РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10923 посетителя онлайн
Новости Удары по рф
2 140 6

Взрывы прогремели в российских Чебоксарах возле оборонного предприятия "ВНИИР-Прогресс". ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 18 февраля в российском городе Чебоксары прогремела серия взрывов.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Местные жители говорят, что заметили дроны. Губернатор заявил об атаке БПЛА.

По данным жителей, один из БПЛА упал в районе местного магазина "Ромашка", а еще один упал в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс".

Читайте: Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб

Что известно о заводе?

Известно, что "ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что завод производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и "Калибр".

Читайте: Швеция определила Россию как самую большую угрозу для себя и НАТО

Взрывы прогремели в российских Чебоксарах: что известно?
Взрывы прогремели в российских Чебоксарах: что известно?
Взрывы прогремели в российских Чебоксарах: что известно?
Взрывы прогремели в российских Чебоксарах: что известно?

Автор: 

россия (22120) Удары по РФ (716) Чебоксары (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давііх блть!!! ©
показать весь комментарий
18.02.2026 08:42 Ответить
Сподівюся рускіе чуваші теперь будуть вдягнені в бавовну неодноразово.
показать весь комментарий
18.02.2026 08:46 Ответить
Це дуже хорошо, але дуже мало. Бажаю щоб ВСІ !
показать весь комментарий
18.02.2026 08:50 Ответить
на перший раз ,добре хоч долетіли , до Чебоксар . Але більше хвилює те , шо 🤡 здає кожного дня, все більше української теріторії ...
показать весь комментарий
18.02.2026 09:06 Ответить
Добре що хоч ти тримаєш фронт.
показать весь комментарий
18.02.2026 10:10 Ответить
БІЛЯ!!! Не по цехаха, а БІЛЯ!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 10:02 Ответить
 
 