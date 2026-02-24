Гнилые продукты для ВСУ и "откаты" до 50%: "Бусский консервный завод" входит в топ-поставщиков ГОТ, - СМИ

ООО "Бусский консервный завод" в прошлом году получил государственные подряды на 10,06 млрд грн на поставку продуктов питания для военных. Благодаря этому предприятие оказалось на шестом месте в рейтинге крупнейших тендерных подрядчиков Украины 2025 года от Государственного оператора тыла.

Разоблачение ГБР о схеме откатов

Ранее член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Татьяна Николаенко назвала имя начальника продовольственной службы и фирму-поставщика, которых ГБР подозревает в коррупции при поставках продуктов питания. По ее словам, речь идет о Константине Свиридове (25-я ОДШБр) и ООО "Бусский консервный завод".

9 февраля Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении коррупционной схемы в Днепропетровской области. По данным следствия, фигуранты подписывали акты на полный объем продукции, а фактически завозили только часть. Остальное списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, военным везли гнилые овощи и фрукты. За приемку некачественного товара и отсутствие рекламаций чиновник получал "откаты" до 50% стоимости поставок. За неделю сумма могла превышать 1 млн грн.

По данным следствия, Свиридов жил в роскошном стиле, не соответствующем доходам военнослужащего. Так, в 2024 году начпрод приобрел апартаменты на Бали за 190 тысяч долларов.

Поставщик

Николаенко заявила, что поставщиком в этом деле является ООО "Бусский консервный завод". В 2025 году компания получила государственные подряды на 10,06 млрд грн и вошла в шестерку крупнейших тендерных поставщиков Украины 2025 года.

Связь с ГОТ

Ранее "Наші гроші" сообщали, что "Бусский консервный завод" фигурирует в уголовном производстве ГБР по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке питания для ВСУ. Следователи подозревали, что руководство завода вступило в сговор с должностными лицами ГП "Государственный оператор тыла" для заключения прямых договоров по завышенным ценам.

Этот каталог и стал причиной появления схемы с "яйцами по 17", отмечает Центр противодействия коррупции.

Механика проста: в каталоге завышают цены на ходовые продукты (яйца, картофель, яблоки), и, в то же время, занижают цены на редко потребляемые позиции (рыба, экзотические фрукты). Соответственно, компания выигрывает тендер, поскольку средняя цена ниже, а затем поставляет самое необходимое по ценам значительно выше рынка.

"То, что такие схемы по так называемому "каталогу" до сих пор существуют - прямая ответственность уже экс-министра Рустема Умерова, а также руководителя АОЗ Арсена Жумадилова, который остается на должности. Оба старательно делали вид, что решили проблему благодаря пиару результатов Государственного оператора тыла (ГОТ). Сейчас же видим - оба просто лгали. Ведь за более чем два года существования ГОТ честный ритейл так и не стал поставлять продукты для армии. Потому что понимают, что правила поставок остаются непрозрачными. А практически на всей цепочке поставок от них будут ожидать откатов. Если Жумадилов за все время в ГОТ не смог "отремонтировать" закупки даже продовольствия для армии, мне страшно представить, что сейчас происходит с закупками оружия, которые с 2025 года также передали под его контроль", - прокомментировала события исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

