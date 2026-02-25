Вьетнамизация поля боя станет тенденцией этого года войны, - журналистка Кириенко-Меринова
Вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на фронте, а также КОНТРпилотная борьба станут основным, над чем нужно думать Силам Обороны в этом году.
Об этом пишет журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Она подчеркнула, что исход некоторых сражений решает логистика.
"Дроны врага достигают 20 километров вглубь нашей территории. Заставляя принимать "правила игры" оккупантов и искать противодействие. Вместо того, чтобы навязывать свои правила.
Вражеские пилоты стали существенной проблемой на ЛБЗ. До сих пор нет системного решения, как от них защищаться. А учитывая, что российский "рубикон" в этом году планирует добавить в свои ряды еще 50 тысяч экипажей (такие данные Сил обороны), для нас это может стать катастрофой", - отметила журналистка.
Кириенко-Меринова пишет, что Силы обороны должны спешить и идти десятки километров вглубь к своей ЛБЗ. Потому что ни один транспорт ехать без риска не может.
"Дороги покрываются сетками. Превращаясь в туннели. Это помогает. Но первый, пусть второй раз, после попадания. Но мы боремся с последствиями, то есть с дронами, а не с причинами, которые кроются в тотальном количестве российских пилотов и их средствах.
Это вызывает существенное беспокойство у Сил обороны, как выживать и действовать в таких условиях. Тем более на фоне очередной порции российских выбросов о строительстве подземных путей к позициям, которые оккупанты развернули уже. Как они быстро будут, мы неоднократно видели на всех участках фронта", - пояснила она.
Вьетнамизация
"Что мы увидим в этом году? Вьетнамизацию поля боя, к которой стремятся обе стороны. Это напоминает классическую вьетнамскую войну, где туннели Cu Chi позволяли выживать под тотальным доминированием США в воздухе.
И это станет тенденцией этого года войны. И это нам нужно уже. Логистика важна. И не только для доставки провизии и БК. А что главное - вытаскивать раненых с поля боя. Солдат не хочет пополнить статистику пропавших без вести, потому что его оставили истекать кровью, из-за невозможности доехать", - подчеркнула она.
Журналистка считает, что именно уверенность воина в том, что за ним придут на поле боя, когда станет нужно, может улучшить и мобилизационные показатели.
"Европа, конечно, могла бы помочь с финансированием нашей контрактной армии, как заявил Президент Зеленский в интервью ВВС. Но не все решают деньги. Как не решили миллионные выплаты для контрактников 18-24. Хотя этот контракт и дал приток в армию, но это тысячи, а не десятки или сотни тысяч новобранцев, как ожидали", - подчеркнула она.
Также решают дроны, но не все. Из-за влияния погодных условий они не могут работать на полную мощность.
"Даже на самых горячих участках, таких как окрестности Запорожья, Силы Обороны разворачивают минометы калибра 120 мм. Потому что это основное орудие батальона, для прикрытия пехоты. И оно помогает им продвигаться. И его тоже нужно прятать под землю. Как и САУ, и в первую очередь людей", — добавила она.
"Поэтому вьетнамизация фронта, роботизация и автоматизация процессов на нем, а также КОНТРпилотная борьба, кажется, станут основным, над чем нужно думать Силам обороны и новому министру (обороны. - Ред.) в частности", - подытожила журналистка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Замість ШІ - "дешевий" в'єтнамець.
Просто у нас майже немає наукових інститутів і КБ з держпідтримкою, як це є всюди навіть у орків, можно розвернути на рівні університетів, але поточний рівень зарплат і обладнання там не дасть ніякого результату, унверситети у нас багато років тупо обкрадають, а на заході це потужні платформи для розробок з ******** обладнанням.
Замість того купа фірм гаражного типу без реальних ресурсів і персоналу, для розробки чогось технологічного, які просто випускають китайські конструктори методом втику.
На цих конструкторах зараз і тримається фронт, поки орки не розроблять технології протидії або отримають їх від китайців що також пішли шляхом турелей і автоматизованих беспілотників.
Вона закінчила військовий ВУЗ ? Може академію?
Триндіти не воювати, аналітик недороблений. Тьху.
Чи люди весь час Марафон дивляться?
Не знаю як він виглядає... Мабуть щосекунди 25-й кадр з міл'ярдами рожевих ракет ????? А
Ми й маємо катастрофу, бо Фламіндічі з'їдають військовий бюджет
Всім ясно що рашисти чекають розвал фронту, бо у них пюрер впертий, буде в топку війни кидати ресурси ... А ресурсів у них більше. Наші ж ресурси, це всім розуміло, меньшають через тотальний the-Дерибан...
Це журналістка зазначила самий песимістичний прогноз, та все ж на дрони вони можуть багато витрачати. ЧМобілізованими не перекриєш.
Тільки й молитися, щоб в Києві здорові сили вирішили проблему зе...