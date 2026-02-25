Парламент Канади одностайно підтримав надання Україні надійних гарантій безпеки
Парламент Канади прийняв постанову з рекомендацією надати Україні надійні гарантії безпеки.
Внесена депутатом Іваном Бейкером постанова отримала одностайну підтримку членів Палати громад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Палата громад підтримує надання Україні надійних та юридично зобовʼязуючих безпекових гарантій", - йдеться у тексті документа.
Заклик до РФ
Окрім цього парламентарі закликали РФ припинити агресію проти України та вивести війська з території країни.
"Палата громад рішуче засуджує постійні й навмисні удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що позбавляє цивільних тепла, електроенергії та доступу до базових послуг", - стверджується у постанові.
Підтримка України
Депутати також "підтвердили непохитну підтримку урядом Канади України, її територіальної цілісності, незалежності й суверенітету у межах її міжнародно визнаних кордонів й територіальних вод".
Зауважимо, що ухвалена постанова не є юридично зобов'язуючою для уряду, але висловлює політичну волю парламенту.
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А що таке гарантії безпеки ?
Це озабочення на Радбезі Оон, який завжди буде з ВЕТО кнр і рф, в нинішній конфігурації ??
Ну й у нас те саме: на словах жодного дюйму землі не віддамо!!! На ділі: міндіч, фаерпойнт, арахамб, чєбурєк, єрмак