Гнилые продукты для ВСУ и "откаты" до 50%: "Бусский консервный завод" входит в топ-поставщиков ГОТ, - СМИ

жумаділов

ООО "Бусский консервный завод" в прошлом году получил государственные подряды на 10,06 млрд грн на поставку продуктов питания для военных. Благодаря этому предприятие оказалось на шестом месте в рейтинге крупнейших тендерных подрядчиков Украины 2025 года от Государственного оператора тыла. 

Об этом пишут "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Разоблачение ГБР о схеме откатов

Ранее член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Татьяна Николаенко назвала имя начальника продовольственной службы и фирму-поставщика, которых ГБР подозревает в коррупции при поставках продуктов питания. По ее словам, речь идет о Константине Свиридове (25-я ОДШБр) и ООО "Бусский консервный завод".

9 февраля Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении коррупционной схемы в Днепропетровской области. По данным следствия, фигуранты подписывали акты на полный объем продукции, а фактически завозили только часть. Остальное списывали через подконтрольных лиц.

  • Кроме недопоставок, военным везли гнилые овощи и фрукты. За приемку некачественного товара и отсутствие рекламаций чиновник получал "откаты" до 50% стоимости поставок. За неделю сумма могла превышать 1 млн грн. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Майор тыла одной из бригад ДШВ фигурирует в деле "Бусского консервного завода", связанного с группой Гринкевичей

По данным следствия, Свиридов жил в роскошном стиле, не соответствующем доходам военнослужащего. Так, в 2024 году начпрод приобрел апартаменты на Бали за 190 тысяч долларов.

Поставщик

  • Николаенко заявила, что поставщиком в этом деле является ООО "Бусский консервный завод". В 2025 году компания получила государственные подряды на 10,06 млрд грн и вошла в шестерку крупнейших тендерных поставщиков Украины 2025 года.

ООО Буский консервный завод входит в топ-6 поставщиков ДОТ

Связь с ГОТ

Ранее "Наші гроші" сообщали, что "Бусский консервный завод" фигурирует в уголовном производстве ГБР по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке питания для ВСУ. Следователи подозревали, что руководство завода вступило в сговор с должностными лицами ГП "Государственный оператор тыла" для заключения прямых договоров по завышенным ценам.

Этот каталог и стал причиной появления схемы с "яйцами по 17", отмечает Центр противодействия коррупции.

Механика проста: в каталоге завышают цены на ходовые продукты (яйца, картофель, яблоки), и, в то же время, занижают цены на редко потребляемые позиции (рыба, экзотические фрукты). Соответственно, компания выигрывает тендер, поскольку средняя цена ниже, а затем поставляет самое необходимое по ценам значительно выше рынка.

"То, что такие схемы по так называемому "каталогу" до сих пор существуют - прямая ответственность уже экс-министра Рустема Умерова, а также руководителя АОЗ Арсена Жумадилова, который остается на должности. Оба старательно делали вид, что решили проблему благодаря пиару результатов Государственного оператора тыла (ГОТ). Сейчас же видим - оба просто лгали. Ведь за более чем два года существования ГОТ честный ритейл так и не стал поставлять продукты для армии. Потому что понимают, что правила поставок остаются непрозрачными. А практически на всей цепочке поставок от них будут ожидать откатов. Если Жумадилов за все время в ГОТ не смог "отремонтировать" закупки даже продовольствия для армии, мне страшно представить, что сейчас происходит с закупками оружия, которые с 2025 года также передали под его контроль", - прокомментировала события исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Читайте также: Как армия оказалась без грелок в лютые морозы: заказали 600 тысяч вместо 1,1 млн, доставили только 24 тыс.

Топ комментарии
+19
"Ми навіть уявити не можемо, про яку корупцію йдеться" (с)
24.02.2026 19:15 Ответить
+14
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.
24.02.2026 19:22 Ответить
+10
zельона гнида жумаділов при кориті
24.02.2026 19:19 Ответить
"Ми навіть уявити не можемо, про яку корупцію йдеться" (с)
24.02.2026 19:15 Ответить
Циган?
24.02.2026 19:17 Ответить
і де ця **** свиридов? балі освоює?
24.02.2026 19:18 Ответить
2019
24.02.2026 19:59 Ответить
zельона гнида жумаділов при кориті
24.02.2026 19:19 Ответить
Начпрод бригады приобрел аппартаменты на Бали. Наверно еще и скидка была по УБД...
24.02.2026 19:20 Ответить
Яйця по 17 гривень не дадуть збрехати! Бути у верхніх ланках на постачаннях їжі для зсу це золоте дно, простір для корупції просто величезний і це тільки ця галузь, що твориться в інших, страшно і уявити...
24.02.2026 19:21 Ответить
Схема стара,як світ.Ще в до"Прозоро" часи запрацювала.Крім МО успішно культивується в НГУ і пенітенціарній системі. Знають всі контролюючі інстанції багато хто,і отримують з неї дивіденди.
24.02.2026 19:27 Ответить
Я особисто працював по Прозорро з вересня 2016 по травень 2019. Я нікому ні копійки не дав откату.

А потім прийшли зелені і стало гірше, ніж при Януковичу. Ті хоч собівартість розуміли, а зелені при собівартості 100 вимагали 120 відкату
24.02.2026 20:04 Ответить
Може я трохи некоректно висловився.Коли писав про "контролюючі інстанції" маю на увазі ,що всі міністерства,департаменти,управління, мають овердохрена власних контрольно-ревізійних служб.Усі хочуть долю.Про загальноукраїнські абревіатурні НАБУ.САП.НАЗК.АРМА.ВАКС -зразу усіх і не пригадати.Хочуть добру долю.
24.02.2026 20:16 Ответить
Ніколи не кажуть, хто є постачальником продуктів для МВС, СБУ, ГРУ...мабуть військова таємниця...
24.02.2026 19:21 Ответить
Якщо за воду сказати то тільки прозора в 24 році була в зсу , ніякої іншої, казали що вода так насичена аміаком що бійці тупо травилися, звідки вони її набирають?
24.02.2026 19:23 Ответить
вибачаюсь, але це хрень, може, і мабуть точно є корупційна складова в закупівлях, але вода нормальна, немає там аміаку.
24.02.2026 19:47 Ответить
Ну не в усіх пляшках в в багатьох , тхнуло аміаком
24.02.2026 19:59 Ответить
Чому всі ці особи не сидять/висять?
24.02.2026 19:25 Ответить
Знаменитий завод. З яблучного пюре роблять любе варення - сливове, абрикосове, яке забажаєш.
24.02.2026 19:30 Ответить
Наче не Україна а якийсь Таджикистан, ***єров, ***іров, ***хімія...
24.02.2026 19:41 Ответить
Ну візьміть нас в єс.....
24.02.2026 19:43 Ответить
Тобто реформований антикорупційгий ДОТ шинкує капусту,я правильно розумію? )
24.02.2026 19:52 Ответить
При Зеленському корупція виросла в рази і у всіх відомствах та міністерствах. Але такий бардак в армії та ще й під час війни - це перевершує все. Порядна людина, та навіть та, що має крапельку совісті, давно пішла б у відставку. Але це не про зелену владу.
24.02.2026 19:59 Ответить
Так, так, раніше її майже не було )))
24.02.2026 20:09 Ответить
Самий ефективний спосіб боротьби з корупцією, це її очолити...
і не говоріть, що "потужний" не бореться з нею.))
24.02.2026 20:43 Ответить
ніфіга не зрозумів!
фьодоров же отримав доручення від гундосої зе!гніди.
вкрай терміново потрібна програмуліна, що унеможливить.
фьодоров твій вихід!
скільки коштує є-харч у застосунку є-армія?
пару трійку млрд вистачить?
24.02.2026 20:09 Ответить
Буськ? Це що, Львівська область? Патріотично...
24.02.2026 20:18 Ответить
Таке уявлення у бутусова, всі кацапські боти? Пане бутусов або проредактуйте або зразу підпишіться , що ви з ними. ******* на верх, це для вас, як колищній начпрод, у якого особовий склад ніколи не скаржився на забезпечення, при бажанні звертайтесь, надам контакти. Нічого собі не придумайте, просто питайте. Як найменьше прокладок, тім краще, так званий дот, це є діверсія, умерова, жмаділова, сорян їх господарів. Хто, це, компентентні органи, хай шукають.
Пан Федоров не звертай те уваги на коментарі в цензорі спокійно працюйте,, системно, все вийде.
Пан Федоров не звертай те уваги на коментарі в цензорі спокійно працюйте,, системно, все вийде.
24.02.2026 20:38 Ответить
Жумажопов теж краде?
24.02.2026 21:33 Ответить
а де ж, блеат, ці полум"яні патріоти киримли джемілєв та чубаров? говорять вони багато та правильно. але за весь час ані про умерова, ані про жумаділова ні слова. тобто повністю згодні з їх діями? чи неможна перед гяурами обговорювати єдиновірців?
25.02.2026 08:28 Ответить
 
 