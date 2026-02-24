Враг запустил "Искандер" и 133 дрона, обезврежено 111 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 24 февраля 2026 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М из ВОТ АР Крым, а также 133 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают Воздушные силы.
