Майор тыла одной из бригад ДШВ фигурирует в деле "Буского консервного завода", который связан с группой Гринкевичей

Майор тыла одной из бригад ДШВ, подозреваемый во взяточничестве и мошенничестве, работал с тем же заводом, который был посредником и в семье Гринкевичей.

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко для Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад Вооруженных Сил по факту незаконного обогащения.

"В ходе расследования выявлена масштабная коррупционная схема при поставке продовольствия для ВСУ в Днепропетровской области. Начпрод подписывал фиктивные накладные поставщику продовольствия, а взамен получал 50% прибыли от схемы. Крали не менее миллиона гривен в неделю", - отметила Николаенко.

Впоследствии стало известно, что речь идет о майоре Константине Свиридове. Майор работал с тем же заводом, который был посредником и у Гринкевичей.

Речь идет о "Буском консервном заводе".

В начале 2025 года Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) на запрос от ГП "Государственный оператор тыла" получила ответ, что БКЗ имеет наибольшее количество жалоб на качество продукции.

По информации Цензор.НЕТ, фигурантами дела являются начальник продовольственной службы 25-й ОДШБр Свиридов Константин Григорьевич.

"Буский консервный завод" годами поставляет товары для ВСУ. И давно получил специфическую славу. В частности, из-за качества своей тушенки.

В начале полномасштабного вторжения "Бусский" был лишь подрядчиком знаменитой "Трейд лайнс ритейл". Это компания из группы Гринкевичей. Более того, когда над имуществом Гринкевичей навис арест, его жена передала четыре квартиры семьи в Киеве и Львове в залог по кредитным соглашениям, что сделало невозможным их арест, писало в своем расследовании hromadske.

А передала она их как раз владельцу "БЗК" Лапшину. В 2024 году Буский консервный завод возвращается в список поставщиков "Государственного оператора тыла", - отметила Николаенко.

Что предшествовало?

9 февраля Офис Генпрокурора сообщил, что начальника продовольственной службы тыла одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ подозревают в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы.

Во время обысков у него изъяли $51 тыс., 2,1 тыс. евро и 201 тыс. грн, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США.

У его заместительницы также были изъяты долговые расписки на 20 тыс. долларов США, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

В командовании ВШС отреагировали на задержание начальника продовольственной службы тыла, заявив, что придерживаются принципа нулевой терпимости к коррупции.

Известно, что он вышел под залог.

Впоследствии майору сообщили о еще одном подозрении. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 9 млн гривен.

