ЕС может заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа
Европейский парламент может приостановить ратификацию торгового соглашения с США из-за хаоса в таможенной политике администрации Дональда Трампа.
Об этом в соцсети Х написал председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это чистый таможенный хаос от администрации США. Никто больше не может это понять - только открытые вопросы и растущая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров. Условия соглашения, заключенного в Тернберри, и правовая основа, на которой оно было построено, изменились. Не являются ли новые пошлины, установленные на основании статьи 122, нарушением соглашения? Независимо от этого, никто не знает, будут ли его соблюдать США", - написал Ланге.
Он подчеркнул, что перед тем, как принимать дальнейшие меры, необходимы ясность и правовая определенность.
"Поэтому на нашем дополнительном заседании завтра я предложу команде переговорщиков Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим надлежащую правовую оценку и четкие обязательства со стороны США", - добавил Ланге.
Что предшествовало?
- Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
- 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
- Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.
я думав то особисто каллас возила кеш в чємоданчику, що б купити рішення суду сша, щодо мит.
ну, от як так?
єврокуколди взагалі нічого не віддупляють.
ніде не встигають....
але звісно, рудий імператор всєя міра, не простий пєрчік!
оно, чергового мисливця на вуха доні, пристрелили, нещодавно!
як, отих емігрантів клятих....
Дуже добрим знаком є те, що до його Ради Миру не приєдналася жодна адекватна держава. Жодна!!! Тобто, це проект створювався як елітний клуб впливових держав, а виявився цирком з клоуном-хвальком та глядачами-папуасами.
Треба і далі його принижувати и показово абстрагуватися від його божевільних ідей. Щоб з кожної нагоди втілення своєї божевільної ідеї, він розумів, що знову обісрався на весь світ. Тож нехай "жгьот" далі, щоб і далі всі від нього сахалися. Світу буде болістно, але корисно. Світ одужає, а цей папуга врешті буде швидко і гучно падати зі створеної власноруч драбини марнославства.
65 - і на пенсію, максимум у позаштатні радники!
До ефіу телеканалу C-SPAN 20 лютого зателефонував анонім і голосом Трампа, в манері Трампа поскаржився на скасування тарифів Трампа. Невідомий назвався Джоном Барроном, назвав лідера демократів "дурнем", а зупинку чинності трампових мит - "найгіршим рішенням Верховного суду в житті".
Прикол в тому, що років 50 тому сам Трамп під псевдонімом Джон Баррон частенько дзвонив у ЗМІ, щоб похвалити Трампа .
Про ці факти в своїх телегах повідомляють Невзоров та Гордон. Може і ще хтось, не вловив.