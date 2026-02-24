Гнилі продукти для ЗСУ та "відкати" до 50%: "Буський консервний завод" входить у топ-постачальників ДОТ, - ЗМІ

ТОВ "Буський консервний завод" торік отримав державні підряди на 10,06 млрд грн на постачання продуктів харчування для військових. Через це фірма виявилась на шостому місці у рейтингу найбільших тендерних підрядників України 2025 року від Державного оператору тилу.

Про це пишуть "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Викриття ДБР про схему відкатів

Раніше членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ Тетяна Ніколаєнко назвала ім’я начальника продовольчої служби та фірму-постачальника, яких ДБР підозрює у корупції під час постачання продуктів харчування. За її словами, йдеться про Костянтина Свиридова (25 ОДШБр) та ТОВ "Буський Консервний Завод".

9 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про викриття корупційної схеми в Дніпропетровській області. За даними слідства, фігуранти підписували акти на повний обсяг продукції, а фактично завозили лише частину. Решту списували через підконтрольних осіб.

Крім недопоставок, військовим везли гнилі овочі та фрукти. За приймання неякісного товару та відсутність рекламацій посадовець отримував "відкати" до 50% вартості поставок. За тиждень сума могла перевищувати 1 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майор тилу однієї з бригад ДШВ фігурує у справі "Буського консервного заводу", який пов’язаний з групою Гринкевичів

За даними слідства, Свиридов жив у розкішному стилі, який не відповідає доходам військовослужбовця. Так, у 2024 році начпрод придбав апартаменти на Балі за 190 тисяч доларів.

Постачальник

Ніколаєнко заявила, що постачальником у цій справі є ТОВ "Буський консервний завод". У 2025 році компанія отримала державні підряди на 10,06 млрд грн і увійшла до шістки найбільших тендерних постачальників України 2025 року.

Зв'язок з ДОТ

Раніше "Наші Гроші" повідомляли, що "Буський консервний завод" фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі харчування для ЗСУ. Слідчі підозрювали, що керівництво заводу вступило у змову з посадовцями ДП "Державний оператор тилу" для укладання прямих договорів за завищеними цінами.

Цей каталог і став причиною, чому з'явилася схема із "яйцями по 17", наголошує Центр протидії корупції.

Механіка проста: у каталозі завищують ціни на ходові продукти (яйця, картопля, яблука), і водночас занижують ціни на рідко споживані позиції (риба, екзотичні фрукти). Відповідно компанія виграє тендер, оскільки середня ціна є нижчою, а потім постачає найпотрібніше за цінами значно вище ринку.

"Те, що такі схеми за так званим "каталогом" і досі існують – пряма відповідальність вже ексміністра Рустема Умєрова, а також керівника АОЗ Арсена Жумаділова, який лишається на посаді. Обидва – старанно удавали, що вирішили проблему завдяки піару результатів Державного оператору тилу (ДОТ). Зараз же бачимо – обидва просто брехали. Адже за понад два роки існування ДОТ чесний рітейл так і не прийшов постачати продукти для армії. Бо розуміють, що правила поставок лишаються непрозорими. А практично на всьому ланцюжку постачань від них будуть очікувати на відкати. Якщо Жумаділов за весь час у ДОТ не зміг поремонтувати закупівлі навіть харчів для армії – мені страшно уявити, що зараз відбувається із закупівлями зброї, які з 2025 року також передали під його контроль" - прокоментувала події виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарʼя Каленюк.

Також читайте: Як армія опинилася без грілок у люті морози: замовили 600 тисяч замість 1,1 млн, доставили лише 24 тис.

Більше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.