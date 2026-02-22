Индия откладывает торговые переговоры с США после отмены Верховным судом пошлин Трампа, - Reuters

Индия отложила поездку своих представителей в Вашингтон из-за неопределенности после того, как Верховный суд США отменил пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Индия приостанавливает переговоры

"Решение об отложении визита было принято после обсуждений между чиновниками двух стран. Новая дата визита еще не определена. Задержка в основном связана с неопределенностью относительно размера пошлины после пятничного решения", - рассказал источник.

Делегация должна была отправиться в воскресенье, 22 февраля, на переговоры для завершения заключения временного торгового соглашения. Согласно предварительным договоренностям, Вашингтон должен был снизить штрафные пошлины в 25% на часть индийского экспорта, связанного с закупками Нью-Дели российской нефти.

Условия соглашения предусматривали снижение пошлин на индийский экспорт до 18%. Взамен Индия согласилась в течение пяти лет закупить американские товары на сумму 500 млрд долларов. Перечень охватывал широкий спектр: энергоресурсы, авиастроение, драгоценные металлы и технологический сектор.

Однако после решения Верховного суда США и нового указа Трампа, который повышает импортные пошлины до 15%, министерство торговли Индии сообщило, что "изучает последствия решения", а оппозиционная партия Конгресса страны призвала приостановить переговоры.

На прошлой неделе министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение может вступить в силу в апреле, при условии урегулирования нерешенных вопросов во время визита делегации в Вашингтон.

Читайте также: Пошлины Трампа: Мерц поедет в США с позицией Европы

Что предшествовало?

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС может заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа