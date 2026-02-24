Будівлі євроінституцій у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ будівлі інституцій Євросоюзу в Брюсселі підсвітили кольорами державного прапора України.

"Цього вечора ми прикрашаємо наші європейські інституції кольорами України. Два кольори, що несуть дух мужності. Два кольори, що палають опором", - написала у мережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Символ солідарності з Україною

У Раді Європейського Союзу також підкреслили, що будівля, де відбуваються засідання Ради ЄС та Європейська Рада, підсвічена синьо-жовтими кольорами на знак солідарності з Україною.

У повідомленні наголошується, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну та сприятиме досягненню всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн.