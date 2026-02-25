Парламент Канади одностайно підтримав надання Україні надійних гарантій безпеки

Парламент Канади прийняв постанову з рекомендацією надати Україні надійні гарантії безпеки.

Внесена депутатом Іваном Бейкером постанова отримала одностайну підтримку членів Палати громад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Палата громад підтримує надання Україні надійних та юридично зобовʼязуючих безпекових гарантій", - йдеться у тексті документа.

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Заклик до РФ

Окрім цього парламентарі закликали РФ припинити агресію проти України та вивести війська з території країни.

"Палата громад рішуче засуджує постійні й навмисні удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що позбавляє цивільних тепла, електроенергії та доступу до базових послуг", - стверджується у постанові.

Підтримка України

Депутати також "підтвердили непохитну підтримку урядом Канади України, її територіальної цілісності, незалежності й суверенітету у межах її міжнародно визнаних кордонів й територіальних вод".

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Зауважимо, що ухвалена постанова не є юридично зобов'язуючою для уряду, але висловлює політичну волю парламенту.