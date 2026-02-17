Україна готова утриматись від ударів по території Росії, питання лише до росіян, - Зеленський
Раніше Сполучені Штати пропонувала сторонам російсько-української війни утриматися від ударів по енергетиці. Україна готова до цього, але залишається відкрите питання до Москви.
Про це голова держави Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 17 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Перемовини
Глава держави заявив, що навіть день старту мирних перемовин Росія зустрічає ударами по Україні: це чітко демонструє, чого хоче Москва і на що вона налаштована.
"Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна – готова. Нам війна не потрібна", - наголосив він.
Він зазначив, що Україна діє завжди дзеркально: захищає свою державу та незалежність. За словами Зеленського, Київ готовий швидко рухатись до "достойної угоди" про завершення війни.
"Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир", - зауважив президент.
Компоненти у зброї РФ
- Глава держави додав, що в усіх російських ракетах і дронах, які були застосовані 17 лютого, –– тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє.
"Пʼять "Іскандер-М" –– це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети "Х-101" –– це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити.
Кожен "шахед" –– це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія. Це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї", - додав Зеленський.
Це він так завуальовано дав команду надати кращі умови для Галущенка в буцегарні, ніж має навіть Бєня? Галущенка теж в буцегрні СБУ "сахранят" "?
Мабуть,якісь є домовленості: не бити по кремлю,кримському мосту,вони не-по оп,уряду,вр,як на сторонній погляд.