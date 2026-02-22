ЄС може заморозити затвердження торговельної угоди з США через "хаос" з митами Трампа
Європейський парламент може призупинити ратифікацію торговельної угоди зі США через хаос у митній політиці адміністрації Дональда Трампа.
Про це в соцмережі Х написав голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту та постійний доповідач по США Бернд Ланге, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це чистий митний хаос від адміністрації США. Ніхто більше не може це зрозуміти — лише відкриті питання та зростаюча невизначеність для ЄС та інших торговельних партнерів. Умови угоди, укладеної в Тернберрі, та правова основа, на якій вона була побудована, змінилися. Чи не є нові мита, встановлені на підставі статті 122, порушенням угоди? Незалежно від цього, ніхто не знає, чи дотримаються її США", - написав Ланге.
Він наголосив, що перед тим, як вживати подальших заходів, необхідні ясність і правова визначеність.
"Тому на нашому додатковому засіданні завтра я запропоную команді переговірників Європарламенту призупинити законодавчу роботу доти, доки ми не отримаємо належну правову оцінку та чіткі зобов’язання з боку США",- додав Ланге.
Що передувало?
- Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
- 21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
- Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.
До ефіу телеканалу C-SPAN 20 лютого зателефонував анонім і голосом Трампа, в манері Трампа поскаржився на скасування тарифів Трампа. Невідомий назвався Джоном Барроном, назвав лідера демократів "дурнем", а зупинку чинності трампових мит - "найгіршим рішенням Верховного суду в житті".
Прикол в тому, що років 50 тому сам Трамп під псевдонімом Джон Баррон частенько дзвонив у ЗМІ, щоб похвалити Трампа .
Про ці факти в своїх телегах повідомляють Невзоров та Гордон. Може і ще хтось, не вловив.