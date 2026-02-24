Гнилі продукти для ЗСУ та "відкати" до 50%: "Буський консервний завод" входить у топ-постачальників ДОТ, - ЗМІ

ТОВ "Буський консервний завод" торік отримав державні підряди на 10,06 млрд грн на постачання продуктів харчування для військових. Через це фірма виявилась на шостому місці у рейтингу найбільших тендерних підрядників України 2025 року від Державного оператору тилу. 

Про це пишуть "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Викриття ДБР про схему відкатів

Раніше членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ Тетяна Ніколаєнко назвала ім’я начальника продовольчої служби та фірму-постачальника, яких ДБР підозрює у корупції під час постачання продуктів харчування. За її словами, йдеться про Костянтина Свиридова (25 ОДШБр) та ТОВ "Буський Консервний Завод".

9 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про викриття корупційної схеми в Дніпропетровській області. За даними слідства, фігуранти підписували акти на повний обсяг продукції, а фактично завозили лише частину. Решту списували через підконтрольних осіб.

  • Крім недопоставок, військовим везли гнилі овочі та фрукти. За приймання неякісного товару та відсутність рекламацій посадовець отримував "відкати" до 50% вартості поставок. За тиждень сума могла перевищувати 1 млн грн. 

За даними слідства, Свиридов жив у розкішному стилі, який не відповідає доходам військовослужбовця. Так, у 2024 році начпрод придбав апартаменти на Балі за 190 тисяч доларів.

Постачальник

  • Ніколаєнко заявила, що постачальником у цій справі є ТОВ "Буський консервний завод". У 2025 році компанія отримала державні підряди на 10,06 млрд грн і увійшла до шістки найбільших тендерних постачальників України 2025 року.

ТОВ Буський консервний завод входить до топ-6 постачальників ДОТ

Зв'язок з ДОТ

Раніше "Наші Гроші" повідомляли, що "Буський консервний завод" фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі харчування для ЗСУ. Слідчі підозрювали, що керівництво заводу вступило у змову з посадовцями ДП "Державний оператор тилу" для укладання прямих договорів за завищеними цінами.

Цей каталог і став причиною, чому з'явилася схема із "яйцями по 17", наголошує Центр протидії корупції.

Механіка проста: у каталозі завищують ціни на ходові продукти (яйця, картопля, яблука), і водночас занижують ціни на рідко споживані позиції (риба, екзотичні фрукти). Відповідно компанія виграє тендер, оскільки середня ціна є нижчою, а потім постачає найпотрібніше за цінами значно вище ринку.

"Те, що такі схеми за так званим "каталогом" і досі існують – пряма відповідальність вже ексміністра Рустема Умєрова, а також керівника АОЗ Арсена Жумаділова, який лишається на посаді. Обидва – старанно удавали, що вирішили проблему завдяки піару результатів Державного оператору тилу (ДОТ). Зараз же бачимо – обидва просто брехали. Адже за понад два роки існування ДОТ чесний рітейл так і не прийшов постачати продукти для армії. Бо розуміють, що правила поставок лишаються непрозорими. А практично на всьому ланцюжку постачань від них будуть очікувати на відкати. Якщо Жумаділов за весь час у ДОТ не зміг поремонтувати закупівлі навіть харчів для армії – мені страшно уявити, що зараз відбувається із закупівлями зброї, які з 2025 року також передали під його контроль" - прокоментувала події виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарʼя Каленюк.

Топ коментарі
+22
"Ми навіть уявити не можемо, про яку корупцію йдеться" (с)
24.02.2026 19:15 Відповісти
+15
Брехня, що в Україні більше корупції, ніж в ЄС. Ми молодці, - Зеленський.
24.02.2026 19:22 Відповісти
+11
zельона гнида жумаділов при кориті
24.02.2026 19:19 Відповісти
Циган?
24.02.2026 19:17 Відповісти
і де ця **** свиридов? балі освоює?
24.02.2026 19:18 Відповісти
2019
24.02.2026 19:59 Відповісти
zельона гнида жумаділов при кориті
24.02.2026 19:19 Відповісти
Начпрод бригады приобрел аппартаменты на Бали. Наверно еще и скидка была по УБД...
24.02.2026 19:20 Відповісти
Яйця по 17 гривень не дадуть збрехати! Бути у верхніх ланках на постачаннях їжі для зсу це золоте дно, простір для корупції просто величезний і це тільки ця галузь, що твориться в інших, страшно і уявити...
24.02.2026 19:21 Відповісти
Схема стара,як світ.Ще в до"Прозоро" часи запрацювала.Крім МО успішно культивується в НГУ і пенітенціарній системі. Знають всі контролюючі інстанції багато хто,і отримують з неї дивіденди.
24.02.2026 19:27 Відповісти
Я особисто працював по Прозорро з вересня 2016 по травень 2019. Я нікому ні копійки не дав откату.

А потім прийшли зелені і стало гірше, ніж при Януковичу. Ті хоч собівартість розуміли, а зелені при собівартості 100 вимагали 120 відкату
24.02.2026 20:04 Відповісти
Може я трохи некоректно висловився.Коли писав про "контролюючі інстанції" маю на увазі ,що всі міністерства,департаменти,управління, мають овердохрена власних контрольно-ревізійних служб.Усі хочуть долю.Про загальноукраїнські абревіатурні НАБУ.САП.НАЗК.АРМА.ВАКС -зразу усіх і не пригадати.Хочуть добру долю.
24.02.2026 20:16 Відповісти
НАБУ і АРМА чи ВАКС - це шось схоже. Ти так продвігаєш російську мульку, шо всі однакові ?

Да ніхєра не однакові по чистоті руки хірурга перед операцією і руки бомжа, що виліз з мусорного бака. Мікроби є у обох, тільки кількість різна.
25.02.2026 21:19 Відповісти
Ніколи не кажуть, хто є постачальником продуктів для МВС, СБУ, ГРУ...мабуть військова таємниця...
24.02.2026 19:21 Відповісти
Якщо за воду сказати то тільки прозора в 24 році була в зсу , ніякої іншої, казали що вода так насичена аміаком що бійці тупо травилися, звідки вони її набирають?
24.02.2026 19:23 Відповісти
Ну не в усіх пляшках в в багатьох , тхнуло аміаком
24.02.2026 19:59 Відповісти
Чому всі ці особи не сидять/висять?
24.02.2026 19:25 Відповісти
Знаменитий завод. З яблучного пюре роблять любе варення - сливове, абрикосове, яке забажаєш.
24.02.2026 19:30 Відповісти
Наче не Україна а якийсь Таджикистан, ***єров, ***іров, ***хімія...
24.02.2026 19:41 Відповісти
Ну візьміть нас в єс.....
24.02.2026 19:43 Відповісти
Тобто реформований антикорупційгий ДОТ шинкує капусту,я правильно розумію? )
24.02.2026 19:52 Відповісти
При Зеленському корупція виросла в рази і у всіх відомствах та міністерствах. Але такий бардак в армії та ще й під час війни - це перевершує все. Порядна людина, та навіть та, що має крапельку совісті, давно пішла б у відставку. Але це не про зелену владу.
24.02.2026 19:59 Відповісти
Так, так, раніше її майже не було )))
24.02.2026 20:09 Відповісти
Самий ефективний спосіб боротьби з корупцією, це її очолити...
і не говоріть, що "потужний" не бореться з нею.))
24.02.2026 20:43 Відповісти
ніфіга не зрозумів!
фьодоров же отримав доручення від гундосої зе!гніди.
вкрай терміново потрібна програмуліна, що унеможливить.
фьодоров твій вихід!
скільки коштує є-харч у застосунку є-армія?
пару трійку млрд вистачить?
24.02.2026 20:09 Відповісти
Буськ? Це що, Львівська область? Патріотично...
24.02.2026 20:18 Відповісти
Таке уявлення у бутусова, всі кацапські боти? Пане бутусов або проредактуйте або зразу підпишіться , що ви з ними. ******* на верх, це для вас, як колищній начпрод, у якого особовий склад ніколи не скаржився на забезпечення, при бажанні звертайтесь, надам контакти. Нічого собі не придумайте, просто питайте. Як найменьше прокладок, тім краще, так званий дот, це є діверсія, умерова, жмаділова, сорян їх господарів. Хто, це, компентентні органи, хай шукають.
Пан Федоров не звертай те уваги на коментарі в цензорі спокійно працюйте,, системно, все вийде.
24.02.2026 20:38 Відповісти
Жумажопов теж краде?
24.02.2026 21:33 Відповісти
а де ж, блеат, ці полум"яні патріоти киримли джемілєв та чубаров? говорять вони багато та правильно. але за весь час ані про умерова, ані про жумаділова ні слова. тобто повністю згодні з їх діями? чи неможна перед гяурами обговорювати єдиновірців?
25.02.2026 08:28 Відповісти
Раз їх влаштовує, то нормально. Якщо військові не застелили постачальника як собаку, то хай їдять
26.02.2026 16:52 Відповісти
 
 