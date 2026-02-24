УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7660 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Олегу Волошину
2 851 14

Справу екснардепа-втікача Волошина скеровано до суду: йому загрожує довічне

Справа Олега Волошина: екснардепу ОПЗЖ загрожує довічне

До суду скеровано обвинувальний акт щодо екснардепа "ОПЗЖ" Олега Волошина, якого обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, після початку повномасштабного вторгнення РФ Волошин перебував на території РФ та свідомо діяв проти України.

"Використовуючи статус колишнього народного депутата і доступ до публічних інформаційних майданчиків, обвинувачений систематично поширював російські пропагандистські наративи, підтримував рішення військово-політичного керівництва рф та виправдовував збройну агресію проти України. Такими діями він фактично сприяв підривній діяльності росії", - зазначили там.

Також читайте: Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

Також в Офісі Генпрокурора заявили, що екснардеп умисно не подавав обов’язкові щорічні декларації, попри статус суб’єкта декларування, чим порушив вимоги фінансового контролю.

Волошину загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації). Розслідування здійснювалося слідчими ДБР у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

Читайте: 3 доби утримував в полоні і ґвалтував жінку на Запоріжжі: справу військового РФ передано до суду

Справа Волошина

  • Нагадаємо, у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).

Також читайте: Вибух у відділку поліції Дніпра: в Офісі Генерального прокурора почали розслідування за статтею про теракт. ФОТОрепортаж

Автор: 

Волошин Олег ОПЗЖ (40) Офіс Генпрокурора (3905)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А яке довічне загрожує міндичу і ко за двушки?
показати весь коментар
24.02.2026 15:19 Відповісти
+5
йому загрожує довічне
на мальдівах
показати весь коментар
24.02.2026 15:15 Відповісти
+2
Сколько забронированных хлопчиков работало над этой эпохальной справой?
показати весь коментар
24.02.2026 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... воно сьогодні спати спокійно не буде
показати весь коментар
24.02.2026 15:15 Відповісти
йому загрожує довічне
на мальдівах
показати весь коментар
24.02.2026 15:15 Відповісти
А яке довічне загрожує міндичу і ко за двушки?
показати весь коментар
24.02.2026 15:19 Відповісти
Яскраве та тепле на берегах Середньоземномор'я. І головне ні в чому собі не відказувати - грошей йьому війна та зеленский принесли неміряно, даремно шо вони всі на крові українців.
показати весь коментар
24.02.2026 15:54 Відповісти
Сколько забронированных хлопчиков работало над этой эпохальной справой?
показати весь коментар
24.02.2026 15:20 Відповісти
І що "це сепарЛайно" нам кормити Дрон "подарити і все"
показати весь коментар
24.02.2026 15:35 Відповісти
Який зрадник? Він же співробітник ГУР. Герой-розвідник.
показати весь коментар
24.02.2026 15:43 Відповісти
Це Є.Шевченко (який попав під роздачу) - фейковий співробітник ГУР. А Волошин - скоріш за все співробітник ГРУ. Відчуйте різницю.
показати весь коментар
24.02.2026 15:49 Відповісти
самокат би йому, а не довічне....

І взагалі: досить судити Андрія Батюкова та Олександра Погребиського (тим більше, Погребиський непричетний до олиття Волошина зеленкою, хоч і задоволений акцією Батюкова), виправдайте їх по суду!
показати весь коментар
24.02.2026 15:47 Відповісти
Ще будуть - бо то був такий тонкий натяк - зеленка для пі....ів.
показати весь коментар
24.02.2026 15:57 Відповісти
А коли 73 відсотка подадуть на зеленського до суду за обіцяні шашлики у травні 2022 року?
показати весь коментар
24.02.2026 16:09 Відповісти
А захисника Погребінського і досі судять, що зраднику Волошину пику пофарбував в 20 році?
показати весь коментар
24.02.2026 16:51 Відповісти
Дуже схоже, що ФСБ купило для своїх агентів багатенько депутатських мандатів.....
показати весь коментар
24.02.2026 17:04 Відповісти
А може як портнов піде до кабздона на концерт
показати весь коментар
24.02.2026 17:21 Відповісти
 
 