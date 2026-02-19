Гераскевич заявил, что не получал запроса от Ермака о юридической помощи в деле с МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что узнал через соцсети о "предложении" экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака о юридической помощи в деле с МОК. Официальных запросов не поступало.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментарий украинца

"Как и вы, я узнал об этом из соцсетей. Во всех документах и всегда мы работали с Евгением (юрист Гераскевича. Евгений Пронин - ред.) и нас консультировали юристы из-за рубежа. К сожалению, не все, что пишут в интернете - правда", - сказал Гераскевич.

Юрист украинца добавил, что никто с таким предложением к ним не обращался, а если и обращались, то "не смогли пробиться".

"А если бы "пробились", то я даже не знаю, как на это реагировать. Мне моей компетенции в спортивном арбитраже - достаточно, более 12 лет этим занимаюсь, поэтому мне посторонняя помощь если и нужна, то я сам о ней попрошу", - добавил Пронин.

Что предшествовало?

12 февраля соучредитель центра "Принцип адвокат" Маси Найем в эфире Эспрессо сказал о том, что Андрей Ермак якобы присоединился к делу Владислава Гераскевича в CAS как адвокат после возобновления своего свидетельства.

В тот же день Пронин заявил, что "также видел это в новостях", однако факт присоединения Ермака не подтвердил.

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

