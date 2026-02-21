Четыре человека пострадали вследствие вражеского удара по автобусу на Херсонщине

Сегодня, 21 февраля, вследствие российских атак на Херсонщине есть раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В частности, сегодня армия РФ атаковала населенные пункты области с помощью артиллерии и БПЛА.



По состоянию на 17:30 известно, что четыре человека получили ранения вследствие российских атак.

Также обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома

Удар по автобусу

Около 06:30 утра оккупанты направили FPV-дрон в гражданский автобус, который осуществлял пригородные перевозки. Пострадавшие – водитель и три пассажирки.

