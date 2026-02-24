РУС
Новости Подозрение Олегу Волошину
2 620 14

Дело беглого экс-нардепа Волошина направлено в суд: ему грозит пожизненное заключение

Дело Олега Волошина: экс-нардепу ОПЗЖ грозит пожизненное заключение

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-нардепа "ОПЗЖ" Олега Волошина, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, после начала полномасштабного вторжения РФ Волошин находился на территории РФ и сознательно действовал против Украины.

"Используя статус бывшего народного депутата и доступ к публичным информационным площадкам, обвиняемый систематически распространял российские пропагандистские нарративы, поддерживал решения военно-политического руководства РФ и оправдывал вооруженную агрессию против Украины. Такими действиями он фактически способствовал подрывной деятельности России", - отметили там.

Читайте также: Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ

Также в Офисе Генпрокурора заявили, что экс-нардеп умышленно не подавал обязательные ежегодные декларации, несмотря на статус субъекта декларирования, чем нарушил требования финансового контроля.

Волошину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст. 366-3 УК Украины (умышленное непредставление декларации). Расследование проводилось следователями ГБР в порядке специального досудебного расследования (in absentia).

Читайте: 3 суток удерживал в плену и насиловал женщину в Запорожье: дело военного РФ передано в суд

Дело Волошина

  • Напомним, в мае 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в предварительном уголовном производстве в отношении этого же экс-нардепа и направили обвинительный акт в суд. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Читайте также: Взрыв в отделении полиции Днепра: в Офисе Генерального прокурора начали расследование по статье о теракте. ФОТОрепортаж

Волошин Олег ОПЗЖ (5) Офис Генпрокурора (1216)
+9
А яке довічне загрожує міндичу і ко за двушки?
24.02.2026 15:19 Ответить
+5
йому загрожує довічне
на мальдівах
24.02.2026 15:15 Ответить
+2
Сколько забронированных хлопчиков работало над этой эпохальной справой?
24.02.2026 15:20 Ответить
... воно сьогодні спати спокійно не буде
24.02.2026 15:15 Ответить
йому загрожує довічне
на мальдівах
24.02.2026 15:15 Ответить
А яке довічне загрожує міндичу і ко за двушки?
24.02.2026 15:19 Ответить
Яскраве та тепле на берегах Середньоземномор'я. І головне ні в чому собі не відказувати - грошей йьому війна та зеленский принесли неміряно, даремно шо вони всі на крові українців.
24.02.2026 15:54 Ответить
Сколько забронированных хлопчиков работало над этой эпохальной справой?
24.02.2026 15:20 Ответить
І що "це сепарЛайно" нам кормити Дрон "подарити і все"
24.02.2026 15:35 Ответить
Який зрадник? Він же співробітник ГУР. Герой-розвідник.
24.02.2026 15:43 Ответить
Це Є.Шевченко (який попав під роздачу) - фейковий співробітник ГУР. А Волошин - скоріш за все співробітник ГРУ. Відчуйте різницю.
24.02.2026 15:49 Ответить
самокат би йому, а не довічне....

І взагалі: досить судити Андрія Батюкова та Олександра Погребиського (тим більше, Погребиський непричетний до олиття Волошина зеленкою, хоч і задоволений акцією Батюкова), виправдайте їх по суду!
24.02.2026 15:47 Ответить
Ще будуть - бо то був такий тонкий натяк - зеленка для пі....ів.
24.02.2026 15:57 Ответить
А коли 73 відсотка подадуть на зеленського до суду за обіцяні шашлики у травні 2022 року?
24.02.2026 16:09 Ответить
А захисника Погребінського і досі судять, що зраднику Волошину пику пофарбував в 20 році?
24.02.2026 16:51 Ответить
Дуже схоже, що ФСБ купило для своїх агентів багатенько депутатських мандатів.....
24.02.2026 17:04 Ответить
А може як портнов піде до кабздона на концерт
24.02.2026 17:21 Ответить
 
 