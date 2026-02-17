Україна готова утриматись від ударів по території Росії, питання лише до росіян, - Зеленський

Раніше Сполучені Штати пропонувала сторонам російсько-української війни утриматися від ударів по енергетиці. Україна готова до цього, але залишається відкрите питання до Москви.

Про це голова держави Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 17 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Перемовини

Глава держави заявив, що навіть день старту мирних перемовин Росія зустрічає ударами по Україні: це чітко демонструє, чого хоче Москва і на що вона налаштована.

"Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна – готова. Нам війна не потрібна", - наголосив він.

Він зазначив, що Україна діє завжди дзеркально: захищає свою державу та незалежність. За словами Зеленського, Київ готовий швидко рухатись до "достойної угоди" про завершення війни.

"Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир", - зауважив президент.

Компоненти у зброї РФ

  • Глава держави додав, що в усіх російських ракетах і дронах, які були застосовані 17 лютого, –– тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє.

"Пʼять "Іскандер-М" –– це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети "Х-101" –– це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити.

Кожен "шахед" –– це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія. Це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї", - додав Зеленський.

Топ коментарі
Подібні вислови росіянці сприймають як слабкість, невдовзі будуть ще масованіше обстріли.
17.02.2026 21:21 Відповісти
А клоун голий.
17.02.2026 21:43 Відповісти
так они будут независимо от того, что чмоня говорит
17.02.2026 22:15 Відповісти
Північні регіони більш залежні від погоди - може не потрібно нам ті домовленості? І бити як били?
17.02.2026 21:27 Відповісти
Як били??? Віртуально? В фантазіях недолугих??? Рашка вся сидить зі світлом, теплом та всіма умовами, а Україна замерзає без світла та тепла... Як там в альтернативній реальності? Добре?
18.02.2026 06:35 Відповісти
Він бреше коли говорить про дзеркальність ударів по рф. Дзеркальнісь це коли хоча б масква три місяці посиділа без електро і тепла.
17.02.2026 21:27 Відповісти
путіну на ту москву чхати. лідор он за києв не дуже переймається, можна сказати що взагалі ні.
17.02.2026 22:43 Відповісти
Одні побажання
17.02.2026 21:28 Відповісти
Український президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України Олександру Покладу провести очищення СБУ від тих, які служать "іншим інтересам". Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні- ВЧОРА

Це він так завуальовано дав команду надати кращі умови для Галущенка в буцегарні, ніж має навіть Бєня? Галущенка теж в буцегрні СБУ "сахранят" "?
17.02.2026 21:28 Відповісти
Як німий з глухим.Хоч пробував домовлятись?
Мабуть,якісь є домовленості: не бити по кремлю,кримському мосту,вони не-по оп,уряду,вр,як на сторонній погляд.
17.02.2026 21:28 Відповісти
Ze-hanchirka. Тьфу!
17.02.2026 21:29 Відповісти
А кацапам сильно і не болить. Бо удари маловідчутні. Всі гроші на ракети ******** твої дефективні менеджери.
17.02.2026 21:32 Відповісти
утриматись від ....а від чого ? ..а від пустого місця - це потужно ))))
17.02.2026 21:35 Відповісти
Це все що треба знати про потужне виробництво фламінго.
17.02.2026 21:38 Відповісти
Україна готова ? Це шо запрошення на побачення ?!!! Йди вже у відставку 🤡 говнокомандуючий !!!...
17.02.2026 21:38 Відповісти
17.02.2026 21:39 Відповісти
Балаболістична ракета "Зеленський". Гіпергубошльопна!
17.02.2026 22:22 Відповісти
Та розберись, нарешті, у своїй обкуреній голові: Україна готова створити блекаут на москві чи утриматись від ударів!
17.02.2026 21:41 Відповісти
Суцільна омана (с)
17.02.2026 21:45 Відповісти
Суцільний оман...
17.02.2026 22:32 Відповісти
Хватить підлабузничати перед своїм ворогом, кацапи повинні бути знищені і крапка, такі розмови ставлять Зеленського в слабку позицію!
17.02.2026 21:59 Відповісти
Ахаха... В слабку позицію зелю поставила відсутність ракет та дронів, неспроможність нанести адекватних ударів по енергетиці ворога...
18.02.2026 06:38 Відповісти
А хіба Україна била по моцкві? Де обіцяний блекаут в моцкві?
17.02.2026 22:20 Відповісти
Може проведемо референдум!
17.02.2026 22:25 Відповісти
 
 