Новости Тарифы Трампа
2 876 16

Индия откладывает торговые переговоры с США после отмены Верховным судом пошлин Трампа, - Reuters

Индия отложила торговый визит в США из-за тарифного хаоса в Вашингтоне

Индия отложила поездку своих представителей в Вашингтон из-за неопределенности после того, как Верховный суд США отменил пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Индия приостанавливает переговоры 

"Решение об отложении визита было принято после обсуждений между чиновниками двух стран. Новая дата визита еще не определена. Задержка в основном связана с неопределенностью относительно размера пошлины после пятничного решения", - рассказал источник.

Делегация должна была отправиться в воскресенье, 22 февраля, на переговоры для завершения заключения временного торгового соглашения. Согласно предварительным договоренностям, Вашингтон должен был снизить штрафные пошлины в 25% на часть индийского экспорта, связанного с закупками Нью-Дели российской нефти.

Условия соглашения предусматривали снижение пошлин на индийский экспорт до 18%. Взамен Индия согласилась в течение пяти лет закупить американские товары на сумму 500 млрд долларов. Перечень охватывал широкий спектр: энергоресурсы, авиастроение, драгоценные металлы и технологический сектор.

Однако после решения Верховного суда США и нового указа Трампа, который повышает импортные пошлины до 15%, министерство торговли Индии сообщило, что "изучает последствия решения", а оппозиционная партия Конгресса страны призвала приостановить переговоры.

На прошлой неделе министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение может вступить в силу в апреле, при условии урегулирования нерешенных вопросов во время визита делегации в Вашингтон.

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
  • 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
  • Впоследствии сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поедет в Вашингтон с общей европейской позицией после того, как Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран.

Индия (199) пошлина (195) США (7058) Трамп Дональд (4616)
+17
Трампу вдалося неймовірне - трахнути себе в дупу.
22.02.2026 18:36 Ответить
+4
Обсерон канкрєттный.
22.02.2026 18:39 Ответить
+4
А в чому неприкрита радість деяких коментарів? Що індуси далі будуть спосорувати кацапів? Співгромадяни ви мене часом лякаєте😸. А взагалі який смішний Трамп та американці 😸. Ну особливо коли в Україні люди самі коронували клоуна.
22.02.2026 19:28 Ответить
як тепер відмити Трампа ?
22.02.2026 18:32 Ответить
Обсерон канкрєттный.
22.02.2026 18:39 Ответить
доні, косить на дурня.
хочааааа.....
що йому можна вставити?
а от, його оточенню срака!
особисто рубіо, нібито перспективному республіканцю....
22.02.2026 18:40 Ответить
Верховний суд США пройшовся серпом по Фаберже Трампа.
22.02.2026 19:11 Ответить
Трампу вдалося неймовірне - трахнути себе в дупу.
22.02.2026 18:36 Ответить
імператора міра? в сраку?
показать весь комментарий
Саме пора поставити вітькова на паузу. Дідо зараз зайнятий більш пекучими для нього питаннями.
22.02.2026 18:38 Ответить
Що, знову будуть купувати кцапські нафту?
показать весь комментарий
Ну,трампон виявляється вважає себе вищим за Верховний суд США. На чотири пожиттєвих вже напрацював рудий покидьок. Далі буде.
показать весь комментарий
А в чому неприкрита радість деяких коментарів? Що індуси далі будуть спосорувати кацапів? Співгромадяни ви мене часом лякаєте😸. А взагалі який смішний Трамп та американці 😸. Ну особливо коли в Україні люди самі коронували клоуна.
22.02.2026 19:28 Ответить
гримасы демократии - Верховный суд США сыграл на руку московитскому диктатору! ПАРАДОКС!
22.02.2026 19:47 Ответить
Трампу таке сподобається. Коли пикою в саме лайно. Він майстер чудових угод.
показать весь комментарий
Якiсь клинiчнi кретини тут зрадiли, 'трамп себе у дупу трахнув, це таке ж щасстя!" А то, що тепер Iндiя може покласти прутня на свою обiцянку не купувати нафту у Кацапстану, нiкого не обурило?
показать весь комментарий
А там або Ішак здохне або він ( трамб) передумає
показать весь комментарий
Був би прикол, але дуже схоже з реальнітю....:

До ефіу телеканалу C-SPAN 20 лютого зателефонував анонім і голосом Трампа, в манері Трампа поскаржився на скасування тарифів Трампа. Невідомий назвався Джоном Барроном, назвав лідера демократів "дурнем", а зупинку чинності трампових мит - "найгіршим рішенням Верховного суду в житті".
Прикол в тому, що років 50 тому сам Трамп під псевдонімом Джон Баррон частенько дзвонив у ЗМІ, щоб похвалити Трампа .

Про ці факти в своїх телегах повідомляють Невзоров та Гордон. Може і ще хтось, не вловив.
23.02.2026 00:01 Ответить
 
 