Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Украине надежных гарантий безопасности

Парламент Канады принял постановление с рекомендацией предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Внесенное депутатом Иваном Бейкером постановление получило единодушную поддержку членов Палаты общин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Палата общин поддерживает предоставление Украине надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности", - говорится в тексте документа.

Призыв к РФ

Кроме этого, парламентарии призвали РФ прекратить агрессию против Украины и вывести войска с территории страны.

"Палата общин решительно осуждает постоянные и преднамеренные удары России по энергетической инфраструктуре, лишающие граждан тепла, электроэнергии и доступа к базовым услугам", - утверждается в постановлении.

Поддержка Украины

Депутаты также "подтвердили непоколебимую поддержку правительством Канады Украины, ее территориальной целостности, независимости и суверенитета в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

Отметим, что принятое постановление не является юридически обязательным для правительства, но выражает политическую волю парламента.