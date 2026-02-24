РУС
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 24 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Атака шахидов вечером 24 февраля

Вечером 24 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 19:06 - несколько вражеских БПЛА в Черном море вектором движения на Николаевщину.

В 19:10 - БПЛА на Харьковщине в направлении н.п.Ольшаны/Пересечное.

В 19:15 - БПЛА на Чугуев с востока.

В 19:16 - группа БПЛА на севере Сумской области курсом на Шостку.

В 19:19 - БПЛА на Харьков с востока.

Обновленная информация

В 19:21 - группа БПЛА из Белгородской обл., рф на север Харьковщины.

В 19:23 - БПЛА на юге Николаевщины курсом на Николаев.

В 19:43 - БПЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.

В 20:05 - БПЛА на Одесщине, курс на н.п. Килия.

Обновленная информация

В 20:16 - cообщалось о БПЛА в Одесской области, курсом на Измаил.

В 20:20 - группа БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

В 20:25 - БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.

В 20:27 - БПЛА на севере от н.п. Корюковка в Черниговской области, курс на запад.

В 20:50 - БПЛА в Черном море вектором движения на Николаевщину.

В 21:09 - БПЛА на Черниговщине, курс на/мимо Носовку и БПЛА на востоке Харьковщины в направлении н.п. Пролесное.

В 21:20 - БПЛА на севере Херсонщины курсом на Николаевщину.

В 21:27 - БПЛА на севере Херсонщины сменил курс на Херсон.

В 21:29 - активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:33 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину и Запорожье.

В 21:37 - Харьковщина: группа БпЛА на Безлюдовку/Васищево.

В 21:43 - БПЛА в р-не. н.п. Снигиревки (Николаевщина), курс северный.

В 21:58 - БПЛА на севере Донетчины, курс юго-западный.

Обновленная информация

В 22:14 - пуски КАБ на границе Запорожской и Донецкой области, курсом на юг Днепропетровщины.

В 22:20 - пуски КАБ на Донетчину.

В 22:46 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Обновленная информация

В 22:53 - Николаев: в районе города - вражеский БПЛА.

В 23:00 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

В 23:08 - группа БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее Россия дронами атаковала газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области.

Читайте также: Россия с начала полномасштабной войны осуществила 5796 атак на энергетику Украины, - Шмыгаль

