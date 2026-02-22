Гераскевич вимагає позбавити Бубку звання Героя України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що Сергій Бубка не повинен носити звання Героя України.

Про це йдеться у його коментарі для видання "Главком", який цитує Цензор.НЕТ.

Спортсмен висловив переконання, що колишнього легкоатлета слід позбавити державної нагороди. На думку Гераскевича, позиція Бубки щодо окремих міжнародних рішень та його діяльність викликають суспільні питання.

Заява щодо звання Героя України

Гераскевич зазначив, що Бубка демонструє прихильність до рішень, які враховують російські інтереси. Він згадав ситуацію зі змаганнями World Masters Games, де дозволяли використання російської символіки, а також нагадав про бізнес-активність на окупованих територіях.

"Я вже давно переконаний, що це звання Сергій Бубка не має носити. Це звання зараз здобувається дуже високою ціною. На жаль, багато хто отримує його посмертно. І те, що Бубка носить це звання, його знецінює", – заявив спортсмен.

Ситуація з дискваліфікацією на Олімпіаді-2026

Гераскевич також нагадав, що Бубка не прокоментував його дискваліфікацію на Олімпійських іграх-2026. Українського спортсмена усунули від офіційних стартів через "шолом пам’яті" із зображеннями атлетів, які загинули внаслідок дій Росії.

Згодом йому повернули акредитацію, однак це не дало можливості поборотися за медалі Ігор.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич заявляв, що дізнався через соцмережі про "пропозицію" екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо юридичної допомоги у справі з МОК.

Читайте: Бубку і Клочкову позбавили державних стипендій: указ президента