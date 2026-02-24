Здания евроинститутов в Брюсселе подсветили цветами флага Украины.

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ здания институтов Евросоюза в Брюсселе подсветили цветами государственного флага Украины.

"Сегодня вечером мы украшаем наши европейские институты цветами Украины. Два цвета, несущие дух мужества. Два цвета, пылающие сопротивлением", - написала в сети Х президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Символ солидарности с Украиной

В Совете Европейского Союза также подчеркнули, что здание, где проходят заседания Совета ЕС и Европейского Совета, подсвечено сине-желтыми цветами в знак солидарности с Украиной.

В сообщении отмечается, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину и способствовать достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

На четвертую годовщину полномасштабной войны в Киев прибудет ряд министров и лидеров стран.