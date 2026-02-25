РУС
396 10

Из-за вражеских обстрелов есть отключения электроэнергии в 4 областях, действуют почасовые отключения, - Минэнерго

Графики почасовых отключений света могут вернуться

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Продолжается ликвидация последствий повреждений

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в строй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 250 миллионов на доплаты работникам аварийно-ремонтных бригад за январь, – Шмыгаль

Действуют графики отключений

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - добавили в Минэнерго.

Читайте также: Россия с начала полномасштабной войны осуществила 5796 атак на энергетику Украины, – Шмыгаль

Автор: 

энергетика (1286) Минэнерго (279) отключение света (464)
Топ комментарии
+2
Ви не довіряєте казкам Міненерго? Самому шмигалю не довіряєте?
показать весь комментарий
25.02.2026 11:14 Ответить
+1
Так погодинні відключення по всій Україні...
показать весь комментарий
25.02.2026 11:09 Ответить
+1
Я за тебе радий))
показать весь комментарий
25.02.2026 13:08 Ответить
мені по барабану ,у Мене зарядна станція Блюетті
показать весь комментарий
25.02.2026 11:16 Ответить
Я за тебе радий))
показать весь комментарий
25.02.2026 13:08 Ответить
я не помічаю чи відключали чі ні
показать весь комментарий
25.02.2026 11:17 Ответить
У нас в Одессе электричество бывает 4-5 часов в неделю.
показать весь комментарий
25.02.2026 11:17 Ответить
купи собі генератор і зарядну станцію
показать весь комментарий
25.02.2026 11:19 Ответить
Зарядний пристрій не вивозить, а генератор у квартирі не встановити
показать весь комментарий
25.02.2026 11:20 Ответить
генератор для підзарядки станції ,це 2 години ,можна і на балконі
показать весь комментарий
25.02.2026 11:24 Ответить
в турборежимі одна година зарядки
показать весь комментарий
25.02.2026 11:25 Ответить
 
 