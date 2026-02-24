Дело беглого экс-нардепа Волошина направлено в суд: ему грозит пожизненное заключение
В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-нардепа "ОПЗЖ" Олега Волошина, которого обвиняют в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, после начала полномасштабного вторжения РФ Волошин находился на территории РФ и сознательно действовал против Украины.
"Используя статус бывшего народного депутата и доступ к публичным информационным площадкам, обвиняемый систематически распространял российские пропагандистские нарративы, поддерживал решения военно-политического руководства РФ и оправдывал вооруженную агрессию против Украины. Такими действиями он фактически способствовал подрывной деятельности России", - отметили там.
Также в Офисе Генпрокурора заявили, что экс-нардеп умышленно не подавал обязательные ежегодные декларации, несмотря на статус субъекта декларирования, чем нарушил требования финансового контроля.
Волошину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст. 366-3 УК Украины (умышленное непредставление декларации). Расследование проводилось следователями ГБР в порядке специального досудебного расследования (in absentia).
Дело Волошина
- Напомним, в мае 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в предварительном уголовном производстве в отношении этого же экс-нардепа и направили обвинительный акт в суд. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 УК Украины).
