Правительство запускает новый формат сотрудничества с регионами и громадами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявило старте новой модели сотрудничества с регионами: правительство создаст координационный центр, который будет обобщать и масштабировать эффективные решения громад в сфере защиты инфраструктуры и восстановления после обстрелов.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

Масштабировать опыт громад

"Сегодня начали новую работу с регионами, с областными властями, с нашими громадами. Весь реальный опыт наших украинских громад должны использовать для более эффективных общегосударственных решений. Каждая громада, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, - весь такой опыт мы будем масштабировать", - сообщил президент.

Правительство сформирует соответствующий координационный центр

"Сегодня мы обсудили это в деталях с премьер-министром Украины Юлией Свириденко: правительство сформирует соответствующий координационный центр. К работе центра привлекут всех необходимых чиновников, а также будут помогать Офис Президента Украины и сильные руководители областей. Мы сегодня говорили об этом, в частности, с Иваном Федоровым - руководителем Запорожской администрации", - рассказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что будут работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и громад - со всеми, чей опыт заслуживает внимания.

