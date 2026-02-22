Гераскевич требует лишить Бубку звания Героя Украины
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Сергей Бубка не должен носить звание Героя Украины.
Об этом говорится в его комментарии для издания "Главком", который цитирует Цензор.НЕТ.
Спортсмен выразил убеждение, что бывшего легкоатлета следует лишить государственной награды. По мнению Гераскевича, позиция Бубки по отдельным международным решениям и его деятельность вызывают общественные вопросы.
Заявление о звании Героя Украины
Гераскевич отметил, что Бубка демонстрирует приверженность решениям, которые учитывают российские интересы. Он вспомнил ситуацию с соревнованиями World Masters Games, где разрешалось использование российской символики, а также напомнил о бизнес-активности на оккупированных территориях.
"Я уже давно убежден, что это звание Сергей Бубка не должен носить. Это звание сейчас приобретается очень высокой ценой. К сожалению, многие получают его посмертно. И то, что Бубка носит это звание, его обесценивает", - заявил спортсмен.
Ситуация с дисквалификацией на Олимпиаде-2026
Гераскевич также напомнил, что Бубка не прокомментировал его дисквалификацию на Олимпийских играх-2026. Украинского спортсмена отстранили от официальных стартов из-за "шлема памяти" с изображениями атлетов, погибших в результате действий России.
Впоследствии ему вернули аккредитацию, однако это не дало возможности побороться за медали Игр.
- Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявлял, что узнал через соцсети о "предложении" экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака о юридической помощи в деле с МОК.
Бубка - це зменшений Буба. Брат Найвеличнішого Буби по менталітету, малорос. Звання Героя України дійсно не достойний. Іткумиром в Україні бути не може. Спортивні досягнення його залишилися в есесесері, а він залишився савєтскім чєлавєком.
Дата народження: 4 грудня 1963 р.
Вік: 62 роки (на 2026 рік).
Місце народження: Луганськ, Україна. непонятно чого цьго стрибунця=ждуна не мобілізували на початку війни.
Покажи ватному МОКу свої справжні спортивні якості : волю, цілеспрямованість і натиск!
Щоб запам'ятали назавжди!
Вболіваємо за Тебе !
Бубка це вихідець з партії регіонів, один з радників Віктора "лєгітімного".
Зеленський таких самих як Бубка, понабирав собі в команду.
А Бубка - овощу служив та ще служить
Так що нам треба без радикалізму.
Це називається синдром Гринджолів, сьогодні за тебе говорять, а завтра за тебе забудуть, не через тиждень, не через місяць, в завтра!!!
Синдром Гринджолів полягає що ти бездарь і про тебе забудуть, гераскевич бездарь, в всі інших виконавці таланти.
"Необходимо, чтобы Киев был наш, российский": https://www.5.ua/dv/showbiz/370974 Таїсія Повалій шокувала цинізмом у прямому ефірі (відео)
Також "героїня"... овощна.
климакстренерская работа на носу. Дайте хоть какую спортивную медаль
А інші 45 ?
Треба було щоб і інші 45 щось продемонстрували на своїй формі чи спорядженні.
Їх би всіх дискваліфікували.
І всіх їх Зеленський нагородив би орденом Свободи , як Гераскевича.
Так ?
Адже присвоїв Зеленський звання Герой України ВСІМ одинадцяти пілотам і стюардесами збитого в Тегерані українського "Боїнга".
Когда Сталин уходил с сылки в Туруханском крае, его подвез какой то ямщик. Это Сталин отмечал в своей биографии. Потом существовало 3 ямщика, которые подвозили Сталина. Это были местные, почетные пенсионеры, участники революции. Местная власть (Красноярский край) не осмелилась выяснять в Москве кто был настоящий. А ямщикам хватало ума особо, из местных масштабов, не высовываться. Так мирно 3 ямщика на облучке и уместилось.
Как https://twitter.com/VPrystaiko сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, жертвами этой авиакатастрофы стали 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Из девяти членов украинского экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.
Бубка 25 лет - олимпийский чемпион (золото в Сеуле).
Гераскевич 26 лет участник чемпионата мира в Лейк-Плесед (4-е место)
"Ах Моська"