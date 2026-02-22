Гераскевич вимагає позбавити Бубку звання Героя України
Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що Сергій Бубка не повинен носити звання Героя України.
Про це йдеться у його коментарі для видання "Главком", який цитує Цензор.НЕТ.
Спортсмен висловив переконання, що колишнього легкоатлета слід позбавити державної нагороди. На думку Гераскевича, позиція Бубки щодо окремих міжнародних рішень та його діяльність викликають суспільні питання.
Заява щодо звання Героя України
Гераскевич зазначив, що Бубка демонструє прихильність до рішень, які враховують російські інтереси. Він згадав ситуацію зі змаганнями World Masters Games, де дозволяли використання російської символіки, а також нагадав про бізнес-активність на окупованих територіях.
"Я вже давно переконаний, що це звання Сергій Бубка не має носити. Це звання зараз здобувається дуже високою ціною. На жаль, багато хто отримує його посмертно. І те, що Бубка носить це звання, його знецінює", – заявив спортсмен.
Ситуація з дискваліфікацією на Олімпіаді-2026
Гераскевич також нагадав, що Бубка не прокоментував його дискваліфікацію на Олімпійських іграх-2026. Українського спортсмена усунули від офіційних стартів через "шолом пам’яті" із зображеннями атлетів, які загинули внаслідок дій Росії.
Згодом йому повернули акредитацію, однак це не дало можливості поборотися за медалі Ігор.
- Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич заявляв, що дізнався через соцмережі про "пропозицію" екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо юридичної допомоги у справі з МОК.
Бубка - це зменшений Буба. Брат Найвеличнішого Буби по менталітету, малорос. Звання Героя України дійсно не достойний. Іткумиром в Україні бути не може. Спортивні досягнення його залишилися в есесесері, а він залишився савєтскім чєлавєком.
Дата народження: 4 грудня 1963 р.
Вік: 62 роки (на 2026 рік).
Місце народження: Луганськ, Україна.
Покажи ватному МОКу свої справжні спортивні якості : волю, цілеспрямованість і натиск!
Щоб запам'ятали назавжди!
Вболіваємо за Тебе !
Бубка це вихідець з партії регіонів, один з радників Віктора "лєгітімного".
Зеленський таких самих як Бубка, понабирав собі в команду.
А Бубка - овощу служив та ще служить
Так що нам треба без радикалізму.
Це називається синдром Гринджолів, сьогодні за тебе говорять, а завтра за тебе забудуть, не через тиждень, не через місяць, в завтра!!!
Також "героїня"... овощна.
А інші 45 ?
Треба було щоб і інші 45 щось продемонстрували на своїй формі чи спорядженні.
Їх би всіх дискваліфікували.
І всіх їх Зеленський нагородив би орденом Свободи , як Гераскевича.
Так ?
Адже присвоїв Зеленський звання Герой України ВСІМ одинадцяти пілотам і стюардесами збитого в Тегерані українського "Боїнга".
Как https://twitter.com/VPrystaiko сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, жертвами этой авиакатастрофы стали 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Из девяти членов украинского экипажа на борту находились два пилота, инструктор и 6 бортпроводников.
Бубка 25 лет - олимпийский чемпион (золото в Сеуле).
Гераскевич 26 лет участник чемпионата мира в Лейк-Плесед (4-е место)
"Ах Моська"