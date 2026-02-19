Правительство запускает новый формат сотрудничества с регионами и громадами, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявило старте новой модели сотрудничества с регионами: правительство создаст координационный центр, который будет обобщать и масштабировать эффективные решения громад в сфере защиты инфраструктуры и восстановления после обстрелов.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Масштабировать опыт громад
"Сегодня начали новую работу с регионами, с областными властями, с нашими громадами. Весь реальный опыт наших украинских громад должны использовать для более эффективных общегосударственных решений. Каждая громада, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, - весь такой опыт мы будем масштабировать", - сообщил президент.
Правительство сформирует соответствующий координационный центр
"Сегодня мы обсудили это в деталях с премьер-министром Украины Юлией Свириденко: правительство сформирует соответствующий координационный центр. К работе центра привлекут всех необходимых чиновников, а также будут помогать Офис Президента Украины и сильные руководители областей. Мы сегодня говорили об этом, в частности, с Иваном Федоровым - руководителем Запорожской администрации", - рассказал Зеленский.
Зеленский сообщил, что будут работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и громад - со всеми, чей опыт заслуживает внимания.
