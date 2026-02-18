3 849 9
Вибухи пролунали у російських Чебоксарах біля оборонного підприємства "ВНИИР-Прогресс". ФОТОрепортаж
У ніч на 18 лютого в російському місті Чебоксари пролунала низка вибухів.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Місцеві кажуть, що помітили дрони. Губернатор заявив про атаку БпЛА.
За даними жителів, один із БпЛА впав у районі місцевого магазину "Ромашка", а ще один впав у районі підприємства "ВНИИР-Прогресс".
Що відомо про завод?
Відомо, що "ВНИИР-Прогресс" виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.
Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що завод виготовляє супутникові ГНСС-приймачі та антени для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також в ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та "Калібр".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Az AZLK
показати весь коментар18.02.2026 08:42 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Марк Крам #550922
показати весь коментар18.02.2026 08:46 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Микола Клименко #550732
показати весь коментар18.02.2026 08:50 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Luiza
показати весь коментар18.02.2026 09:06 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
Василь Васько #582549
показати весь коментар18.02.2026 10:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Viktor Orenich #562751
показати весь коментар18.02.2026 11:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар18.02.2026 11:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Папков #616945
показати весь коментар18.02.2026 11:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль