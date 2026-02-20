РФ атакує дронами українські міста ввечері 19 лютого, – Повітряні сили (оновлено)
Увечері 19 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників:
О 18:15 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- в р-ні. Нижньодніпровського національного природного парку у напрямку Миколаєва;
- в р-ні. н.п. Снігурівка (Миколаївщина) курс східний.
О 18:37 - Ворожий БпЛА у р-ні. н.п. Широке (Дніпропетровщина) курс західний.
Оновлена інформація
О 20:00 - БпЛА на півночі Харківщини, в напрямку обласного центру та на н.п. Пролісне.
Оновлена інформація
О 21:16 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про воробі БпЛА:
- на півночі Сумщини, курс на Путивль, на Суми та на в напрямку рф.
- на заході від Харкова, курс на захід. На сході Харківщини, в напрямку Савинців.
О 21:28 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 22:21 - БпЛА на сході Харківщини, курс на Луганщину.
О 22:37 - БпЛА на н.п.Кириківка на Сумщині з півночі.
О 22:39 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 22:44 - повідомлялося про швидкісну ціль на Житомирщині, курс на південь.
О 22:53 - Пуски КАБ на сході Запоріжжя, курс на південь Дніпропетровщини.
О 23:05 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 23:20 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на півдні Сумщини, курс на Недригайлів.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Сумщину.
О 23:35 - БпЛА на Суми з півночі.
Оновлена інформація
О 23:46 - БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на н.п.Нікополь на Дніпропетровщині.
О 00:04 - БпЛА на південно-східному напрямку Дніпропетровщини, курс на захід.
О 00:06 - ворожі БпЛА:
- на Суми зі сходу.
- на півночі Харківщини, курс на південь.
- на заході від Чернігова, курс на північ.
О 00:34 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про дрони:
- БпЛА на Харків із заходу.
- БпЛА на Суми з півдня.
- БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс на Полтавщину.
- БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку.
Оновлена інформація
О 01:14 - БпЛА на Харків з півночі та БпЛА на Павлоград зі сходу.
Оновлена інформація
О 01:41 - Повітряні сили повідомили про загрозу:
- БпЛА на Харківщині:
- на сході від Харкова, курс на південь
- на південь від Харкова, на південно-східний напрямок. Декілька безпілотників на північ.
- БпЛА на півдні Дніпропетровщині, курс на Запорізьку область.
- БпЛА у Запорізькій області, курс на південь та в напрямку обласного центру.
О 01:50 - БпЛА на Суми з півночі та безпілотник на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія у січні-лютому застосувала тисячі ударних БпЛА та крилатих ракет проти українських об’єктів енергетики.
