Вибухи пролунали у російських Чебоксарах біля оборонного підприємства "ВНИИР-Прогресс". ФОТОрепортаж

У ніч на 18 лютого в російському місті Чебоксари пролунала низка вибухів.

Про це пише ASTRA.

Що відомо?

Місцеві кажуть, що помітили дрони. Губернатор заявив про атаку БпЛА.

За даними жителів, один із БпЛА впав у районі місцевого магазину "Ромашка", а ще один впав у районі підприємства "ВНИИР-Прогресс".

Що відомо про завод?

Відомо, що "ВНИИР-Прогресс" виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що завод виготовляє супутникові ГНСС-приймачі та антени для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також в ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та "Калібр".

