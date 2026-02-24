С начала суток враг атаковал 50 раз: наиболее активно на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб.

Оккупанты продолжают попытки продвижения на отдельных участках фронта. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. С начала суток количество атак агрессора уже составляет 50.

Вражеские обстрелы

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Волфино, Яструбщина, Кучеровка, Рыжевка, Нововасильевка, Ходино и Толстодубово.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых - с применением РСЗО. На этом направлении произошло 5 боестолкновений.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенного пункта Вильча. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед, в районе Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Шейковки, Дробышево и Ставок. Одна штурмовая операция продолжается.



На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Дроновки. Две из трех атак продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз.



На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий, вблизи Константиновки, Берестка, Плещиевки и Софиевки.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и Филия. Три боестолкновения еще продолжаются.



На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Тернового и Нового Запорожья. Районы Гавриловки и Писанцев подверглись авиаударам.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Зализнычного и Загорного. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Гуляйпольского и Любицкого. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали трижды. Боевые столкновения происходили в районах Степового, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не фиксируется. Попытки врага продвигаться не фиксируются. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - рассказали в Генштабе.