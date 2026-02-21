Четыре человека пострадали вследствие вражеского удара по автобусу на Херсонщине
Сегодня, 21 февраля, вследствие российских атак на Херсонщине есть раненые.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В частности, сегодня армия РФ атаковала населенные пункты области с помощью артиллерии и БПЛА.
По состоянию на 17:30 известно, что четыре человека получили ранения вследствие российских атак.
Также обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома
Удар по автобусу
Около 06:30 утра оккупанты направили FPV-дрон в гражданский автобус, который осуществлял пригородные перевозки. Пострадавшие – водитель и три пассажирки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль