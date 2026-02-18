Взрывы прогремели в российских Чебоксарах возле оборонного предприятия "ВНИИР-Прогресс". ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 18 февраля в российском городе Чебоксары прогремела серия взрывов.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Местные жители говорят, что заметили дроны. Губернатор заявил об атаке БПЛА.

По данным жителей, один из БПЛА упал в районе местного магазина "Ромашка", а еще один упал в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс".

Что известно о заводе?

Известно, что "ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что завод производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и "Калибр".

