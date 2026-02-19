1 413 0
РФ атакует дронами украинские города вечером 19 февраля, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 19 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников:
В 18:15 - Воздушные силы сообщают о движении БПЛА:
- в р-не Нижнеднепровского национального природного парка в направлении Николаева;
- в р-не н.п. Снигировка (Николаевская область) курс восточный.
В 18:37 - Вражеский БПЛА в р-не н.п. Широкое (Днепропетровская область) курс западный.
Обновленная информация
В 20:00 – БПЛА на севере Харьковщины, в направлении областного центра и на н.п. Пролесное.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия в январе-феврале применила тысячи ударных БПЛА и крылатых ракет против украинских объектов энергетики.
