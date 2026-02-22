Гераскевич вимагає позбавити Бубку звання Героя України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що Сергій Бубка не повинен носити звання Героя України.

Про це йдеться у його коментарі для видання "Главком", який цитує Цензор.НЕТ.

Спортсмен висловив переконання, що колишнього легкоатлета слід позбавити державної нагороди. На думку Гераскевича, позиція Бубки щодо окремих міжнародних рішень та його діяльність викликають суспільні питання.

Заява щодо звання Героя України

Гераскевич зазначив, що Бубка демонструє прихильність до рішень, які враховують російські інтереси. Він згадав ситуацію зі змаганнями World Masters Games, де дозволяли використання російської символіки, а також нагадав про бізнес-активність на окупованих територіях.

"Я вже давно переконаний, що це звання Сергій Бубка не має носити. Це звання зараз здобувається дуже високою ціною. На жаль, багато хто отримує його посмертно. І те, що Бубка носить це звання, його знецінює", – заявив спортсмен.

Ситуація з дискваліфікацією на Олімпіаді-2026

Гераскевич також нагадав, що Бубка не прокоментував його дискваліфікацію на Олімпійських іграх-2026. Українського спортсмена усунули від офіційних стартів через "шолом пам’яті" із зображеннями атлетів, які загинули внаслідок дій Росії.

Згодом йому повернули акредитацію, однак це не дало можливості поборотися за медалі Ігор.

Автор: 

Бубка Сергій (34) Гераскевич Владислав (42)
Топ коментарі
+43
Гераскевич прав на всі 100% !!! Бубка малороське ,прокремлівське, підлабузне чмо !!! ...
22.02.2026 22:15 Відповісти
+41
Та там половину із складу хероїв потрібно переглянути поіменно....
22.02.2026 22:13 Відповісти
+32
Бубка - донецький холуй ЯнукОвоща і рашинський підсвинок !!
22.02.2026 22:22 Відповісти
хто такий бубка?
22.02.2026 22:12 Відповісти
Не такий, а така. Іншими словами - вавка - це розмовне слово, що означає невелику рану, подряпину або хворобливе місце на тілі, яке найчастіше використовується у спілкуванні з дітьми.
Бубка - це зменшений Буба. Брат Найвеличнішого Буби по менталітету, малорос. Звання Героя України дійсно не достойний. Іткумиром в Україні бути не може. Спортивні досягнення його залишилися в есесесері, а він залишився савєтскім чєлавєком.
22.02.2026 22:29 Відповісти
23.02.2026 00:13 Відповісти
Та там половину із складу хероїв потрібно переглянути поіменно....
22.02.2026 22:13 Відповісти
Там половину варто розстріляти , а решту - переглянути (( Земельна магнатка засуха , зрадник богуслаєв , звягільський , клюєв , колесніков ........
22.02.2026 23:26 Відповісти
і борзов також
22.02.2026 22:15 Відповісти
Гераскевич прав на всі 100% !!! Бубка малороське ,прокремлівське, підлабузне чмо !!! ...
22.02.2026 22:15 Відповісти
Основна інформація:
Дата народження: 4 грудня 1963 р.
Вік: 62 роки (на 2026 рік).
Місце народження: Луганськ, Україна. непонятно чого цьго стрибунця=ждуна не мобілізували на початку війни.
22.02.2026 22:25 Відповісти
Для безпеки наших захисників. Будь ласка, більше не задавайте непристойних запитань. ЗСУ - не місце відбування покарання кацапського непотреба.
22.02.2026 22:55 Відповісти
"непонятно чого цьго стрибунця=ждуна не мобілізували на початку війни." тому що він у Монако не проїздом , а постйно проживає .... ТЦК на території Монако повістки не роздає .
22.02.2026 23:28 Відповісти
ТЦК на території Монако повістки не роздає .
23.02.2026 01:02 Відповісти
Ну і ?????
23.02.2026 01:04 Відповісти
P.S. Може ти не в курсі , то інформаційно - за межами України українців не мобілізують , хіба з власної волі хто зголоситься (((
23.02.2026 01:06 Відповісти
Бубка - донецький холуй ЯнукОвоща і рашинський підсвинок !!
22.02.2026 22:22 Відповісти
Я - за!!!
22.02.2026 22:22 Відповісти
Бубка - пі*ор
22.02.2026 22:25 Відповісти
Следует изменить статут присвоения такой награды(по типу Медали Почета).
22.02.2026 22:26 Відповісти
Молодець Гераскевич !
Покажи ватному МОКу свої справжні спортивні якості : волю, цілеспрямованість і натиск!
Щоб запам'ятали назавжди!
Вболіваємо за Тебе !
22.02.2026 22:31 Відповісти
Нічого не буде.
Бубка це вихідець з партії регіонів, один з радників Віктора "лєгітімного".
Зеленський таких самих як Бубка, понабирав собі в команду.
22.02.2026 22:31 Відповісти
Гутцайт теж така сама бубка...
22.02.2026 22:35 Відповісти
Тільки на службі у Зе.
А Бубка - овощу служив та ще служить
22.02.2026 23:22 Відповісти
Не така сама , а кошерна.
23.02.2026 00:34 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
22.02.2026 22:37 Відповісти
Бажано б і громадянства! Як і всім Ригоаналам...
22.02.2026 22:41 Відповісти
Було б справедливо . От тільки йому на це плювати .
22.02.2026 23:30 Відповісти
А може громадянства і всіх інших наших олімпійців-спортсменів, які як і Бубка ніяк не відреагували на дії олімпійського комітету по відношенню до Гераскевича?
Так що нам треба без радикалізму.
23.02.2026 01:57 Відповісти
Сєрґєй, ти проколовся...
23.02.2026 03:26 Відповісти
Бубка гнида, але чого досягнув в спорті гераскевіч?! Спустився на санчатах, точніше хотів, але не вдалося!
Це називається синдром Гринджолів, сьогодні за тебе говорять, а завтра за тебе забудуть, не через тиждень, не через місяць, в завтра!!!
22.02.2026 22:47 Відповісти
Це проблеми самого Гераскевича, не твоя. А ватний чорт Герой України - проблема загальнодержавного масштабу.
22.02.2026 23:35 Відповісти
Мне ***** ваш гераскевич!!!🤣😂🤪😏🤡
23.02.2026 08:39 Відповісти
Судячи з твого тексту - саме у тебе комплекс неповноцінності . Про нього може і забудуть , проблема не у скелетоністі , а у відношенні до України . Якщо прагнеш щоб тебе поважали інші - спочатку сам почни себе поважати . І синдром ти трішки не в тему згадав ,бо у нас крім Гринджолів були Руслана , Джамала та Kalush Orchestra , яких не забудуть бо їх обрали , а не чиновницьким розпорядженням затвердили.
22.02.2026 23:36 Відповісти
А як взагалі можна присвоювати звання Героя України за спортивні досягнення? За них спортсмен отримує нагороди на змаганнях!
22.02.2026 22:52 Відповісти
Это вы у Гераскевича спрашиваете? Так он еще не герой но уже орденоносец.
23.02.2026 02:42 Відповісти
Він правий. Дивно, що до цього треба закликати нашу владу, коли Бубка і Борзов, ці буба і боба залишилися на боці рашки і голосували за допуск росіян і білорусів під своїми прапорами.в крові українців на параалімпійських іграх, і я вже мовчу, що вручивши орден Гераскевичу, цілком заслужено, пан президет в той самий час не зробив нічого аби борщов з бубкою і гуцаєс негайно вилитіли з моку.
22.02.2026 23:04 Відповісти
Бубка ждун.
22.02.2026 23:17 Відповісти
Ще одна:
"Необходимо, чтобы Киев был наш, российский": https://www.5.ua/dv/showbiz/370974 Таїсія Повалій шокувала цинізмом у прямому ефірі (відео)
Також "героїня"... овощна.
22.02.2026 23:24 Відповісти
Влад, ти сильна людина - тримайся подалі від політиків - використують у своїх цілях та покинуть.
22.02.2026 23:27 Відповісти
Не. Он еще всеми нами покомандует. Кто то должен прийти в новую Раду. А если звезды загораются, значит это кому нибудь надо.
23.02.2026 02:49 Відповісти
Ну раз пошла такая пляска, нужно ещё его Олимпийский медалей, званий чемпиона Мира, Европы и Украины лишить. А то чего это он.
22.02.2026 23:55 Відповісти
о, знов кацариле захищає бкубку)
23.02.2026 01:43 Відповісти
А олимпийскую медаль отдать Гераскевичу. Он более достоин
23.02.2026 02:50 Відповісти
Точно. Это было бы честно. Он более достоин медали по прыжкам с шестом. Это было бы справедливо.
23.02.2026 03:02 Відповісти
Не вредничайте, орденоносцу уже 27 лет (13 лет в сборной) уж климакс тренерская работа на носу. Дайте хоть какую спортивную медаль
23.02.2026 03:53 Відповісти
... ватні совки, нажаль,
23.02.2026 00:03 Відповісти
Гераскевич 13 лет в сборной ни одной медали - балласт для сборной. Любит кататься мог бы и саночки возить. Но как молодой подающий надежды политик он себя покажет
23.02.2026 03:57 Відповісти
Однозначно! Отакі Бубка, Бойко знецінюють високе звання Героя України...
23.02.2026 00:04 Відповісти
46 українських спортсменів було в Мілані. Чому тільки Гераскевич демонстрував свій шолом ?
А інші 45 ?
Треба було щоб і інші 45 щось продемонстрували на своїй формі чи спорядженні.
Їх би всіх дискваліфікували.
І всіх їх Зеленський нагородив би орденом Свободи , як Гераскевича.
Так ?
Адже присвоїв Зеленський звання Герой України ВСІМ одинадцяти пілотам і стюардесами збитого в Тегерані українського "Боїнга".
23.02.2026 00:19 Відповісти
це була особиста ініціатива, клоун.
23.02.2026 01:44 Відповісти
Как единственный герой этой войны Да Винчи?
23.02.2026 03:11 Відповісти
одинадцяти пілотам і стюардесами збитого в Тегерані українського "Боїнга"
Когда Сталин уходил с сылки в Туруханском крае, его подвез какой то ямщик. Это Сталин отмечал в своей биографии. Потом существовало 3 ямщика, которые подвозили Сталина. Это были местные, почетные пенсионеры, участники революции. Местная власть (Красноярский край) не осмелилась выяснять в Москве кто был настоящий. А ямщикам хватало ума особо, из местных масштабов, не высовываться. Так мирно 3 ямщика на облучке и уместилось.
Как https://twitter.com/VPrystaiko сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, жертвами этой авиакатастрофы стали 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Из девяти членов украинского экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.
23.02.2026 03:09 Відповісти
Бубка- старий смердючий сєпар.
23.02.2026 00:22 Відповісти
Только статистика:
Бубка 25 лет - олимпийский чемпион (золото в Сеуле).
Гераскевич 26 лет участник чемпионата мира в Лейк-Плесед (4-е место)
"Ах Моська"
23.02.2026 02:58 Відповісти
Пиплу надо хлеба и зрелищ...
23.02.2026 03:48 Відповісти
Чи не забагато Гераскевича в інформаційному просторі?
23.02.2026 05:27 Відповісти
Гераскевич дуже добре зробив зі своїм шлемом. Але його вимоги відносно Бубки це вже радикалізм. А радикалізм в наших умовах тільки на шкоду країні.
23.02.2026 05:41 Відповісти
Для спорту його 27 років це найкраща пора. Але для розуміння процесів у суспільстві, які дуже складні - це майже дитячий вік. Тому треба поменше радикальних дій і не треба влаштовувати колотнечі серед Українців. Такою колотнечею скористаються інші.
23.02.2026 10:23 Відповісти
Так..Герой він рашки але не України... ччума путінська
23.02.2026 07:51 Відповісти
Он наверное думает что Бубка свои медали на Олимпиаде так же как и он в кабинетах получал?)) У нему можно по разному относится и не разделять его политических, так же как и к Кличко или Беленюку, но к их медалям уж точно притензий быть не должно. Депутат растет на наших глазах)
23.02.2026 10:26 Відповісти
 
 