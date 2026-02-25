РУС
Парламент Канады единогласно поддержал предоставление Украине надежных гарантий безопасности

Канада за гарантии безопасности для Украины

Парламент Канады принял постановление с рекомендацией предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Внесенное депутатом Иваном Бейкером постановление получило единодушную поддержку членов Палаты общин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Палата общин поддерживает предоставление Украине надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности", - говорится в тексте документа.

Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ, - CNN

Призыв к РФ

Кроме этого, парламентарии призвали РФ прекратить агрессию против Украины и вывести войска с территории страны.

"Палата общин решительно осуждает постоянные и преднамеренные удары России по энергетической инфраструктуре, лишающие граждан тепла, электроэнергии и доступа к базовым услугам", - утверждается в постановлении.

Поддержка Украины

Депутаты также "подтвердили непоколебимую поддержку правительством Канады Украины, ее территориальной целостности, независимости и суверенитета в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

Акцент на гарантиях безопасности: Зеленский провел первый разговор с премьером Нидерландов Йеттеном

Отметим, что принятое постановление не является юридически обязательным для правительства, но выражает политическую волю парламента.

Європейські та не лише партнери України, яким ми маємо бути неймовірно вдячні за їхню підтримку, нажаль, залишаються в парадигмі «так довго, скільки потрібно» (щоб що?), але при цьому «занадто мало і занадто пізно».
показать весь комментарий
25.02.2026 09:20 Ответить
Діяспоряни в парлементі піаряться?))
А що таке гарантії безпеки ?
Це озабочення на Радбезі Оон, який завжди буде з ВЕТО кнр і рф, в нинішній конфігурації ??
показать весь комментарий
25.02.2026 12:25 Ответить
➡️ Депутат и також "підтвердили непохитну підтримку урядом Канади України, її територіальної цілісності, незалежності й суверенітету у межах її міжнародно визнаних кордонів й територіальних вод". Джерело: https://censor.net/ua/n3602304

Ну й у нас те саме: на словах жодного дюйму землі не віддамо!!! На ділі: міндіч, фаерпойнт, арахамб, чєбурєк, єрмак
показать весь комментарий
25.02.2026 12:26 Ответить
 
 