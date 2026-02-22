Індія відкладає торговельні переговори зі США після скасування Верховним судом мит Трампа, - Reuters

Індія відтермінувала поїздку своїх представників до Вашингтона через невизначеність після того, як Верховний суд США скасував мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Пр це пише агенція Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Індія призупиняє переговори 

"Рішення про відкладення візиту було прийнято після обговорень між чиновниками двох країн. Нової дати візиту ще не визначено. Затримка в основному повʼязана з невизначеністю щодо розміру мита після п'ятничного рішення",- розповіло джерело.

Делегація мала вирушити в неділю, 22 лютого, на переговори для завершення укладення тимчасової торговельної угоди. Згідно з попередніми домовленостями, Вашингтон мав знизити штрафні мита у 25% на частину індійського експорту, пов’язаного з закупівлями Нью-Делі російської нафти.

Умови угоди передбачали зниження мит на індійський експорт до 18%. Натомість Індія погодилася протягом п’яти років закупити американські товари на суму 500 млрд доларів. Перелік охоплював широкий спектр: енергоресурси, авіабудування, дорогоцінні метали та технологічний сектор.

Однак після рішення Верховного суду США та нового указу Трампа, який підвищує імпортні мита до 15%, міністерство торгівлі Індії повідомило, що "вивчає наслідки рішення", а опозиційна партія Конгресу країни закликала призупинити переговори.

Минулого тижня Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що угода може набути чинності у квітні, за умови врегулювання невирішених питань під час візиту делегації до Вашингтона.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
  • 21 лютого президент США Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
  • Згодом повідомлялося, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що поїде до Вашингтона зі спільною європейською позицією після того, як Верховний Суд США визнав незаконними масштабні мита американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн.

Індія (902) мито (1261) США (26653) Трамп Дональд (8889)
Трампу вдалося неймовірне - трахнути себе в дупу.
22.02.2026 18:36 Відповісти
Обсерон канкрєттный.
22.02.2026 18:39 Відповісти
А в чому неприкрита радість деяких коментарів? Що індуси далі будуть спосорувати кацапів? Співгромадяни ви мене часом лякаєте😸. А взагалі який смішний Трамп та американці 😸. Ну особливо коли в Україні люди самі коронували клоуна.
22.02.2026 19:28 Відповісти
як тепер відмити Трампа ?
22.02.2026 18:32 Відповісти
22.02.2026 18:39 Відповісти
доні, косить на дурня.
22.02.2026 18:40 Відповісти
Верховний суд США пройшовся серпом по Фаберже Трампа.
22.02.2026 19:11 Відповісти
22.02.2026 18:36 Відповісти
імператора міра? в сраку?
22.02.2026 18:41 Відповісти
Саме пора поставити вітькова на паузу. Дідо зараз зайнятий більш пекучими для нього питаннями.
22.02.2026 18:38 Відповісти
Що, знову будуть купувати кцапські нафту?
22.02.2026 18:46 Відповісти
Ну,трампон виявляється вважає себе вищим за Верховний суд США. На чотири пожиттєвих вже напрацював рудий покидьок. Далі буде.
22.02.2026 19:15 Відповісти
22.02.2026 19:28 Відповісти
гримасы демократии - Верховный суд США сыграл на руку московитскому диктатору! ПАРАДОКС!
22.02.2026 19:47 Відповісти
Трампу таке сподобається. Коли пикою в саме лайно. Він майстер чудових угод.
22.02.2026 20:14 Відповісти
Якiсь клинiчнi кретини тут зрадiли, 'трамп себе у дупу трахнув, це таке ж щасстя!" А то, що тепер Iндiя може покласти прутня на свою обiцянку не купувати нафту у Кацапстану, нiкого не обурило?
22.02.2026 22:01 Відповісти
А там або Ішак здохне або він ( трамб) передумає
22.02.2026 23:04 Відповісти
Був би прикол, але дуже схоже з реальнітю....:

До ефіу телеканалу C-SPAN 20 лютого зателефонував анонім і голосом Трампа, в манері Трампа поскаржився на скасування тарифів Трампа. Невідомий назвався Джоном Барроном, назвав лідера демократів "дурнем", а зупинку чинності трампових мит - "найгіршим рішенням Верховного суду в житті".
Прикол в тому, що років 50 тому сам Трамп під псевдонімом Джон Баррон частенько дзвонив у ЗМІ, щоб похвалити Трампа .

Про ці факти в своїх телегах повідомляють Невзоров та Гордон. Може і ще хтось, не вловив.
23.02.2026 00:01 Відповісти
 
 