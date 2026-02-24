Гнилі продукти для ЗСУ та "відкати" до 50%: "Буський консервний завод" входить у топ-постачальників ДОТ, - ЗМІ
ТОВ "Буський консервний завод" торік отримав державні підряди на 10,06 млрд грн на постачання продуктів харчування для військових. Через це фірма виявилась на шостому місці у рейтингу найбільших тендерних підрядників України 2025 року від Державного оператору тилу.
Про це пишуть "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.
Викриття ДБР про схему відкатів
Раніше членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ Тетяна Ніколаєнко назвала ім’я начальника продовольчої служби та фірму-постачальника, яких ДБР підозрює у корупції під час постачання продуктів харчування. За її словами, йдеться про Костянтина Свиридова (25 ОДШБр) та ТОВ "Буський Консервний Завод".
9 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про викриття корупційної схеми в Дніпропетровській області. За даними слідства, фігуранти підписували акти на повний обсяг продукції, а фактично завозили лише частину. Решту списували через підконтрольних осіб.
- Крім недопоставок, військовим везли гнилі овочі та фрукти. За приймання неякісного товару та відсутність рекламацій посадовець отримував "відкати" до 50% вартості поставок. За тиждень сума могла перевищувати 1 млн грн.
За даними слідства, Свиридов жив у розкішному стилі, який не відповідає доходам військовослужбовця. Так, у 2024 році начпрод придбав апартаменти на Балі за 190 тисяч доларів.
Постачальник
- Ніколаєнко заявила, що постачальником у цій справі є ТОВ "Буський консервний завод". У 2025 році компанія отримала державні підряди на 10,06 млрд грн і увійшла до шістки найбільших тендерних постачальників України 2025 року.
Зв'язок з ДОТ
Раніше "Наші Гроші" повідомляли, що "Буський консервний завод" фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі харчування для ЗСУ. Слідчі підозрювали, що керівництво заводу вступило у змову з посадовцями ДП "Державний оператор тилу" для укладання прямих договорів за завищеними цінами.
Цей каталог і став причиною, чому з'явилася схема із "яйцями по 17", наголошує Центр протидії корупції.
Механіка проста: у каталозі завищують ціни на ходові продукти (яйця, картопля, яблука), і водночас занижують ціни на рідко споживані позиції (риба, екзотичні фрукти). Відповідно компанія виграє тендер, оскільки середня ціна є нижчою, а потім постачає найпотрібніше за цінами значно вище ринку.
"Те, що такі схеми за так званим "каталогом" і досі існують – пряма відповідальність вже ексміністра Рустема Умєрова, а також керівника АОЗ Арсена Жумаділова, який лишається на посаді. Обидва – старанно удавали, що вирішили проблему завдяки піару результатів Державного оператору тилу (ДОТ). Зараз же бачимо – обидва просто брехали. Адже за понад два роки існування ДОТ чесний рітейл так і не прийшов постачати продукти для армії. Бо розуміють, що правила поставок лишаються непрозорими. А практично на всьому ланцюжку постачань від них будуть очікувати на відкати. Якщо Жумаділов за весь час у ДОТ не зміг поремонтувати закупівлі навіть харчів для армії – мені страшно уявити, що зараз відбувається із закупівлями зброї, які з 2025 року також передали під його контроль" - прокоментувала події виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарʼя Каленюк.
всі контролюючі інстанціїбагато хто,і отримують з неї дивіденди.
А потім прийшли зелені і стало гірше, ніж при Януковичу. Ті хоч собівартість розуміли, а зелені при собівартості 100 вимагали 120 відкату
