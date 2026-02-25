Ворог атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаєва та області

Війська РФ атакували об’єкти критичної та транспортної інфраструктури в Миколаєві та Миколаївській області за допомогою ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Вночі та під ранок ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебували об’єкти критичної та транспортної інфраструктури м. Миколаєва та Вознесенського району. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Жодних подробиць на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, з вечера 24 лютого тривала атака російських дронів на українські міста.

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