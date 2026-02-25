Мать убитой в США украинки Заруцкой пригласили в Конгресс: Трамп пообещал справедливость

Мать убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой пригласили в Конгресс США, где с ежегодным обращением выступал Дональд Трамп.

Что известно?

"Сегодня вечером к нам присоединилась женщина, которая прошла через настоящий ад, - Анна Заруцкая. В 2022 году она вместе со своей прекрасной дочерью - такой красивой, необыкновенно красивой молодой женщиной - Ириной сбежала из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками недалеко от Шарлотта, штат Северная Каролина", - отметил лидер США во время выступления.

Трамп напомнил, что прошлым летом Ирина возвращалась домой на поезде, когда мужчина, которого ранее более 10 раз задерживали и освобождали без залога, напал на женщину и смертельно ранил ее ножом.

"Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на свободу, чтобы убивать в Америке — он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", - добавил он.

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

