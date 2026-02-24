РУС
Новости Годовщина полномасштабной войны
921 6

Здания евроинститутов в Брюсселе подсветили цветами флага Украины.

В Брюсселе здания ЕС засветились сине-желтым

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ здания институтов Евросоюза в Брюсселе подсветили цветами государственного флага Украины.

"Сегодня вечером мы украшаем наши европейские институты цветами Украины. Два цвета, несущие дух мужества. Два цвета, пылающие сопротивлением", - написала в сети Х президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Символ солидарности с Украиной

В Совете Европейского Союза также подчеркнули, что здание, где проходят заседания Совета ЕС и Европейского Совета, подсвечено сине-желтыми цветами в знак солидарности с Украиной.

В сообщении отмечается, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину и способствовать достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

На четвертую годовщину полномасштабной войны в Киев прибудет ряд министров и лидеров стран.

 

флаг (113) поддержка (244) Евросоюз (2839) война в Украине (7377)
Неймовірно потужно. Десь ржуть орбан з фіцою.
24.02.2026 01:24 Ответить
Вони не ржуть, а рахують путінські "сребреники".
24.02.2026 03:50 Ответить
Краще-б , вони змінили сутність євроінституцій, у кольорах України... Якщо заїкнуться щось про "українську корупцію" - то хай "понюхають свій зад". У ЄС корупція не менша... Просто не така нахабна (крім Угорщини і Словаччини...)
24.02.2026 03:57 Ответить
Вместо реальной политики дешевое шоу,квартал и там рулит
24.02.2026 07:04 Ответить
Всім обсирачам ЄС.
Перед тим, як написати якесь лайно, подумайте (якщо у вас є така функція), чиїми грошима Україна покриває свої витрати і продовжує спротив. Хто прихистив та допомагає вашим рідним та близьким.
Не опускайтеся до блазнів звинувачуючи ЄС.
24.02.2026 07:16 Ответить
 
 