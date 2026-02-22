РУС
9 304 63

Гераскевич требует лишить Бубку звания Героя Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Сергей Бубка не должен носить звание Героя Украины.

Об этом говорится в его комментарии для издания "Главком", который цитирует Цензор.НЕТ.

Спортсмен выразил убеждение, что бывшего легкоатлета следует лишить государственной награды. По мнению Гераскевича, позиция Бубки по отдельным международным решениям и его деятельность вызывают общественные вопросы.

Заявление о звании Героя Украины

Гераскевич отметил, что Бубка демонстрирует приверженность решениям, которые учитывают российские интересы. Он вспомнил ситуацию с соревнованиями World Masters Games, где разрешалось использование российской символики, а также напомнил о бизнес-активности на оккупированных территориях.

"Я уже давно убежден, что это звание Сергей Бубка не должен носить. Это звание сейчас приобретается очень высокой ценой. К сожалению, многие получают его посмертно. И то, что Бубка носит это звание, его обесценивает", - заявил спортсмен.

Ситуация с дисквалификацией на Олимпиаде-2026

Гераскевич также напомнил, что Бубка не прокомментировал его дисквалификацию на Олимпийских играх-2026. Украинского спортсмена отстранили от официальных стартов из-за "шлема памяти" с изображениями атлетов, погибших в результате действий России.

Впоследствии ему вернули аккредитацию, однако это не дало возможности побороться за медали Игр.

Бубка Сергей (7) Гераскевич Владислав (36)
+39
Гераскевич прав на всі 100% !!! Бубка малороське ,прокремлівське, підлабузне чмо !!! ...
22.02.2026 22:15 Ответить
+38
Та там половину із складу хероїв потрібно переглянути поіменно....
22.02.2026 22:13 Ответить
+28
Бубка - донецький холуй ЯнукОвоща і рашинський підсвинок !!
22.02.2026 22:22 Ответить
хто такий бубка?
22.02.2026 22:12 Ответить
Не такий, а така. Іншими словами - вавка - це розмовне слово, що означає невелику рану, подряпину або хворобливе місце на тілі, яке найчастіше використовується у спілкуванні з дітьми.
Бубка - це зменшений Буба. Брат Найвеличнішого Буби по менталітету, малорос. Звання Героя України дійсно не достойний. Іткумиром в Україні бути не може. Спортивні досягнення його залишилися в есесесері, а він залишився савєтскім чєлавєком.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:29 Ответить
23.02.2026 00:13 Ответить
Та там половину із складу хероїв потрібно переглянути поіменно....
22.02.2026 22:13 Ответить
Там половину варто розстріляти , а решту - переглянути (( Земельна магнатка засуха , зрадник богуслаєв , звягільський , клюєв , колесніков ........
показать весь комментарий
22.02.2026 23:26 Ответить
і борзов також
22.02.2026 22:15 Ответить
Гераскевич прав на всі 100% !!! Бубка малороське ,прокремлівське, підлабузне чмо !!! ...
22.02.2026 22:15 Ответить
Основна інформація:
Дата народження: 4 грудня 1963 р.
Вік: 62 роки (на 2026 рік).
Місце народження: Луганськ, Україна. непонятно чого цьго стрибунця=ждуна не мобілізували на початку війни.
22.02.2026 22:25 Ответить
Для безпеки наших захисників. Будь ласка, більше не задавайте непристойних запитань. ЗСУ - не місце відбування покарання кацапського непотреба.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:55 Ответить
"непонятно чого цьго стрибунця=ждуна не мобілізували на початку війни." тому що він у Монако не проїздом , а постйно проживає .... ТЦК на території Монако повістки не роздає .
показать весь комментарий
22.02.2026 23:28 Ответить
ТЦК на території Монако повістки не роздає .
23.02.2026 01:02 Ответить
Ну і ?????
показать весь комментарий
P.S. Може ти не в курсі , то інформаційно - за межами України українців не мобілізують , хіба з власної волі хто зголоситься (((
показать весь комментарий
23.02.2026 01:06 Ответить
Бубка - донецький холуй ЯнукОвоща і рашинський підсвинок !!
22.02.2026 22:22 Ответить
Я - за!!!
22.02.2026 22:22 Ответить
Бубка - пі*ор
22.02.2026 22:25 Ответить
Следует изменить статут присвоения такой награды(по типу Медали Почета).
22.02.2026 22:26 Ответить
Молодець Гераскевич !
Покажи ватному МОКу свої справжні спортивні якості : волю, цілеспрямованість і натиск!
Щоб запам'ятали назавжди!
Вболіваємо за Тебе !
22.02.2026 22:31 Ответить
Нічого не буде.
Бубка це вихідець з партії регіонів, один з радників Віктора "лєгітімного".
Зеленський таких самих як Бубка, понабирав собі в команду.
22.02.2026 22:31 Ответить
Гутцайт теж така сама бубка...
показать весь комментарий
Тільки на службі у Зе.
А Бубка - овощу служив та ще служить
показать весь комментарий
22.02.2026 23:22 Ответить
Не така сама , а кошерна.
показать весь комментарий
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
показать весь комментарий
він вас буде мати ще років 30 як путін росіян
22.02.2026 22:43 Ответить
Бажано б і громадянства! Як і всім Ригоаналам...
показать весь комментарий
Було б справедливо . От тільки йому на це плювати .
показать весь комментарий
А може громадянства і всіх інших наших олімпійців-спортсменів, які як і Бубка ніяк не відреагували на дії олімпійського комітету по відношенню до Гераскевича?
Так що нам треба без радикалізму.
показать весь комментарий
Гераскевич справжній патріот. З нього вийде хороший воїн в районі Покровська.
22.02.2026 22:45 Ответить
Сєрґєй, ти проколовся...
показать весь комментарий
Бубка гнида, але чого досягнув в спорті гераскевіч?! Спустився на санчатах, точніше хотів, але не вдалося!
Це називається синдром Гринджолів, сьогодні за тебе говорять, а завтра за тебе забудуть, не через тиждень, не через місяць, в завтра!!!
показать весь комментарий
Це проблеми самого Гераскевича, не твоя. А ватний чорт Герой України - проблема загальнодержавного масштабу.
22.02.2026 23:35 Ответить
Мне ***** ваш гераскевич!!!🤣😂🤪😏🤡
показать весь комментарий
Судячи з твого тексту - саме у тебе комплекс неповноцінності . Про нього може і забудуть , проблема не у скелетоністі , а у відношенні до України . Якщо прагнеш щоб тебе поважали інші - спочатку сам почни себе поважати . І синдром ти трішки не в тему згадав ,бо у нас крім Гринджолів були Руслана , Джамала та Kalush Orchestra , яких не забудуть бо їх обрали , а не чиновницьким розпорядженням затвердили.
показать весь комментарий
По яких критеріях із тексту ви виявили, що гераскевич більше любить Україну?! Як щоб ти виграв золото на Олімпіаді для України, то гарний вчинок, в як що у тебе досягнення тільки з'їхати вниз на останньому місці і, щоб цього не було, ти показуєш як ти любиш Країну, який ти не прогибний, то приходь в ЗС України.
Синдром Гринджолів полягає що ти бездарь і про тебе забудуть, гераскевич бездарь, в всі інших виконавці таланти.
23.02.2026 08:49 Ответить
ну, твоє скавучання ще менш цінне.
показать весь комментарий
Зразу видно, що ви розмовляєте жопой!!🤣😂🤪🤡
23.02.2026 08:52 Ответить
А як взагалі можна присвоювати звання Героя України за спортивні досягнення? За них спортсмен отримує нагороди на змаганнях!
показать весь комментарий
Это вы у Гераскевича спрашиваете? Так он еще не герой но уже орденоносец.
23.02.2026 02:42 Ответить
Він правий. Дивно, що до цього треба закликати нашу владу, коли Бубка і Борзов, ці буба і боба залишилися на боці рашки і голосували за допуск росіян і білорусів під своїми прапорами.в крові українців на параалімпійських іграх, і я вже мовчу, що вручивши орден Гераскевичу, цілком заслужено, пан президет в той самий час не зробив нічого аби борщов з бубкою і гуцаєс негайно вилитіли з моку.
22.02.2026 23:04 Ответить
Бубка ждун.
показать весь комментарий
Ще одна:
"Необходимо, чтобы Киев был наш, российский": https://www.5.ua/dv/showbiz/370974 Таїсія Повалій шокувала цинізмом у прямому ефірі (відео)
Також "героїня"... овощна.
22.02.2026 23:24 Ответить
Влад, ти сильна людина - тримайся подалі від політиків - використують у своїх цілях та покинуть.
показать весь комментарий
Не. Он еще всеми нами покомандует. Кто то должен прийти в новую Раду. А если звезды загораются, значит это кому нибудь надо.
23.02.2026 02:49 Ответить
Ну раз пошла такая пляска, нужно ещё его Олимпийский медалей, званий чемпиона Мира, Европы и Украины лишить. А то чего это он.
22.02.2026 23:55 Ответить
о, знов кацариле захищає бкубку)
23.02.2026 01:43 Ответить
А олимпийскую медаль отдать Гераскевичу. Он более достоин
показать весь комментарий
Точно. Это было бы честно. Он более достоин медали по прыжкам с шестом. Это было бы справедливо.
показать весь комментарий
Не вредничайте, орденоносцу уже 27 лет (13 лет в сборной) уж климакс тренерская работа на носу. Дайте хоть какую спортивную медаль
показать весь комментарий
... ватні совки, нажаль,
показать весь комментарий
Гераскевич 13 лет в сборной ни одной медали - балласт для сборной. Любит кататься мог бы и саночки возить. Но как молодой подающий надежды политик он себя покажет
23.02.2026 03:57 Ответить
Однозначно! Отакі Бубка, Бойко знецінюють високе звання Героя України...
23.02.2026 00:04 Ответить
46 українських спортсменів було в Мілані. Чому тільки Гераскевич демонстрував свій шолом ?
А інші 45 ?
Треба було щоб і інші 45 щось продемонстрували на своїй формі чи спорядженні.
Їх би всіх дискваліфікували.
І всіх їх Зеленський нагородив би орденом Свободи , як Гераскевича.
Так ?
Адже присвоїв Зеленський звання Герой України ВСІМ одинадцяти пілотам і стюардесами збитого в Тегерані українського "Боїнга".
23.02.2026 00:19 Ответить
це була особиста ініціатива, клоун.
23.02.2026 01:44 Ответить
Как единственный герой этой войны Да Винчи?
23.02.2026 03:11 Ответить
одинадцяти пілотам і стюардесами збитого в Тегерані українського "Боїнга"
Когда Сталин уходил с сылки в Туруханском крае, его подвез какой то ямщик. Это Сталин отмечал в своей биографии. Потом существовало 3 ямщика, которые подвозили Сталина. Это были местные, почетные пенсионеры, участники революции. Местная власть (Красноярский край) не осмелилась выяснять в Москве кто был настоящий. А ямщикам хватало ума особо, из местных масштабов, не высовываться. Так мирно 3 ямщика на облучке и уместилось.
Как https://twitter.com/VPrystaiko сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, жертвами этой авиакатастрофы стали 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Из девяти членов украинского экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.
показать весь комментарий
Бубка- старий смердючий сєпар.
23.02.2026 00:22 Ответить
Только статистика:
Бубка 25 лет - олимпийский чемпион (золото в Сеуле).
Гераскевич 26 лет участник чемпионата мира в Лейк-Плесед (4-е место)
"Ах Моська"
23.02.2026 02:58 Ответить
Пиплу надо хлеба и зрелищ...
23.02.2026 03:48 Ответить
Чи не забагато Гераскевича в інформаційному просторі?
23.02.2026 05:27 Ответить
Гераскевич дуже добре зробив зі своїм шлемом. Але його вимоги відносно Бубки це вже радикалізм. А радикалізм в наших умовах тільки на шкоду країні.
23.02.2026 05:41 Ответить
Так..Герой він рашки але не України... ччума путінська
23.02.2026 07:51 Ответить
