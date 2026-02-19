Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
2 708

Гераскевич заявив, що не отримував запиту від Єрмака про юридичну допомогу у справі з МОК

Владислав Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що дізнався через соцмережі про "пропозицію" екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо юридичної допомоги у справі з МОК. Офіційних запитів не надходило.

Про це він сказав на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментар українця

"Як і ви, я дізнався про це із соцмереж. У всіх документах і завжди ми працювали з паном Євгеном (юрист Гераскевича Євген Пронін, - ред.) і нас консультували юристи із-за кордону. На жаль, не все, що пишуть в інтернеті - це правда", - пояснив Гераскевич.

Юрист українця додав, що ніхто з такою пропозицією до них не звертався, а якщо і зверталися, то "не змогли пробитися".

"А якби "пробилися", то я навіть не знаю, як на це реагувати. Мені моєї компетенції в спортивному арбітражі достатньо, понад 12 років цим займаюся, тому мені стороння допомога якщо і потрібна, то я сам про неї попрошу", - додав Пронін.

Що передувало?

  • 12 лютого співзасновник центру "Принцип адвокат" Масі Найєм в ефірі Еспресо сказав про те, що Андрій Єрмак нібито долучився до справи Владислава Гераскевича у CAS як адвокат після поновлення свого свідоцтва.
  • Того ж дня Пронін заявив, що "також бачив це в новинах", проте факт долучення Єрмака не підтвердив.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

  • Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Єрмак Андрій (1778) Гераскевич Владислав (42)
Звісно не отримував. Дєрьмак же зараз на фронті,як і обіцяв. Відбивається напару з татаровим від нашестя кадирівців. Кулі свистять над головою потужного воїна андрюші
19.02.2026 16:53 Відповісти
Починає обростати новинами
19.02.2026 16:53 Відповісти
Як ви так можете про майбутнього депутата говорити 😸
19.02.2026 16:55 Відповісти
а який стосунок має адвокат Євген Пронін до Філіппа Проніна з Фінмону?
19.02.2026 16:48 Відповісти
Пане Гераскевич, ваша колега по команді, пані Ангеліна, виступила в своєму виді спорту, і без зайвого ажіотажу, ПІСЛЯ виступу підтримала Україну надписом на лижах "Слава ЗСУ!". Було б ваше бажання, то можна було потренуватись у звичайному шоломі, а на виступі у розпіареному, ніхто б і не встиг відреагувати. І Ви б показали якийсь результат, і патріотичний меседж весь світ побачив би. А так, ваша гарна задумка перетворилась на казна що, м'яко кажучи. П.С. Той факт, що керівництво МОК вимазане брудними пуйловими грошима і так зрозумілий був ще до олімпіади.
19.02.2026 17:28 Відповісти
по-перше, я не Гераскевич; по-друге, я запитував про проніних; по-третє, на інших гілках про Гераскевича я наголошую на тому, що чинний публічний скандал з дискваліфікацією Гераскевича організований українською владою з благородною метою (люби, Боже, правду: інколи наша влада робить справжні богоугодні справи) - щоб примусити МОК а також інші міжнародні спортивні організації відмовитися від тенденції скасування недопущення касапів на міжнародні спортивні змагання.

Що тут незрозумілого?
19.02.2026 17:38 Відповісти
Потужний зелений хайп без зобов'язань.
19.02.2026 16:51 Відповісти
наступна "наша гадя"
19.02.2026 17:16 Відповісти
Єрмак спіз..в як ти те, що піде на фронт.
19.02.2026 19:53 Відповісти
Євген Ігорович Про́нін (нар. 6 жовтня 1990, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси) - український юрист, адвокат, з 4 грудня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2 в.о.Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Федерації легкої атлетики України. У минулому - адвокат політв'язнів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Сущенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ільмі Умероваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2], російського адвоката https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марка Фейгінаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3]та низки відомих спортсменів, блогерів і зірок шоу-бізнесу. З 2013 року керуючий партнер адвокатського об'єднання «Пронін та партнери»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

Кадр точно з братви Єрмака по шоу-бізнесу
19.02.2026 17:01 Відповісти
ермак БРЭХЛО !!! вот кого он держал в своем окружении !!! когда узнаем все ,у нас волосы зашевелятся !!!(((
19.02.2026 16:58 Відповісти
Це у баканова, резнікова та єрмака, у такий спосіб, проходить «міжвидова», адвокатська боротьба за КЛІЄНТА????
19.02.2026 17:00 Відповісти
Єрмак такий,мабуть, адвокат як і фронтовик.
19.02.2026 17:39 Відповісти
Коли Єрмак сказав правду?
19.02.2026 19:11 Відповісти
Єрмак підтримує свого колегу спортсмена-олімпійця...
Бухать в сауні у підвалі Палацу спорту це вже зрозуміло, що люди в одній системі працюють.
19.02.2026 20:12 Відповісти
Звернення до Федерального суду Швейцарії (Swiss Federal Tribunal) після рішення CAS - це «вищий пілотаж» спортивного права, але важливо розуміти реальні перспективи та часові рамки.
20.02.2026 00:07 Відповісти
 
 