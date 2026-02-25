Из-за вражеских обстрелов есть отключения электроэнергии в 4 областях, действуют почасовые отключения, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

Продолжается ликвидация последствий повреждений

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в строй.

Действуют графики отключений

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - добавили в Минэнерго.

