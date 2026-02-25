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Новини Удари по енергетиці
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Через ворожі обстріли є знеструмлення у 4 областях, діють погодинні відключення, - Міненерго

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Триває ліквідація наслідків пошкоджень

Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу.

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Діють графіки відключень

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - додали в Міненерго.

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Автор: 

енергетика (3829) Міненерго (1693) відключення світла (1685)
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Топ коментарі
+2
Ви не довіряєте казкам Міненерго? Самому шмигалю не довіряєте?
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25.02.2026 11:14 Відповісти
+1
Так погодинні відключення по всій Україні...
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25.02.2026 11:09 Відповісти
+1
Я за тебе радий))
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25.02.2026 13:08 Відповісти
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Так погодинні відключення по всій Україні...
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25.02.2026 11:09 Відповісти
Ви не довіряєте казкам Міненерго? Самому шмигалю не довіряєте?
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25.02.2026 11:14 Відповісти
мені по барабану ,у Мене зарядна станція Блюетті
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25.02.2026 11:16 Відповісти
Я за тебе радий))
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25.02.2026 13:08 Відповісти
я не помічаю чи відключали чі ні
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25.02.2026 11:17 Відповісти
У нас в Одессе электричество бывает 4-5 часов в неделю.
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25.02.2026 11:17 Відповісти
купи собі генератор і зарядну станцію
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25.02.2026 11:19 Відповісти
Зарядний пристрій не вивозить, а генератор у квартирі не встановити
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25.02.2026 11:20 Відповісти
генератор для підзарядки станції ,це 2 години ,можна і на балконі
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25.02.2026 11:24 Відповісти
в турборежимі одна година зарядки
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25.02.2026 11:25 Відповісти
 
 