РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости Бои в Волчанске Бои на Волчанском направлении
2 773 8

Оккупанты пытаются окружить украинские войска в Волчанске, - Трегубов

Бои в Волчанске

Большая часть Волчанска в Харьковской области сейчас находится под контролем российских войск, они пытаются окружить Силы обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом рассказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в Волчанске

Так, он отметил, что ситуация в Волчанске тяжелее, чем в Купянске. Волчанск полностью разрушен, а у врага короткое плечо снабжения из России.

"Большая часть Волчанска сейчас, объективно - это руины. И большая часть руин, к сожалению, находится под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать", - рассказал спикер.

Читайте также: Лишь несколько зданий остаются под контролем россиян в Купянске, - Трегубов

Россияне пытаются зайти на Волчанские хутора

По словам Трегубова, россияне проводят фланговые атаки, пытаются окружить Силы обороны и зайти на Волчанские хутора.

"То есть просто охватить украинские войска на юге города и заставить их отойти или вообще попасть в окружение. Не получается, но очень активно пытаются. Там действительно сложно - в разрушенном городе непросто держать какую-то оборону", - добавил он.

Читайте также: Россияне уничтожили Волчанск и пытаются продвигаться к Липцам и Волчанским хуторам, - Трегубов

Автор: 

Волчанск (398) Харьковская область (2175) Чугуевский район (306)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⁉️Лише кілька будівель залишаються під контролем росіян у Куп'янську, - Трегубов

Джерело: https://censor.net/ua/n3601834
показать весь комментарий
22.02.2026 17:17 Ответить
Я так розумію, вам пох#й що Куп'янськ,що Вовчанськ.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:38 Ответить
Мова про те що Зевлада одним піариться інше просірає... а що по під йух то інша справа....
показать весь комментарий
22.02.2026 17:58 Ответить
Цей Трегубов не на своєму місці. Вкотре втирає якусь дичину. Річка Вовча ділить місто надвоє. Як він уявляє собі коротке плече логістики кацапів я не уявляю. Як він уявляє оточення наших військ на нашому березі Вовчої, я не уявляю. Як вони уявляють термін "оточення військ" я теж не уявляю. Бо, якщо іти по його логіці, вся лінія фронту - 1000 км суцільних оточень, Часто позиції з 2-3 бійцями перебувають в тяжких логістичних умовах або й в локальних оточенях, оточеннях саме цих позицій... Але це не зовсім те, про що він триндить.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:00 Ответить
А плече постачання ЗСУ тоді яке?)
показать весь комментарий
22.02.2026 19:16 Ответить
Важко сказати. Взагалі, Трегубов кидається військовими термінами, які часто не стосуються суті того, що відбувається. По суті, кацапи своїми дрібними піхотними групами витіснили кілька наших дрібних піхотних груп з нашої сторони Вовчої, де лише приватний сектор. Як лід розтане, цих кілька десятків пдарів наші просто переб'ють і Трегубов відзвітується про звільнення південної частини міста.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:32 Ответить
Мінуточку...
Про вибивання цвіту Морської Піхоти в с.Кринки не кричав тільки лінивий, під керівництвом сирка... Як раз у той час коли буданга посилала бійців еліти на смерть і засідки заради піар-кадрів з прапором...
А ви не вірите в здатність про-сирати сирком
показать весь комментарий
22.02.2026 23:01 Ответить
Мля
А було ж сотні повідомлень " росіян заблоковано" і т.д.
Що таке, розблокуавались ? Перелізли через шлакбаум ??
показать весь комментарий
22.02.2026 22:58 Ответить
 
 