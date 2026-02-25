Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 24 лютого, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Увечері 24 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих БпЛА

О 19:06 - Декілька ворожих БпЛА у Чорному морі вектором руху на Миколаївщину.

О 19:10 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани/Пересічне.

О 19:15 - БпЛА на Чугуїв зі сходу.

О 19:16 - Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

О 19:19 - БпЛА на Харків зі сходу.

О 19:21 - Група БпЛА з Бєлгородської обл., рф на північ Харківщини.

О 19:23 - БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Миколаїв.

О 19:43 - БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

О 20:05 - БпЛА на Одещині, курс на н.п. Кілія.

О 20:16 - Повідомлялося про БпЛА на Одещині, курсом на Ізмаїл.

О 20:20 - Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 20:25 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

О 20:27 - БпЛА на півночі від н.п. Корюківка на Чернігівщині, курс на захід.

О 20:50 - БпЛА у Чорному морі вектором руху на Миколаївщину.

О 21:09 - БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Носівку та БпЛА на сходіі Харківщини в напрямку н.п. Пролісне.

О 21:20 - БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 21:27 - БпЛА на півночі Херсонщини змінив курс на Херсон.

О 21:29 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Запоріжжя.

О 21:37 - Харківщина - група БпЛА на Безлюдівку/Васищеве.

О 21:43 - БпЛА в р-ні. н.п. Снігурівка (Миколаївщина) курс північний.

О 21:58 - БпЛА на півночі Донеччини курс південно-західний.

О 22:14 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південь Дніпропетровщини.

О 22:20 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:46 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 22:53 - Миколаїв - в районі міста ворожий БпЛА.

О 23:00 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

О 23:08 - Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.

О 23:27 - БпЛА на півночі Черкащини курс південно-західний.

О 23:29 - БпЛА на Харківщині повз н.п.Коломак в напрямку Полтавщини.

О 00:19 - БпЛА на Харківщині, поблизу н.п. Малинівка, курсом на Харків.

О 00:39 - БпЛА на Харківщині повз н.п.Коломак в напрямку Полтавщини.

О 01:32 - БпЛА у Чорному морі вектором руху на Миколаївщину.

О 01:34 - БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей курс північно-західний.

О 01:37 - Харківщина: БпЛА в напрямку н.п. Пролісне зі сходу.

Раніше Росія дронами атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області.

