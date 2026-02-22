Окупанти намагаються оточити українські війська у Вовчанську, - Трегубов

Бої у Вовчанську

Більша частина Вовчанська у Харківській області нині перебуває під контролем російських військ, вони намагаються оточити Сили оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це розповів начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Ситуація у Вовчанську

Так, він зазначив, що ситуація у Вовчанську важча, ніж у Куп'янську. Вовчанськ повністю поруйнований, а у ворога коротке плече постачання з Росії.

"Більша частина Вовчанська зараз, об'єктивно – це руїни. І більша частина руїн, на жаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати", – розповів речник.

Росіяни намагаються зайти на Вовчанські хутори

За словами Трегубова, росіяни проводять флангові атаки, намагаються оточити Сили оборони і зайти на Вовчанські хутори.

"Тобто просто охопити українські війська на півдні міста і змусити їх відійти або взагалі потрапити в оточення. Не вдається, але дуже активно намагаються. Там справді складно – в поруйнованому місті непросто тримати якусь оборону", – додав він.

22.02.2026 17:17 Відповісти
Я так розумію, вам пох#й що Куп'янськ,що Вовчанськ.
22.02.2026 17:38 Відповісти
Мова про те що Зевлада одним піариться інше просірає... а що по під йух то інша справа....
22.02.2026 17:58 Відповісти
Цей Трегубов не на своєму місці. Вкотре втирає якусь дичину. Річка Вовча ділить місто надвоє. Як він уявляє собі коротке плече логістики кацапів я не уявляю. Як він уявляє оточення наших військ на нашому березі Вовчої, я не уявляю. Як вони уявляють термін "оточення військ" я теж не уявляю. Бо, якщо іти по його логіці, вся лінія фронту - 1000 км суцільних оточень, Часто позиції з 2-3 бійцями перебувають в тяжких логістичних умовах або й в локальних оточенях, оточеннях саме цих позицій... Але це не зовсім те, про що він триндить.
22.02.2026 19:00 Відповісти
А плече постачання ЗСУ тоді яке?)
22.02.2026 19:16 Відповісти
Важко сказати. Взагалі, Трегубов кидається військовими термінами, які часто не стосуються суті того, що відбувається. По суті, кацапи своїми дрібними піхотними групами витіснили кілька наших дрібних піхотних груп з нашої сторони Вовчої, де лише приватний сектор. Як лід розтане, цих кілька десятків пдарів наші просто переб'ють і Трегубов відзвітується про звільнення південної частини міста.
22.02.2026 19:32 Відповісти
Мінуточку...
Про вибивання цвіту Морської Піхоти в с.Кринки не кричав тільки лінивий, під керівництвом сирка... Як раз у той час коли буданга посилала бійців еліти на смерть і засідки заради піар-кадрів з прапором...
А ви не вірите в здатність про-сирати сирком
22.02.2026 23:01 Відповісти
Мля
А було ж сотні повідомлень " росіян заблоковано" і т.д.
Що таке, розблокуавались ? Перелізли через шлакбаум ??
22.02.2026 22:58 Відповісти
 
 