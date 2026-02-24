Россия атакует Украину ударными дронами вечером 24 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Вечером 24 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:06 - несколько вражеских БПЛА в Черном море вектором движения на Николаевщину.
В 19:10 - БПЛА на Харьковщине в направлении н.п.Ольшаны/Пересечное.
В 19:15 - БПЛА на Чугуев с востока.
В 19:16 - группа БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку.
В 19:19 - БПЛА на Харьков с востока.
Обновленная информация
В 19:21 - группа БПЛА из Белгородской обл., рф на север Харьковщины.
В 19:23 - БПЛА на юге Николаевщины курсом на Николаев.
В 19:43 - БПЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.
В 20:05 - БПЛА на Одесщине, курс на н.п. Килия.
Обновленная информация
В 20:16 - cообщалось о БПЛА в Одесской области, курсом на Измаил.
В 20:20 - группа БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
В 20:25 - БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.
В 20:27 - БПЛА на севере от н.п. Корюковка в Черниговской области, курс на запад.
В 20:50 - БПЛА в Черном море вектором движения на Николаевщину.
В 21:09 - БПЛА на Черниговщине, курс на/мимо Носовку и БПЛА на востоке Харьковщины в направлении н.п. Пролесное.
В 21:20 - БПЛА на севере Херсонщины курсом на Николаевщину.
В 21:27 - БПЛА на севере Херсонщины сменил курс на Херсон.
В 21:29 - активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 21:33 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину и Запорожье.
В 21:37 - Харьковщина: группа БпЛА на Безлюдовку/Васищево.
В 21:43 - БПЛА в р-не. н.п. Снигиревки (Николаевщина), курс северный.
В 21:58 - БПЛА на севере Донетчины, курс юго-западный.
Обновленная информация
В 22:14 - пуски КАБ на границе Запорожской и Донецкой области, курсом на юг Днепропетровщины.
В 22:20 - пуски КАБ на Донетчину.
В 22:46 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Обновленная информация
В 22:53 - Николаев: в районе города - вражеский БПЛА.
В 23:00 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
В 23:08 - группа БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее Россия дронами атаковала газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области.
