.

Каждый "Шахед" – это сотни таких компонентов, которые завозится в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония. Это важно не только для нас в Украине, но и в целом для глобальной безопасности, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 и "Миражи" уничтожили сотни дронов и все крылатые ракеты во время атаки РФ, - Воздушные силы