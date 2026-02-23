Враг атаковал "Искандером" и 126 БПЛА. Обезврежено 105 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 23 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – РФ, а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

