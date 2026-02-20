УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16083 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
4 721 0

РФ атакує дронами українські міста ввечері 19 лютого, – Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників 19 лютого

Увечері 19 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих безпілотників: 

О 18:15 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА: 

  • в р-ні. Нижньодніпровського національного природного парку у напрямку Миколаєва;
  • в р-ні. н.п. Снігурівка (Миколаївщина) курс східний.

О 18:37 - Ворожий БпЛА у р-ні. н.п. Широке (Дніпропетровщина) курс західний.

Оновлена інформація

О 20:00 - БпЛА на півночі Харківщини, в напрямку обласного центру та на н.п. Пролісне.

Оновлена інформація

О 21:16 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про воробі БпЛА: 

  • на півночі Сумщини, курс на Путивль, на Суми та на в напрямку рф.
  • на заході від Харкова, курс на захід. На сході Харківщини, в напрямку Савинців.

О 21:28 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:21 - БпЛА на сході Харківщини, курс на Луганщину.

О 22:37 - БпЛА на н.п.Кириківка на Сумщині з півночі.

О 22:39 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:44 - повідомлялося про швидкісну ціль на Житомирщині, курс на південь.

О 22:53 - Пуски КАБ на сході Запоріжжя, курс на південь Дніпропетровщини.

О 23:05 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 23:20 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс на Недригайлів.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Сумщину.

О 23:35 - БпЛА на Суми з півночі.

Оновлена інформація

О 23:46 - БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на н.п.Нікополь на Дніпропетровщині.

О 00:04 - БпЛА на південно-східному напрямку Дніпропетровщини, курс на захід.

О 00:06 -  ворожі БпЛА:

  • на Суми зі сходу.
  • на півночі Харківщини, курс на південь.
  • на заході від Чернігова, курс на північ.

О 00:34 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про дрони: 

  • БпЛА на Харків із заходу.
  • БпЛА на Суми з півдня.
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс на Полтавщину.
  • БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку.

Оновлена інформація

О 01:14 - БпЛА на Харків з півночі та БпЛА на Павлоград зі сходу.

Оновлена інформація

О 01:41 - Повітряні сили повідомили про загрозу: 

  • БпЛА на Харківщині:
    - на сході від Харкова, курс на південь
    - на південь від Харкова, на південно-східний напрямок. Декілька безпілотників на північ.
  • БпЛА на півдні Дніпропетровщині, курс на Запорізьку область.
  • БпЛА у Запорізькій області, курс на південь та в напрямку обласного центру.

О 01:50 - БпЛА на Суми з півночі та безпілотник на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія у січні-лютому застосувала тисячі ударних БпЛА та крилатих ракет проти українських об’єктів енергетики.

Також дивіться: Оператори 1020-го полку знищили 10 "Шахедів" перехоплювачами "STING". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5889) атака (1559) дрони (8257) Шахед (2225)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 