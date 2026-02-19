РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10254 посетителя онлайн
Новости Обращение Зеленского
1 768 32

Правительство запускает новый формат сотрудничества с регионами и громадами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявило старте новой модели сотрудничества с регионами: правительство создаст координационный центр, который будет обобщать и масштабировать эффективные решения громад в сфере защиты инфраструктуры и восстановления после обстрелов.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабировать опыт громад

"Сегодня начали новую работу с регионами, с областными властями, с нашими громадами. Весь реальный опыт наших украинских громад должны использовать для более эффективных общегосударственных решений. Каждая громада, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, - весь такой опыт мы будем масштабировать", - сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может оказаться перед сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, - Зеленский. ВИДЕО

Правительство сформирует соответствующий координационный центр

"Сегодня мы обсудили это в деталях с премьер-министром Украины Юлией Свириденко: правительство сформирует соответствующий координационный центр. К работе центра привлекут всех необходимых чиновников, а также будут помогать Офис Президента Украины и сильные руководители областей. Мы сегодня говорили об этом, в частности, с Иваном Федоровым - руководителем Запорожской администрации", - рассказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что будут работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и громад - со всеми, чей опыт заслуживает внимания.

Читайте: Большинство населения негативно воспринимает глав военных администраций на местах, - соцопрос

Автор: 

Зеленский Владимир (10527) военно-гражданская администрация (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
щось невбитий совсєм плох....

показать весь комментарий
19.02.2026 21:57 Ответить
+29
пішов нах зі своїм урядом впливу на мізкі українців , вали у відставку разом зі своїм урядовим племенем !!! ...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:01 Ответить
+23
Зеленський нагадує старе радіо ("колгоспник" або "брехунець") яке висить на стіні.
Постійно щось хрипить, але ніхто його особливо не слухає.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось невбитий совсєм плох....

показать весь комментарий
19.02.2026 21:57 Ответить
Коли воно від передозу відкине копита то я відкоркую 🥂
показать весь комментарий
19.02.2026 22:09 Ответить
В мене пляшка на смерть пуйла в холодосі валяється, дякую що підказали - ще одну замовлю.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:09 Ответить
ЗEленомордий покидьок зібрався на миттєві вибори. зепаскуду треба втопити в його зеленому лайні, щоб він до них не дійшов
показать весь комментарий
19.02.2026 23:33 Ответить
запускаємо свою Потужність ще більш Потужніще
показать весь комментарий
19.02.2026 22:00 Ответить
пішов нах зі своїм урядом впливу на мізкі українців , вали у відставку разом зі своїм урядовим племенем !!! ...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:01 Ответить
«Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, з більш ефективним і швидким відновленням після ударів,…» - в цю громаду направлять Рьошиків, Сігізмундів, Карлсонів для ефективнішого общипування гуся.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:01 Ответить
А старий шо? - наказав довго жити? - якийсь мутняк - хоче ОП підпрягти
показать весь комментарий
19.02.2026 22:04 Ответить
тобто рятуйтеся самі, в вас є громади..
А щоб вони були, ще більше потужні, уряд створить ........... (звучить барабан) координаційний центр

показать весь комментарий
19.02.2026 22:05 Ответить
... через ДІЮ чи як генпрокурор ? Приде до кожного... і зігріє?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:05 Ответить
Санич створи Міністерство співпраці! Бо з Міністерством єдності ***** получилась💩
показать весь комментарий
19.02.2026 22:07 Ответить
Зеленський нагадує старе радіо ("колгоспник" або "брехунець") яке висить на стіні.
Постійно щось хрипить, але ніхто його особливо не слухає.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:08 Ответить
Скрізь встигає, наш вундеркінд.
Навіщо нам якісь кабміни та всілякі ради?
Царь Вова Зеленський- батько племені та його намісники в областях містах та селах.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:10 Ответить
Вова, Кіча кличе.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:12 Ответить
Що ти там хочеш розгортати постійно? Ти ж постійно майже ходиш убитий!!
показать весь комментарий
19.02.2026 22:12 Ответить
Свежая чинушечья конторка корцентр нах,новая сотня забронированных элитных хлопчиков,новые бюджетные жирненькие зарплаты, секретутки,охрана,шофера,мерсы,премии,закордонные командировки и входной билет к касту неприкосновенных квартальщиков.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:13 Ответить
Ну наконец-то,фух.
показать весь комментарий
19.02.2026 22:14 Ответить
доки твого тухєхсу не було на Банковій, то всі зими громади проходили у звичайному порядку, без блекаутів. І непогано жили до тебе, без щовечірніх відосиків та пустопорожнього потужного піздєжа, бо тоді при владі були досвідчені люди, які добре робили свою державницьку справу, а не цинічно брехали 24/7, хоча імбіцильне зелене стадо досі їм цього пробачити не може,
показать весь комментарий
19.02.2026 22:18 Ответить
- старт нової моделі співпраці з регіонами:
- уряд створить координаційний центр,
- який узагальнюватиме та
- масштабуватиме ефективні рішення громад у сфері захисту інфраструктури та відновлення після обстрілів. Джерело: https://censor.net/ua/v3601496
...
це кокаїнове вже реально заїбало ...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:18 Ответить
То що, тепер всі гроші підуть в центр і зразу будуть вивозитись в офшори? Міндіч з Цукерманом вже підготовили площадку?
показать весь комментарий
19.02.2026 22:32 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив про старт нової моделі співпраці з регіонами: уряд створить координаційний центр, який узагальнюватиме та масштабуватиме ефективні рішення громад для переобрання "зеленого зрадника України " на ще один президентський термін для повного знищення України...
показать весь комментарий
19.02.2026 22:37 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 23:04 Ответить
Знищив децентралізацію, забрав надходження з військових. І тепер щось ******.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:07 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 23:25 Ответить
Тобто, спочатку ЗЄ об'явив війну місцевим громадам та обраній ними місцевій владі, а тепер вирішив взаємодіяти.
Молодець який...
показать весь комментарий
20.02.2026 02:23 Ответить
Рятуй Запоріжжя, козел.
показать весь комментарий
20.02.2026 05:15 Ответить
так здати Запоріжжя і є однією з задач Оманської Гниди
показать весь комментарий
20.02.2026 05:46 Ответить
Потужний масштабувач - розкрадач новий титул Всеосяжного?
показать весь комментарий
20.02.2026 05:53 Ответить
Почав сезон передвиборчої пропаганди?...
показать весь комментарий
20.02.2026 08:46 Ответить
Походу, це бидло прагне поставити всюди ручних мерів. В першу чергу в Києві. Бюджети на офшори свої віджати.

Віталя! Тримайся, бо ти перший у черзі!
показать весь комментарий
20.02.2026 09:12 Ответить
 
 