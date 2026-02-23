РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8314 посетителей онлайн
Новости Закупка продуктов питания для ВСУ Дело Гринкевичей
2 204 11

Майор тыла одной из бригад ДШВ фигурирует в деле "Буского консервного завода", который связан с группой Гринкевичей

Майор тыла связан с заводом, который был посредником Гринкевичей

Майор тыла одной из бригад ДШВ, подозреваемый во взяточничестве и мошенничестве, работал с тем же заводом, который был посредником и в семье Гринкевичей.

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко для Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Она напомнила, что ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад Вооруженных Сил по факту незаконного обогащения.

"В ходе расследования выявлена масштабная коррупционная схема при поставке продовольствия для ВСУ в Днепропетровской области. Начпрод подписывал фиктивные накладные поставщику продовольствия, а взамен получал 50% прибыли от схемы. Крали не менее миллиона гривен в неделю", - отметила Николаенко.

Впоследствии стало известно, что речь идет о майоре Константине Свиридове. Майор работал с тем же заводом, который был посредником и у Гринкевичей.

Речь идет о "Буском консервном заводе". 

В начале 2025 года Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) на запрос от ГП "Государственный оператор тыла" получила ответ, что БКЗ имеет наибольшее количество жалоб на качество продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставщица "яиц по 17 грн" для ВСУ Глиняна продолжает жить в Хорватии: ее зять избежал ареста средств

По информации Цензор.НЕТ, фигурантами дела являются начальник продовольственной службы 25-й ОДШБр Свиридов Константин Григорьевич.

"Буский консервный завод" годами поставляет товары для ВСУ. И давно получил специфическую славу. В частности, из-за качества своей тушенки.

В начале полномасштабного вторжения "Бусский" был лишь подрядчиком знаменитой "Трейд лайнс ритейл". Это компания из группы Гринкевичей. Более того, когда над имуществом Гринкевичей навис арест, его жена передала четыре квартиры семьи в Киеве и Львове в залог по кредитным соглашениям, что сделало невозможным их арест, писало в своем расследовании hromadske.

А передала она их как раз владельцу "БЗК" Лапшину. В 2024 году Буский консервный завод возвращается в список поставщиков "Государственного оператора тыла", - отметила Николаенко.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Дом на Бали за гнилые овощи для солдат: как Буский консервный вырастил нового Гринкевича".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении руководителям ГСЧС Хмельницкой области за некачественные защитные комплекты на 14 млн грн, - ГБР. ФОТО

Что предшествовало?

  • 9 февраля Офис Генпрокурора сообщил, что начальника продовольственной службы тыла одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ подозревают в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы.
  • Во время обысков у него изъяли $51 тыс., 2,1 тыс. евро и 201 тыс. грн, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.
  • У его заместительницы также были изъяты долговые расписки на 20 тыс. долларов США, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.
  • В командовании ВШС отреагировали на задержание начальника продовольственной службы тыла, заявив, что придерживаются принципа нулевой терпимости к коррупции.
  • Известно, что он вышел под залог.
  • Впоследствии майору сообщили о еще одном подозрении. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 9 млн гривен.

Читайте: Предприятие Минобороны заказало сухпайки на 100 миллионов: Стоимость выросла за год в полтора раза

Автор: 

закупки (322) ДШВ Десантно-штурмовые войска (235) Гринкевич Игорь (26) Гринкевич Роман (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Я правильно розумію? Отаке бидло у вигляді професійних військових у кількості сотнями тисяч сидить по тилам, і краде... в той час як бусифікують всіх підряд цивільних?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:09 Ответить
+4
Гірше кацапів....гниди!
показать весь комментарий
23.02.2026 10:52 Ответить
+2
Крали щонайменше мільйон гривень на тиждень", - зазначила Ніколаєнко Джерело: https://censor.net/ua/n3601942
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3601942
показать весь комментарий
23.02.2026 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гірше кацапів....гниди!
показать весь комментарий
23.02.2026 10:52 Ответить
Я правильно розумію? Отаке бидло у вигляді професійних військових у кількості сотнями тисяч сидить по тилам, і краде... в той час як бусифікують всіх підряд цивільних?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:09 Ответить
А винні в цьому Трамп та "ухилянти".
показать весь комментарий
23.02.2026 11:52 Ответить
Майор тилу - це військове звання чи посада?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:27 Ответить
Це узаконений ухилянт.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:51 Ответить
Крали щонайменше мільйон гривень на тиждень", - зазначила Ніколаєнко Джерело: https://censor.net/ua/n3601942
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3601942
показать весь комментарий
23.02.2026 11:36 Ответить
"...Для штурма Погостища предназначался штрафной батальон, сокращенно ШБ, или «школа баянистов», как называли его в шутку солдаты. На этот раз в батальоне были не профессиональные уголовники, дезертиры или самострелы, а разжалованные, проворовавшиеся интенданты, хозяйственники и прочая тыловая сволочь. Они получили по десять-пятнадцать лет тюрьмы, замененной теперь штрафбатом. Как же надо было бессовестно воровать, чтобы попасться! Это были дяди лет по тридцать-сорок, а иногда и старше. С холеными, жирными мордами, двойными подбородками и толстыми животами. Они щеголяли модными, сшитыми на заказ шинелями, красивыми фуражками. Только вместо сапог на них были обычные грубые солдатские ботинки с обмотками...". " Воспоминания о войне" Н.Никулин.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:54 Ответить
Страшна книга. Важко уявити всі ті події, а ще й враховуючи що автор, з його ж слів, найжахливіші речі до книги не додав.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:03 Ответить
Ой, как удобно!
показать весь комментарий
23.02.2026 12:02 Ответить
І це простий сраний майор. Можна уявити собі, як косять капусту вищі чини.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:15 Ответить
Звісно бухгалтерія не в темі, і начальник тилу нічого не знав, і начальник логістики...і продовольча служба корпусу нічого не знала, а тим більше продслужба оперативного командування
показать весь комментарий
23.02.2026 14:00 Ответить
 
 