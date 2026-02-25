Через ворожі обстріли є знеструмлення у 4 областях, діють погодинні відключення, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Триває ліквідація наслідків пошкоджень

Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 250 мільйонів на доплати працівникам аварійно-ремонтних бригад за січень, – Шмигаль

Діють графіки відключень

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - додали в Міненерго.

Також читайте: Росія з початку повномасштабної війни здійснила 5796 атак на енергетику України, – Шмигаль