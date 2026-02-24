Будівлі євроінституцій у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України

У Брюсселі будівлі ЄС засвітилися синьо-жовтим

Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ будівлі інституцій Євросоюзу в Брюсселі підсвітили кольорами державного прапора України.

"Цього вечора ми прикрашаємо наші європейські інституції кольорами України. Два кольори, що несуть дух мужності. Два кольори, що палають опором", - написала у мережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Символ солідарності з Україною

У Раді Європейського Союзу також підкреслили, що будівля, де відбуваються засідання Ради ЄС та Європейська Рада, підсвічена синьо-жовтими кольорами на знак солідарності з Україною.

У повідомленні наголошується, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну та сприятиме досягненню всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн.

Неймовірно потужно. Десь ржуть орбан з фіцою.
24.02.2026 01:24 Відповісти
Вони не ржуть, а рахують путінські "сребреники".
24.02.2026 03:50 Відповісти
Краще-б , вони змінили сутність євроінституцій, у кольорах України... Якщо заїкнуться щось про "українську корупцію" - то хай "понюхають свій зад". У ЄС корупція не менша... Просто не така нахабна (крім Угорщини і Словаччини...)
24.02.2026 03:57 Відповісти
Вместо реальной политики дешевое шоу,квартал и там рулит
24.02.2026 07:04 Відповісти
Всім обсирачам ЄС.
Перед тим, як написати якесь лайно, подумайте (якщо у вас є така функція), чиїми грошима Україна покриває свої витрати і продовжує спротив. Хто прихистив та допомагає вашим рідним та близьким.
Не опускайтеся до блазнів звинувачуючи ЄС.
24.02.2026 07:16 Відповісти
 
 