ЄС може заморозити затвердження торговельної угоди з США через "хаос" з митами Трампа

Європейський парламент може призупинити ратифікацію торговельної угоди зі США через хаос у митній політиці адміністрації Дональда Трампа. 

Про це в соцмережі Х написав голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту та постійний доповідач по США Бернд Ланге, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це чистий митний хаос від адміністрації США. Ніхто більше не може це зрозуміти — лише відкриті питання та зростаюча невизначеність для ЄС та інших торговельних партнерів. Умови угоди, укладеної в Тернберрі, та правова основа, на якій вона була побудована, змінилися. Чи не є нові мита, встановлені на підставі статті 122, порушенням угоди? Незалежно від цього, ніхто не знає, чи дотримаються її США", - написав Ланге.

Він наголосив, що перед тим, як вживати подальших заходів, необхідні ясність і правова визначеність.

"Тому на нашому додатковому засіданні завтра я запропоную команді переговірників Європарламенту призупинити законодавчу роботу доти, доки ми не отримаємо належну правову оцінку та чіткі зобов’язання з боку США",- додав Ланге.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
  • 21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
  • Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

Доведеться почекати поки дідо таблетки знайде, бо дідо старенький і тому їбонутий
22.02.2026 17:26 Відповісти
Можна подумати що коли він був молодий то було інакше
22.02.2026 17:28 Відповісти
Йому прописують та видають ліки лише через SCOTUS.
22.02.2026 17:45 Відповісти
Як вчергове оточення з родичів Трампа, включно зять кушнер, дещо заробили дєньог з таких заяв чубатого діда, на гойдалках курсів акцій на Біржах Світу!!! Використання службового положення для «покращення життя» Америкаців?????
22.02.2026 17:54 Відповісти
Трампонутий не винен, це все таргани у його голові, зовсім мозок задовбали
22.02.2026 17:27 Відповісти
То вирвіть зуби тарганам!
22.02.2026 17:28 Відповісти
22.02.2026 17:28 Відповісти
Коли кидали з будапештським меморандумом, хаосу не відчували, тому пухлина по×уїзму розрослася.
22.02.2026 17:30 Відповісти
"хаос" видає слуг РОДУ ЮДИ.КОТРИЙ НА ХАОСІ ЗАВЖДИ ЗАРОБЛЯВ І ПРОДОВЖУЄ ЗАРОБЛЯТИ ГРОШІ ,А У ВИПАДКУ З УКРАЇНОЮ,ЗАРОБЛЯЄ І НА УКРАЇНСЬКІЙ КРОВІ, ТА УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВАХ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ...
22.02.2026 17:38 Відповісти
Так сама суть "мит" Трампа - "посіять хаос". Йому, придурку, пояснюють це, як можливість "наварить бабла"... А те, що цими діями, він руйнує багатолітню перспективу міжнародних стосунків США, з половиною цивілізованого світу - він НЕ РОЗУМІЄ...
22.02.2026 17:41 Відповісти
афігєть!
ну, от як так?
єврокуколди взагалі нічого не віддупляють.
ніде не встигають....

але звісно, рудий імператор всєя міра, не простий пєрчік!
оно, чергового мисливця на вуха доні, пристрелили, нещодавно!
як, отих емігрантів клятих....
22.02.2026 17:43 Відповісти
Та. Да... США завдяки шізо Трумпу і його посіпак зовсім втратили позиції розуму у зовнішній політиці
22.02.2026 17:50 Відповісти
Індія відкладає переговори з США після того, як Верховний суд відхилив мита Трампа
22.02.2026 17:54 Відповісти
Коли підписували то сумнівів не було? і юристів поряд теж не було? а може зацікавлені корпорації вирішили деякі питання для підписантів?
22.02.2026 17:58 Відповісти
Температуру в казані з жабою підвищують потроху.
22.02.2026 18:30 Відповісти
Трампа треба жорстко виховувати, інакше діла не буде. Він звик, що всі навколо загляюують йому в очи. Він зараз насправді в тому стані, коли відчуває, що тримає бога за бороду. Але...
Дуже добрим знаком є те, що до його Ради Миру не приєдналася жодна адекватна держава. Жодна!!! Тобто, це проект створювався як елітний клуб впливових держав, а виявився цирком з клоуном-хвальком та глядачами-папуасами.
Треба і далі його принижувати и показово абстрагуватися від його божевільних ідей. Щоб з кожної нагоди втілення своєї божевільної ідеї, він розумів, що знову обісрався на весь світ. Тож нехай "жгьот" далі, щоб і далі всі від нього сахалися. Світу буде болістно, але корисно. Світ одужає, а цей папуга врешті буде швидко і гучно падати зі створеної власноруч драбини марнославства.
22.02.2026 18:08 Відповісти
Проблема старих пердунів у владі вже давно перезріла. Ми пам'ятаємо Брєжнєва з його сіськімасіські як глибокого старпера, але він помер в 75. Що Байден, що Трамп як мінімум на п'ять років зараз старші, а в такому віці скотитися в маразм можна за декілька місяців.
65 - і на пенсію, максимум у позаштатні радники!
22.02.2026 18:27 Відповісти
Європа тепер піде за нафтою і газом до росії, раз не до америки .
22.02.2026 18:41 Відповісти
"Це чистий митний хаос від адміністрації США. Ніхто більше не може це зрозуміти Джерело: https://censor.net/ua/n3601868
22.02.2026 23:59 Відповісти
Був би прикол, але дуже схоже з реальнітю....:

До ефіу телеканалу C-SPAN 20 лютого зателефонував анонім і голосом Трампа, в манері Трампа поскаржився на скасування тарифів Трампа. Невідомий назвався Джоном Барроном, назвав лідера демократів "дурнем", а зупинку чинності трампових мит - "найгіршим рішенням Верховного суду в житті".
Прикол в тому, що років 50 тому сам Трамп під псевдонімом Джон Баррон частенько дзвонив у ЗМІ, щоб похвалити Трампа .

Про ці факти в своїх телегах повідомляють Невзоров та Гордон. Може і ще хтось, не вловив.
23.02.2026 00:02 Відповісти
 
 