Гераскевич заявив, що не отримував запиту від Єрмака про юридичну допомогу у справі з МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що дізнався через соцмережі про "пропозицію" екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо юридичної допомоги у справі з МОК. Офіційних запитів не надходило.

Про це він сказав на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментар українця

"Як і ви, я дізнався про це із соцмереж. У всіх документах і завжди ми працювали з паном Євгеном (юрист Гераскевича Євген Пронін, - ред.) і нас консультували юристи із-за кордону. На жаль, не все, що пишуть в інтернеті - це правда", - пояснив Гераскевич.

Юрист українця додав, що ніхто з такою пропозицією до них не звертався, а якщо і зверталися, то "не змогли пробитися".

"А якби "пробилися", то я навіть не знаю, як на це реагувати. Мені моєї компетенції в спортивному арбітражі достатньо, понад 12 років цим займаюся, тому мені стороння допомога якщо і потрібна, то я сам про неї попрошу", - додав Пронін.

Що передувало?

12 лютого співзасновник центру "Принцип адвокат" Масі Найєм в ефірі Еспресо сказав про те, що Андрій Єрмак нібито долучився до справи Владислава Гераскевича у CAS як адвокат після поновлення свого свідоцтва.

Того ж дня Пронін заявив, що "також бачив це в новинах", проте факт долучення Єрмака не підтвердив.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

