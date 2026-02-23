УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13338 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
662 0

Ворог атакував "Іскандером" та 126 БпЛА. Знешкоджено 105 дронів, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

У ніч на 23 лютого 2026 року війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також дивіться: Повітряні сили показали, як відбивали комбіновану атаку РФ у ніч на 22 лютого. ВIДЕО

Наслідки

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також читайте: Нічна атака дронів на Одещину: двоє загиблих і постраждалі. ФОТО

Автор: 

обстріл (34256) Повітряні сили (3438) Шахед (2234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 