Справу екснардепа-втікача Волошина скеровано до суду: йому загрожує довічне
До суду скеровано обвинувальний акт щодо екснардепа "ОПЗЖ" Олега Волошина, якого обвинувачують у державній зраді.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, після початку повномасштабного вторгнення РФ Волошин перебував на території РФ та свідомо діяв проти України.
"Використовуючи статус колишнього народного депутата і доступ до публічних інформаційних майданчиків, обвинувачений систематично поширював російські пропагандистські наративи, підтримував рішення військово-політичного керівництва рф та виправдовував збройну агресію проти України. Такими діями він фактично сприяв підривній діяльності росії", - зазначили там.
Також в Офісі Генпрокурора заявили, що екснардеп умисно не подавав обов’язкові щорічні декларації, попри статус суб’єкта декларування, чим порушив вимоги фінансового контролю.
Волошину загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації). Розслідування здійснювалося слідчими ДБР у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).
Справа Волошина
- Нагадаємо, у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на мальдівах
І взагалі: досить судити Андрія Батюкова та Олександра Погребиського (тим більше, Погребиський непричетний до олиття Волошина зеленкою, хоч і задоволений акцією Батюкова), виправдайте їх по суду!