Індія відкладає торговельні переговори зі США після скасування Верховним судом мит Трампа, - Reuters

Індія відтермінувала поїздку своїх представників до Вашингтона через невизначеність після того, як Верховний суд США скасував мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Пр це пише агенція Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Індія призупиняє переговори

"Рішення про відкладення візиту було прийнято після обговорень між чиновниками двох країн. Нової дати візиту ще не визначено. Затримка в основному повʼязана з невизначеністю щодо розміру мита після п'ятничного рішення",- розповіло джерело.

Делегація мала вирушити в неділю, 22 лютого, на переговори для завершення укладення тимчасової торговельної угоди. Згідно з попередніми домовленостями, Вашингтон мав знизити штрафні мита у 25% на частину індійського експорту, пов’язаного з закупівлями Нью-Делі російської нафти.

Умови угоди передбачали зниження мит на індійський експорт до 18%. Натомість Індія погодилася протягом п’яти років закупити американські товари на суму 500 млрд доларів. Перелік охоплював широкий спектр: енергоресурси, авіабудування, дорогоцінні метали та технологічний сектор.

Однак після рішення Верховного суду США та нового указу Трампа, який підвищує імпортні мита до 15%, міністерство торгівлі Індії повідомило, що "вивчає наслідки рішення", а опозиційна партія Конгресу країни закликала призупинити переговори.

Минулого тижня Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що угода може набути чинності у квітні, за умови врегулювання невирішених питань під час візиту делегації до Вашингтона.

Читайте також: Мита Трампа: Мерц поїде до США із позицією Європи

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може заморозити затвердження торговельної угоди з США через "хаос" з митами Трампа