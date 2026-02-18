Вибухи пролунали у російських Чебоксарах біля оборонного підприємства "ВНИИР-Прогресс". ФОТОрепортаж

У ніч на 18 лютого в російському місті Чебоксари пролунала низка вибухів.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Місцеві кажуть, що помітили дрони. Губернатор заявив про атаку БпЛА.

За даними жителів, один із БпЛА впав у районі місцевого магазину "Ромашка", а ще один впав у районі підприємства "ВНИИР-Прогресс".

Що відомо про завод?

Відомо, що "ВНИИР-Прогресс" виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що завод виготовляє супутникові ГНСС-приймачі та антени для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також в ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та "Калібр".

Вибухи пролунали у російських Чебоксарах: що відомо?
Давііх блть!!! ©
18.02.2026 08:42 Відповісти
Сподівюся рускіе чуваші теперь будуть вдягнені в бавовну неодноразово.
18.02.2026 08:46 Відповісти
Це дуже хорошо, але дуже мало. Бажаю щоб ВСІ !
18.02.2026 08:50 Відповісти
на перший раз ,добре хоч долетіли , до Чебоксар . Але більше хвилює те , шо 🤡 здає кожного дня, все більше української теріторії ...
18.02.2026 09:06 Відповісти
БІЛЯ!!! Не по цехаха, а БІЛЯ!!!
18.02.2026 10:02 Відповісти
Потужно, блд. Скільки це коштувало?
18.02.2026 11:16 Відповісти
Прогрессивные виниры ваяют?
18.02.2026 11:19 Відповісти
Та варто вже переносити удари на денний час, коли вони будуть ефективніші, бо надовго паралізуватимуть функціонування міст навіть за відсутності абсолютно точного влучання.
18.02.2026 11:22 Відповісти
 
 