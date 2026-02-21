За сутки на фронте 175 боестолкновений. Враг усилил давление на Константиновском направлении, - Генштаб

21 февраля российские войска осуществили многочисленные атаки на 11 направлениях. Украинские защитники успешно отразили штурмовые действия и обороняют позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Великомихайловка, Писанцы Днепропетровской области;

Верхняя Терса, Зализнычное, Горное, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Копани, Камышеваха, Юлиевка Запорожской области;

Казацкое Херсонской области.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, осуществил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 7846 дронов-камикадзе и осуществил 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 69 – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 5 авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки и Озерного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 26 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районе Степового.

На Гуляйпольском направлении противник 18 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки,Зализнычного и Святопетровки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Степового, Малых Щербаков и Степногорска.

За прошедшие сутки враг совершил три неудачные попытки наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и склад боеприпасов российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, один вертолет (подтверждено за предыдущий период), 1527 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 183 единицы автомобильной техники оккупантов.