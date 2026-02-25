Враг атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаева и области
Войска РФ атаковали объекты критической и транспортной инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Ночью и под утро враг атаковал область БПЛА типа "Shahed 131/136". Под ударом оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры г. Николаева и Вознесенского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Как сообщалось, с вечера 24 февраля продолжалась атака российских дронов на украинские города.
