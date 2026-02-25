РУС
Мать убитой в США украинки Заруцкой пригласили в Конгресс: Трамп пообещал справедливость

Убийство Ирины Заруцкой: маму пригласили в Конгресс

Мать убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой пригласили в Конгресс США, где с ежегодным обращением выступал Дональд Трамп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня вечером к нам присоединилась женщина, которая прошла через настоящий ад, - Анна Заруцкая. В 2022 году она вместе со своей прекрасной дочерью - такой красивой, необыкновенно красивой молодой женщиной - Ириной сбежала из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками недалеко от Шарлотта, штат Северная Каролина", - отметил лидер США во время выступления.

Трамп напомнил, что прошлым летом Ирина возвращалась домой на поезде, когда мужчина, которого ранее более 10 раз задерживали и освобождали без залога, напал на женщину и смертельно ранил ее ножом.

"Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на свободу, чтобы убивать в Америке — он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", - добавил он.

Читайте: Мурал в честь убитой украинской беженки Заруцкой появился в США. ФОТОрепортаж

Убийство Ирины Заруцкой

  • Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
  • По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
  • Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.
  • На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
  • Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Читайте также: Трамп о войне в Украине: Я буду добиваться мира

+20
Трагедію окремої української сім'ї в США Трампон вирішив перетворити на дешевий спектакль, аби відвернути увагу від початку відліку 5-го року війни його друзяки Х-уйла проти України.
+12
Трамп позбавлений емпатії. Він жодного разу не згадав про вбитих цивільних українців під час цілодобових обстрілів. Він говорить лише про солдат, до речі про орків, а не про військових ЗСУ.
+9
Піар
Жест красивий, але не більше того.
Трамп та справедливість
Це ж так само було у вересні 2025-го після удара кацапів по Ярової, коли загинули більше 20 людей, які в більшості були пенсіонери, що отримували пенсію. Тоді трумп типу відморозився, але "випадково" згадав про вбивство українки, що відбулося за кілька тижнів до цього. Виродок, що з нього взяти.
ІСЕ знає? чи їй видадуть іменний жетон на невідлов?
Піар
Цікаво - на смерті одної українки піариться бо вона блондинка яку убив негр, але десятки тисяч погибли українців бо

- блокував зброю коли була облога Авдіївки
- зараз блокує види озброєнь
- зупинив всю допомогу США
Найбільший парадокс - ТРАМП ОБІЦЯВ...". Сарказм вищої проби...
Бідну матір трампон і його поплічники будуть використовувавти для своєї реклами. Краще не їхати
У відео чомусь показували іншу жінку( білявку), як маму вбитої Ірини. Тут на фото інша жінка. То хто з них мама?
А Тромб не сказав що ця жінка втекла з України тому що друг Тромба Х'уйло напав на Україну і знищив її будинок? А Тромб заблокував Україні постачання зброї щоб захистити домівку цієї жінки. Тромб вбив би ще й цю маму аби підняти собі рейтинги.
Маму убитої у США українки Заруцької запросили до Конгресу: Трамп пообіцяв справедливість ..."СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТРАМПА" КУЙЛО ВЖЕ 9 МІСЯЦЬ ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ...."
Трамп це кончана мразь. Найдіть до нього не піарьте цю суку мерзену
