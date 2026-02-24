С начала суток произошло 143 боестолкновения, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 143 боевых столкновеления.



Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4315 дронов-камикадзе и осуществил 2395 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - с применением РСЗО. Общее количество боестолкновений - семь.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча, Синельниково и Малая Вовча. Активных штурмовых действий сейчас не фиксируется.



На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного и Куриловки. Три атаки уже отбиты.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в районах Шийковки, Дробышево, Ставков, Новосергиевки и Степового. Две штурмовые операции продолжаются.



На Славянском направлении противник девять раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закитного. Одна атака продолжается.



На Краматорском направлении агрессор атаковал дважды, в районе Новодмитровки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Плещиевка, Бересток, Ильиновка и Степановка. Бой продолжается.



На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и Гришино. Одна попытка оккупантов улучшить свое положение еще продолжается.



По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 11 - ранено; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и два укрытия, повреждены четыре пушки, четыре единицы автомобильного транспорта и пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 152 БПЛА различных типов.

Ситуация на Днепропетровщине

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону Тернового, Нового Запорожья и Злагоды. Одна из этих попыток еще продолжается.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов: в районе Зализнычного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя. Четыре штурма не завершены.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал в районах Степногорска, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.