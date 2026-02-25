РУС
Украина и Хорватия углубляют партнерство в сфере гуманитарного разминирования

Сотрудничество Украины и Хорватии по разминированию

Украина и Хорватия усиливают сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования и энергетической поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

По словам Свириденко, в рамках Соглашения о сотрудничестве в области противоминной деятельности Украина уже получила 69 машин DOK-ING, которые работают над очисткой территорий. Недавно была передана дополнительная партия разминирующей техники.

"Мы углубляем партнерство в сфере гуманитарного разминирования. Украина получила 69 машин DOK-ING, которые активно работают для восстановления наших земель. Спасибо за поставку дополнительной партии техники", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что Хорватия имеет собственный опыт послевоенного восстановления и наработки в сфере разминирования и реабилитации ветеранов.

Разминирование и поддержка ветеранов

Стороны обсудили расширение сотрудничества в гуманитарном разминировании и реабилитационных программах для украинских военных. Часть раненых защитников уже проходит лечение и восстановление в Хорватии.

Украинская сторона подчеркивает, что этот опыт важен для ускорения очистки деоккупированных территорий и возвращения общин к безопасной жизни.

Энергетическая безопасность и межправительственное сотрудничество

Отдельное внимание уделили вопросам энергетической безопасности Европы и уменьшению зависимости от российских энергоносителей. Хорватия предоставила Украине дополнительную помощь, в частности взнос в размере 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, а также передала трансформаторы и генераторы.

Свириденко отметила, что украинская энергосистема подвергается ежедневным атакам, однако государство продолжает работать над альтернативными путями поставки энергоресурсов.

Кроме того, стороны договорились начать подготовку к проведению совместной межправительственной комиссии и обеспечить участие Украины в саммите инициативы Трех морей.

Хорватия (59) энергетика (1280) разминирование (185) Свириденко Юлия (304)
Із квітня 2022 року район замінування на півночі країни не розмінований! Так, розпочали роботи, але до кінця кінця не видно... Якось ТАК!
25.02.2026 00:10 Ответить
 
 