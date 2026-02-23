Майор тилу однієї з бригад ДШВ фігурує у справі "Буського консервного заводу", який пов’язаний з групою Гринкевичів

Майор тилу однієї з бригад ДШВ, якого підозрюють у хабарництві та шахрайстві, працював із тим самим заводом, який був посередником і в родини Гринкевичів.

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко для Цензор.НЕТ.

Подробиці

Вона нагадала, що раніше ДБР повідомило про підозру начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад Збройних Сил за фактом незаконного збагачення.

"Під час розслідування виявлено масштабну корупційну схему при постачанні харчів для ЗСУ у Дніпропетровській області. Начпрод підписував фіктивні накладні постачальнику харчів, а натомість отримував 50% прибутку від схеми. Крали щонайменше мільйон гривень на тиждень", - зазначила Ніколаєнко.

Згодом стало відомо, що йдеться про майора Костянтина Свиридова. Працював майор з тим самим заводом, який був посередником і в Гринкевичів.

Йдеться про "Буський консервний завод". 

На початку 2025 року Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) на запит від ДП "Державний оператор тилу" отримала відповідь, що БКЗ має найбільшу кількість скарг на якість продукції.

За інформацією Цензор.НЕТ, фігурантами справи є начальник продовольчої служби 25-ї ОДШБр Свиридов Костянтин Григорович.

"Буський консервний завод" роками постачає товари для ЗСУ. І давно отримав специфічну славу. Зокрема, через якість своєї тушонки.

На початку повномасштабного вторгнення "Буський" був лише підрядником знаменитої "Трейд лайнс рітейл". Це компанія з групи Гринкевичів. Більше того, коли над майном Гринкевичів навис арешт, то його дружина передала чотири квартири сім’ї у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що унеможливило їхній арешт, писало у своєму розслідуванні hromadske.

А передала вона їх якраз власнику "БЗК" Лапшину. У 2024 Буський консервний завод повертається до списку постачальників "Державного оператора тилу", - зазначила Ніколаєнко.

Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ "Хата на Балі за гнилі овочі для солдатів: як Буський консервний виростив нового Гринкевича".

Що передувало?

  • 9 лютого Офіс Генпрокурора повідомив, що начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.
  • Під час обшуків у нього вилучили $51 тис., 2,1 тис. євро та 201 тис. грн, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.
  • У його заступниці також були вилучені боргові розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.
  • У командуванні ДШВ відреагували на затримання начальника продовольчої служби тилу, заявивши, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.
  • Відомо, що він вийшов під заставу.
  • Згодом майору повідомили про ще одну підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень

закупівлі (3718) ДШВ Десантно-штурмові війська (471) Гринкевич Ігор (60) Гринкевич Роман (13)
Топ коментарі
+10
Я правильно розумію? Отаке бидло у вигляді професійних військових у кількості сотнями тисяч сидить по тилам, і краде... в той час як бусифікують всіх підряд цивільних?
23.02.2026 11:09
23.02.2026 11:09 Відповісти
+4
Гірше кацапів....гниди!
23.02.2026 10:52
23.02.2026 10:52 Відповісти
+2
23.02.2026 11:36
23.02.2026 11:36 Відповісти
23.02.2026 10:52
23.02.2026 11:09
А винні в цьому Трамп та "ухилянти".
23.02.2026 11:52
23.02.2026 11:52 Відповісти
Майор тилу - це військове звання чи посада?
23.02.2026 11:27
23.02.2026 11:27 Відповісти
Це узаконений ухилянт.
23.02.2026 11:51
23.02.2026 11:51 Відповісти
23.02.2026 11:36
23.02.2026 11:36 Відповісти
"...Для штурма Погостища предназначался штрафной батальон, сокращенно ШБ, или «школа баянистов», как называли его в шутку солдаты. На этот раз в батальоне были не профессиональные уголовники, дезертиры или самострелы, а разжалованные, проворовавшиеся интенданты, хозяйственники и прочая тыловая сволочь. Они получили по десять-пятнадцать лет тюрьмы, замененной теперь штрафбатом. Как же надо было бессовестно воровать, чтобы попасться! Это были дяди лет по тридцать-сорок, а иногда и старше. С холеными, жирными мордами, двойными подбородками и толстыми животами. Они щеголяли модными, сшитыми на заказ шинелями, красивыми фуражками. Только вместо сапог на них были обычные грубые солдатские ботинки с обмотками...". " Воспоминания о войне" Н.Никулин.
23.02.2026 11:54
23.02.2026 11:54 Відповісти
Страшна книга. Важко уявити всі ті події, а ще й враховуючи що автор, з його ж слів, найжахливіші речі до книги не додав.
23.02.2026 12:03
23.02.2026 12:03 Відповісти
Ой, как удобно!
23.02.2026 12:02
23.02.2026 12:02 Відповісти
І це простий сраний майор. Можна уявити собі, як косять капусту вищі чини.
23.02.2026 12:15
23.02.2026 12:15 Відповісти
Звісно бухгалтерія не в темі, і начальник тилу нічого не знав, і начальник логістики...і продовольча служба корпусу нічого не знала, а тим більше продслужба оперативного командування
23.02.2026 14:00
23.02.2026 14:00 Відповісти
 
 