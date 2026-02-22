Оккупанты пытаются окружить украинские войска в Волчанске, - Трегубов

Большая часть Волчанска в Харьковской области сейчас находится под контролем российских войск, они пытаются окружить Силы обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом рассказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Ситуация в Волчанске

Так, он отметил, что ситуация в Волчанске тяжелее, чем в Купянске. Волчанск полностью разрушен, а у врага короткое плечо снабжения из России.

"Большая часть Волчанска сейчас, объективно - это руины. И большая часть руин, к сожалению, находится под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать", - рассказал спикер.

Россияне пытаются зайти на Волчанские хутора

По словам Трегубова, россияне проводят фланговые атаки, пытаются окружить Силы обороны и зайти на Волчанские хутора.

"То есть просто охватить украинские войска на юге города и заставить их отойти или вообще попасть в окружение. Не получается, но очень активно пытаются. Там действительно сложно - в разрушенном городе непросто держать какую-то оборону", - добавил он.

