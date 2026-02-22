РУС
ЕС может заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа

ЄС, США

Европейский парламент может приостановить ратификацию торгового соглашения с США из-за хаоса в таможенной политике администрации Дональда Трампа. 

Об этом в соцсети Х написал председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это чистый таможенный хаос от администрации США. Никто больше не может это понять - только открытые вопросы и растущая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров. Условия соглашения, заключенного в Тернберри, и правовая основа, на которой оно было построено, изменились. Не являются ли новые пошлины, установленные на основании статьи 122, нарушением соглашения? Независимо от этого, никто не знает, будут ли его соблюдать США", - написал Ланге.

Он подчеркнул, что перед тем, как принимать дальнейшие меры, необходимы ясность и правовая определенность.

"Поэтому на нашем дополнительном заседании завтра я предложу команде переговорщиков Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим надлежащую правовую оценку и четкие обязательства со стороны США", - добавил Ланге.

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
  • 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
  • Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

