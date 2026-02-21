Четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару по автобусу на Херсонщині

Сьогодні, 21 лютого, через російські атаки в Херсонській області є поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, сьогодні армія РФ атакувала населені пункти області за допомогою артилерії та БпЛА.



Станом на 17:30 відомо, що четверо людей дістали поранень внаслідок російських атак.

Також обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки

Удар по автобусу

Близько 06:30 ранку окупанти спрямували FPV-дрон у цивільний автобус, що здійснював приміські перевезення. Постраждалі – водій та троє пасажирок.

