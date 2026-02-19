РУС
Новости Шлем памяти на выступлении Гераскевича
538 12

Гераскевич заявил, что не получал запроса от Ермака о юридической помощи в деле с МОК

Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что узнал через соцсети о "предложении" экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака о юридической помощи в деле с МОК. Официальных запросов не поступало.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комментарий украинца

"Как и вы, я узнал об этом из соцсетей. Во всех документах и всегда мы работали с Евгением (юрист Гераскевича. Евгений Пронин - ред.) и нас консультировали юристы из-за рубежа. К сожалению, не все, что пишут в интернете - правда", - сказал Гераскевич.

Юрист украинца добавил, что никто с таким предложением к ним не обращался, а если и обращались, то "не смогли пробиться".

"А если бы "пробились", то я даже не знаю, как на это реагировать. Мне моей компетенции в спортивном арбитраже - достаточно, более 12 лет этим занимаюсь, поэтому мне посторонняя помощь если и нужна, то я сам о ней попрошу", - добавил Пронин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дисквалификация на Олимпиаде-2026 показала пророссийскую игру МОК, - Гераскевич

Что предшествовало?

  • 12 февраля соучредитель центра "Принцип адвокат" Маси Найем в эфире Эспрессо сказал о том, что Андрей Ермак якобы присоединился к делу Владислава Гераскевича в CAS как адвокат после возобновления своего свидетельства.
  • В тот же день Пронин заявил, что "также видел это в новостях", однако факт присоединения Ермака не подтвердил.

История с дисквалификацией на Играх-2026

  • Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов

Автор: 

Ермак Андрей (523) Гераскевич Владислав (34)
Топ комментарии
+8
Звісно не отримував. Дєрьмак же зараз на фронті,як і обіцяв. Відбивається напару з татаровим від нашестя кадирівців. Кулі свистять над головою потужного воїна андрюші
показать весь комментарий
19.02.2026 16:53 Ответить
+6
Щось набрид вже цей Гераскевич із єрмаківським шлейфом..
показать весь комментарий
19.02.2026 16:53 Ответить
+3
Починає обростати новинами
показать весь комментарий
19.02.2026 16:53 Ответить
а який стосунок має адвокат Євген Пронін до Філіппа Проніна з Фінмону?
показать весь комментарий
19.02.2026 16:48 Ответить
Потужний зелений хайп без зобов'язань.
Без новин
показать весь комментарий
19.02.2026 16:51 Ответить
Як ви так можете про майбутнього депутата говорити 😸
показать весь комментарий
19.02.2026 16:55 Ответить
наступна "наша гадя"
показать весь комментарий
19.02.2026 17:16 Ответить
Євген Ігорович Про́нін (нар. 6 жовтня 1990, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси) - український юрист, адвокат, з 4 грудня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2 в.о.Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Федерації легкої атлетики України. У минулому - адвокат політв'язнів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Сущенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ільмі Умероваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2], російського адвоката https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марка Фейгінаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3]та низки відомих спортсменів, блогерів і зірок шоу-бізнесу. З 2013 року керуючий партнер адвокатського об'єднання «Пронін та партнери»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

Кадр точно з братви Єрмака по шоу-бізнесу
показать весь комментарий
19.02.2026 17:01 Ответить
ермак БРЭХЛО !!! вот кого он держал в своем окружении !!! когда узнаем все ,у нас волосы зашевелятся !!!(((
показать весь комментарий
19.02.2026 16:58 Ответить
Це у баканова, резнікова та єрмака, у такий спосіб, проходить «міжвидова», адвокатська боротьба за КЛІЄНТА????
показать весь комментарий
19.02.2026 17:00 Ответить
Живих треба берегти а не носитись якимсь шоломом, макручуючи пафосні теми. Ми прям по шию погрузли в якомусь, вже не здоровому, символізмі.Може просто треба буть пристойними людьми.
показать весь комментарий
19.02.2026 17:02 Ответить
Та скільки можна про Гераскевича? Як там пес Патрон?
показать весь комментарий
19.02.2026 17:09 Ответить
 
 