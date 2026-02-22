Окупанти намагаються оточити українські війська у Вовчанську, - Трегубов
Більша частина Вовчанська у Харківській області нині перебуває під контролем російських військ, вони намагаються оточити Сили оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це розповів начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
Ситуація у Вовчанську
Так, він зазначив, що ситуація у Вовчанську важча, ніж у Куп'янську. Вовчанськ повністю поруйнований, а у ворога коротке плече постачання з Росії.
"Більша частина Вовчанська зараз, об'єктивно – це руїни. І більша частина руїн, на жаль, перебуває під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати", – розповів речник.
Росіяни намагаються зайти на Вовчанські хутори
За словами Трегубова, росіяни проводять флангові атаки, намагаються оточити Сили оборони і зайти на Вовчанські хутори.
"Тобто просто охопити українські війська на півдні міста і змусити їх відійти або взагалі потрапити в оточення. Не вдається, але дуже активно намагаються. Там справді складно – в поруйнованому місті непросто тримати якусь оборону", – додав він.
Джерело: https://censor.net/ua/n3601834
Про вибивання цвіту Морської Піхоти в с.Кринки не кричав тільки лінивий, під керівництвом сирка... Як раз у той час коли буданга посилала бійців еліти на смерть і засідки заради піар-кадрів з прапором...
А ви не вірите в здатність про-сирати сирком
А було ж сотні повідомлень " росіян заблоковано" і т.д.
Що таке, розблокуавались ? Перелізли через шлакбаум ??