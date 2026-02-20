РФ атакує дронами українські міста ввечері 19 лютого, – Повітряні сили (оновлено)

Увечері 19 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників:

О 18:15 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

в р-ні. Нижньодніпровського національного природного парку у напрямку Миколаєва;

в р-ні. н.п. Снігурівка (Миколаївщина) курс східний.

О 18:37 - Ворожий БпЛА у р-ні. н.п. Широке (Дніпропетровщина) курс західний.

О 20:00 - БпЛА на півночі Харківщини, в напрямку обласного центру та на н.п. Пролісне.

О 21:16 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про воробі БпЛА:

на півночі Сумщини, курс на Путивль, на Суми та на в напрямку рф.

на заході від Харкова, курс на захід. На сході Харківщини, в напрямку Савинців.

О 21:28 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:21 - БпЛА на сході Харківщини, курс на Луганщину.

О 22:37 - БпЛА на н.п.Кириківка на Сумщині з півночі.

О 22:39 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:44 - повідомлялося про швидкісну ціль на Житомирщині, курс на південь.

О 22:53 - Пуски КАБ на сході Запоріжжя, курс на південь Дніпропетровщини.

О 23:05 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 23:20 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на півдні Сумщини, курс на Недригайлів.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Сумщину.

О 23:35 - БпЛА на Суми з півночі.

О 23:46 - БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на н.п.Нікополь на Дніпропетровщині.

О 00:04 - БпЛА на південно-східному напрямку Дніпропетровщини, курс на захід.

О 00:06 - ворожі БпЛА:

на Суми зі сходу.

на півночі Харківщини, курс на південь.

на заході від Чернігова, курс на північ.

О 00:34 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про дрони:

БпЛА на Харків із заходу.

БпЛА на Суми з півдня.

БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс на Полтавщину.

БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку.

О 01:14 - БпЛА на Харків з півночі та БпЛА на Павлоград зі сходу.

О 01:41 - Повітряні сили повідомили про загрозу:

БпЛА на Харківщині:

- на сході від Харкова, курс на південь

- на південь від Харкова, на південно-східний напрямок. Декілька безпілотників на північ.

БпЛА на півдні Дніпропетровщині, курс на Запорізьку область.

БпЛА у Запорізькій області, курс на південь та в напрямку обласного центру.

О 01:50 - БпЛА на Суми з півночі та безпілотник на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія у січні-лютому застосувала тисячі ударних БпЛА та крилатих ракет проти українських об’єктів енергетики.

