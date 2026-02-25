Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Украине надежных гарантий безопасности
Парламент Канады принял постановление с рекомендацией предоставить Украине надежные гарантии безопасности.
Внесенное депутатом Иваном Бейкером постановление получило единодушную поддержку членов Палаты общин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Палата общин поддерживает предоставление Украине надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности", - говорится в тексте документа.
Призыв к РФ
Кроме этого, парламентарии призвали РФ прекратить агрессию против Украины и вывести войска с территории страны.
"Палата общин решительно осуждает постоянные и преднамеренные удары России по энергетической инфраструктуре, лишающие граждан тепла, электроэнергии и доступа к базовым услугам", - утверждается в постановлении.
Поддержка Украины
Депутаты также "подтвердили непоколебимую поддержку правительством Канады Украины, ее территориальной целостности, независимости и суверенитета в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".
Отметим, что принятое постановление не является юридически обязательным для правительства, но выражает политическую волю парламента.
А що таке гарантії безпеки ?
Це озабочення на Радбезі Оон, який завжди буде з ВЕТО кнр і рф, в нинішній конфігурації ??
Ну й у нас те саме: на словах жодного дюйму землі не віддамо!!! На ділі: міндіч, фаерпойнт, арахамб, чєбурєк, єрмак