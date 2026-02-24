Будівлі євроінституцій у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України
Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ будівлі інституцій Євросоюзу в Брюсселі підсвітили кольорами державного прапора України.
"Цього вечора ми прикрашаємо наші європейські інституції кольорами України. Два кольори, що несуть дух мужності. Два кольори, що палають опором", - написала у мережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Символ солідарності з Україною
У Раді Європейського Союзу також підкреслили, що будівля, де відбуваються засідання Ради ЄС та Європейська Рада, підсвічена синьо-жовтими кольорами на знак солідарності з Україною.
У повідомленні наголошується, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну та сприятиме досягненню всеосяжного, справедливого і тривалого миру.
- Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного, повного та безумовного" припинення вогню в Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.
- Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ.
На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн.
Перед тим, як написати якесь лайно, подумайте (якщо у вас є така функція), чиїми грошима Україна покриває свої витрати і продовжує спротив. Хто прихистив та допомагає вашим рідним та близьким.
Не опускайтеся до блазнів звинувачуючи ЄС.