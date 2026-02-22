Гераскевич требует лишить Бубку звания Героя Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Сергей Бубка не должен носить звание Героя Украины.

Об этом говорится в его комментарии для издания "Главком", который цитирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Спортсмен выразил убеждение, что бывшего легкоатлета следует лишить государственной награды. По мнению Гераскевича, позиция Бубки по отдельным международным решениям и его деятельность вызывают общественные вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисквалификация на Олимпиаде-2026 показала пророссийскую игру МОК, - Гераскевич

Заявление о звании Героя Украины

Гераскевич отметил, что Бубка демонстрирует приверженность решениям, которые учитывают российские интересы. Он вспомнил ситуацию с соревнованиями World Masters Games, где разрешалось использование российской символики, а также напомнил о бизнес-активности на оккупированных территориях.

"Я уже давно убежден, что это звание Сергей Бубка не должен носить. Это звание сейчас приобретается очень высокой ценой. К сожалению, многие получают его посмертно. И то, что Бубка носит это звание, его обесценивает", - заявил спортсмен.

Читайте также: Зеленский встретился с Гераскевичем и вручил ему орден Свободы. ВИДЕО

Ситуация с дисквалификацией на Олимпиаде-2026

Гераскевич также напомнил, что Бубка не прокомментировал его дисквалификацию на Олимпийских играх-2026. Украинского спортсмена отстранили от официальных стартов из-за "шлема памяти" с изображениями атлетов, погибших в результате действий России.

Впоследствии ему вернули аккредитацию, однако это не дало возможности побороться за медали Игр.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявлял, что узнал через соцсети о "предложении" экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака о юридической помощи в деле с МОК.

Читайте: Бубку и Клочкову лишили государственных стипендий: указ президента