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Новини Вбивство українки в США
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Маму убитої у США українки Заруцької запросили до Конгресу: Трамп пообіцяв справедливість

Вбивство Ірини Заруцької: маму запросили до Конгресу

Маму убитої в США української біженки Ірини Заруцької запросили до Конгресу США, де зі щорічним зверненням виступав Дональд Трамп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні ввечері до нас приєдналася жінка, яка пройшла крізь справжнє пекло, - Анна Заруцька. У 2022 році вона разом зі своєю прекрасною донькою - такою красивою, надзвичайно красивою молодою жінкою - Іриною втекла з охопленої війною України, щоб жити з родичами поблизу Шарлотта, штат Північна Кароліна", - зазначив лідер США під час виступу.

Трамп нагадав, що минулого літа Ірина поверталася додому потягом, коли чоловік, якого раніше понад 10 разів затримували та звільняли без застави, напав на жінку та смертельно поранив її ножем.

"Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці — він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини", - додав він.

Читайте: Мурал на честь убитої української біженки Заруцької з’явився у США. ФОТОрепортаж

Убивство Ірини Заруцької

  • Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
  • За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
  • Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
  • На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

Також читайте: Трамп про війну в Україні: Я домагатимуся миру

Автор: 

США (26673) вбивство (3271) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
+20
Трагедію окремої української сім'ї в США Трампон вирішив перетворити на дешевий спектакль, аби відвернути увагу від початку відліку 5-го року війни його друзяки Х-уйла проти України.
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25.02.2026 09:02 Відповісти
+12
Трамп позбавлений емпатії. Він жодного разу не згадав про вбитих цивільних українців під час цілодобових обстрілів. Він говорить лише про солдат, до речі про орків, а не про військових ЗСУ.
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25.02.2026 09:21 Відповісти
+9
Піар
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25.02.2026 09:05 Відповісти
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Жест красивий, але не більше того.
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25.02.2026 08:59 Відповісти
Трамп та справедливість
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25.02.2026 09:00 Відповісти
Трагедію окремої української сім'ї в США Трампон вирішив перетворити на дешевий спектакль, аби відвернути увагу від початку відліку 5-го року війни його друзяки Х-уйла проти України.
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25.02.2026 09:02 Відповісти
Це ж так само було у вересні 2025-го після удара кацапів по Ярової, коли загинули більше 20 людей, які в більшості були пенсіонери, що отримували пенсію. Тоді трумп типу відморозився, але "випадково" згадав про вбивство українки, що відбулося за кілька тижнів до цього. Виродок, що з нього взяти.
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25.02.2026 13:08 Відповісти
ІСЕ знає? чи їй видадуть іменний жетон на невідлов?
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25.02.2026 09:05 Відповісти
Піар
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25.02.2026 09:05 Відповісти
Цікаво - на смерті одної українки піариться бо вона блондинка яку убив негр, але десятки тисяч погибли українців бо

- блокував зброю коли була облога Авдіївки
- зараз блокує види озброєнь
- зупинив всю допомогу США
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25.02.2026 09:14 Відповісти
Трамп позбавлений емпатії. Він жодного разу не згадав про вбитих цивільних українців під час цілодобових обстрілів. Він говорить лише про солдат, до речі про орків, а не про військових ЗСУ.
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25.02.2026 09:21 Відповісти
Найбільший парадокс - ТРАМП ОБІЦЯВ...". Сарказм вищої проби...
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25.02.2026 09:29 Відповісти
Бідну матір трампон і його поплічники будуть використовувавти для своєї реклами. Краще не їхати
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25.02.2026 09:39 Відповісти
У відео чомусь показували іншу жінку( білявку), як маму вбитої Ірини. Тут на фото інша жінка. То хто з них мама?
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25.02.2026 09:46 Відповісти
А Тромб не сказав що ця жінка втекла з України тому що друг Тромба Х'уйло напав на Україну і знищив її будинок? А Тромб заблокував Україні постачання зброї щоб захистити домівку цієї жінки. Тромб вбив би ще й цю маму аби підняти собі рейтинги.
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25.02.2026 10:31 Відповісти
Маму убитої у США українки Заруцької запросили до Конгресу: Трамп пообіцяв справедливість ..."СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТРАМПА" КУЙЛО ВЖЕ 9 МІСЯЦЬ ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ...."
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25.02.2026 10:35 Відповісти
Трамп це кончана мразь. Найдіть до нього не піарьте цю суку мерзену
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25.02.2026 11:26 Відповісти
 
 