Маму убитої у США українки Заруцької запросили до Конгресу: Трамп пообіцяв справедливість

Маму убитої в США української біженки Ірини Заруцької запросили до Конгресу США, де зі щорічним зверненням виступав Дональд Трамп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні ввечері до нас приєдналася жінка, яка пройшла крізь справжнє пекло, - Анна Заруцька. У 2022 році вона разом зі своєю прекрасною донькою - такою красивою, надзвичайно красивою молодою жінкою - Іриною втекла з охопленої війною України, щоб жити з родичами поблизу Шарлотта, штат Північна Кароліна", - зазначив лідер США під час виступу.

Трамп нагадав, що минулого літа Ірина поверталася додому потягом, коли чоловік, якого раніше понад 10 разів затримували та звільняли без застави, напав на жінку та смертельно поранив її ножем.

"Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці — він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини", - додав він.

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Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

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