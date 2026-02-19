РФ атакует дронами украинские города вечером 19 февраля, - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 19 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских беспилотников:

В 18:15 - Воздушные силы сообщают о движении БПЛА:

в р-не Нижнеднепровского национального природного парка в направлении Николаева;

в р-не н.п. Снигировка (Николаевская область) курс восточный.

В 18:37 - Вражеский БПЛА в р-не н.п. Широкое (Днепропетровская область) курс западный.

Обновленная информация

В 20:00 – БПЛА на севере Харьковщины, в направлении областного центра и на н.п. Пролесное.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия в январе-феврале применила тысячи ударных БПЛА и крылатых ракет против украинских объектов энергетики.

Смотрите также: Операторы 1020-го полка уничтожили 10 "Шахедов" перехватчиками "STING". ВИДЕО