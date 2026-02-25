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Новини Обстріли Миколаївщини
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Ворог атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаєва та області

Шахед над Миколаєвом

Війська РФ атакували об’єкти критичної та транспортної інфраструктури в Миколаєві та Миколаївській області за допомогою ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Вночі та під ранок ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебували об’єкти критичної та транспортної інфраструктури м. Миколаєва та Вознесенського району. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Миколаїв та райони: пошкоджено житло та об’єкти критичної інфраструктури, є постраждалі

Жодних подробиць на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, з вечера 24 лютого тривала атака російських дронів на українські міста.

Читайте: Росіяни вдарили по Миколаєву під час акції на підтримку військовополонених: постраждали дві людини

Автор: 

Миколаїв (1903) Миколаївська область (2452) обстріл (34320) дрони (8331) Шахед (2239) Миколаївський район (212)
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марна праця ,в мене світло є
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25.02.2026 07:51 Відповісти
Тільки- що знову сволота пролетіла.
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25.02.2026 08:16 Відповісти
останнім часом мене більше не шахеди дратують, а питання підорів в коментах ФБ "зачєм сбівать над городом?"
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25.02.2026 22:56 Відповісти
 
 