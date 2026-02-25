Украина и Хорватия углубляют партнерство в сфере гуманитарного разминирования

Украина и Хорватия усиливают сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования и энергетической поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

По словам Свириденко, в рамках Соглашения о сотрудничестве в области противоминной деятельности Украина уже получила 69 машин DOK-ING, которые работают над очисткой территорий. Недавно была передана дополнительная партия разминирующей техники.

"Мы углубляем партнерство в сфере гуманитарного разминирования. Украина получила 69 машин DOK-ING, которые активно работают для восстановления наших земель. Спасибо за поставку дополнительной партии техники", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что Хорватия имеет собственный опыт послевоенного восстановления и наработки в сфере разминирования и реабилитации ветеранов.

Разминирование и поддержка ветеранов

Стороны обсудили расширение сотрудничества в гуманитарном разминировании и реабилитационных программах для украинских военных. Часть раненых защитников уже проходит лечение и восстановление в Хорватии.

Украинская сторона подчеркивает, что этот опыт важен для ускорения очистки деоккупированных территорий и возвращения общин к безопасной жизни.

Энергетическая безопасность и межправительственное сотрудничество

Отдельное внимание уделили вопросам энергетической безопасности Европы и уменьшению зависимости от российских энергоносителей. Хорватия предоставила Украине дополнительную помощь, в частности взнос в размере 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, а также передала трансформаторы и генераторы.

Свириденко отметила, что украинская энергосистема подвергается ежедневным атакам, однако государство продолжает работать над альтернативными путями поставки энергоресурсов.

Кроме того, стороны договорились начать подготовку к проведению совместной межправительственной комиссии и обеспечить участие Украины в саммите инициативы Трех морей.

К слову, Свириденко недавно заявила, что правительство совместно с регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости страны и подготовкой к следующему отопительному сезону.

