Враг атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаева и области

Войска РФ атаковали объекты критической и транспортной инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Ночью и под утро враг атаковал область БПЛА типа "Shahed 131/136". Под ударом оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры г. Николаева и Вознесенского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Как сообщалось, с вечера 24 февраля продолжалась атака российских дронов на украинские города.

