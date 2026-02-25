Вьетнамизация поля боя станет тенденцией этого года войны, - журналистка Кириенко-Меринова

Вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на фронте, а также КОНТРпилотная борьба станут основным, над чем нужно думать Силам Обороны в этом году.

Она подчеркнула, что исход некоторых сражений решает логистика.

"Дроны врага достигают 20 километров вглубь нашей территории. Заставляя принимать "правила игры" оккупантов и искать противодействие. Вместо того, чтобы навязывать свои правила.

Вражеские пилоты стали существенной проблемой на ЛБЗ. До сих пор нет системного решения, как от них защищаться. А учитывая, что российский "рубикон" в этом году планирует добавить в свои ряды еще 50 тысяч экипажей (такие данные Сил обороны), для нас это может стать катастрофой", - отметила журналистка.

Кириенко-Меринова пишет, что Силы обороны должны спешить и идти десятки километров вглубь к своей ЛБЗ. Потому что ни один транспорт ехать без риска не может.

"Дороги покрываются сетками. Превращаясь в туннели. Это помогает. Но первый, пусть второй раз, после попадания. Но мы боремся с последствиями, то есть с дронами, а не с причинами, которые кроются в тотальном количестве российских пилотов и их средствах.

Это вызывает существенное беспокойство у Сил обороны, как выживать и действовать в таких условиях. Тем более на фоне очередной порции российских выбросов о строительстве подземных путей к позициям, которые оккупанты развернули уже. Как они быстро будут, мы неоднократно видели на всех участках фронта", - пояснила она.

Вьетнамизация

"Что мы увидим в этом году? Вьетнамизацию поля боя, к которой стремятся обе стороны. Это напоминает классическую вьетнамскую войну, где туннели Cu Chi позволяли выживать под тотальным доминированием США в воздухе.

И это станет тенденцией этого года войны. И это нам нужно уже. Логистика важна. И не только для доставки провизии и БК. А что главное - вытаскивать раненых с поля боя. Солдат не хочет пополнить статистику пропавших без вести, потому что его оставили истекать кровью, из-за невозможности доехать", - подчеркнула она.

Журналистка считает, что именно уверенность воина в том, что за ним придут на поле боя, когда станет нужно, может улучшить и мобилизационные показатели.

"Европа, конечно, могла бы помочь с финансированием нашей контрактной армии, как заявил Президент Зеленский в интервью ВВС. Но не все решают деньги. Как не решили миллионные выплаты для контрактников 18-24. Хотя этот контракт и дал приток в армию, но это тысячи, а не десятки или сотни тысяч новобранцев, как ожидали", - подчеркнула она.

Также решают дроны, но не все. Из-за влияния погодных условий они не могут работать на полную мощность.

"Даже на самых горячих участках, таких как окрестности Запорожья, Силы Обороны разворачивают минометы калибра 120 мм. Потому что это основное орудие батальона, для прикрытия пехоты. И оно помогает им продвигаться. И его тоже нужно прятать под землю. Как и САУ, и в первую очередь людей", — добавила она.

"Поэтому вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на нем, а также КОНТРпилотная борьба, кажется, станут основным, над чем нужно думать Силам обороны и новому министру (обороны. - Ред.) в частности", - подытожила журналистка.

