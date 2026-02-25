РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Николаевщины
658 3

Враг атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаева и области

Шахед над Николаевом

Войска РФ атаковали объекты критической и транспортной инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

"Ночью и под утро враг атаковал область БПЛА типа "Shahed 131/136". Под ударом оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры г. Николаева и Вознесенского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Николаев и районы БпЛА: повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие

Никаких подробностей на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Как сообщалось, с вечера 24 февраля продолжалась атака российских дронов на украинские города.

Читайте: Россияне ударили по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных: пострадали два человека

Автор: 

Николаев (465) Николаевская область (587) обстрел (15059) дроны (4802) Шахед (1691) Николаевский район (160)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
марна праця ,в мене світло є
показать весь комментарий
25.02.2026 07:51 Ответить
Тільки- що знову сволота пролетіла.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:16 Ответить
останнім часом мене більше не шахеди дратують, а питання підорів в коментах ФБ "зачєм сбівать над городом?"
показать весь комментарий
25.02.2026 22:56 Ответить
 
 